Ranný brífing: Top exponenti vlády Smeru mali kryť Bödöra, voličom KDH sa pozdáva aj PS

Uznesenie špecializovaného súdu o väzbe jedného z troch obvinených v kauze Ezechiel 7 spomína aj dve konkrétne mená top vládnych politikov z čias vlády Smeru, ktorí mali kryť nelegálne aktivity oligarchu Norberta Bödöra. Navyše sa objavuje vo výsluchu aj utajovaný svedok, s ktorým polícia pracuje.

Časť voličov KDH je ochotná voliť Progresívne Slovensko. Opačne to neplatí, kľúčom k sympatiám je zrejme jasná proeurópska orientácia, ktorú majú obe strany spoločnú.

Po konečnom riešení medveďa sa strany najnovšie pretekajú, ako by vyriešili hypotéky. Navrhujú prázdniny, odkúpenie štátom či vyššie dane pre banky. Našli si teda politici konečne predvolebnú tému? A čo všetko už stihli navrhnúť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Polícia má v prípade Gašpara utajeného svedka. Hovorí o tom, ako bývalí vládni politici kryli Bödöra

Oligarcha Norbert Bödör mal na objednávku ovplyvňovať vyšetrovanie káuz. (zdroj: SME/Marko Erd)

Najprv to bol odposluch, ktorý spomína Roberta Fica v súvislosti so snahou kriviť svedectvá vo veľkých kauzách, teraz to je utajovaný svedok. Ten zas vypovedá o tom, ako dvaja čelní predstavitelia vlády Smeru kryli nelegálne aktivity oligarchu Norberta Bödöra.

V novej kauze policajného exprezidenta Tibora Gašpara, v ktorej je obvinený aj samotný Bödör, polícia postupne odhaľuje dôkazy.

„Obvinený (Bödör, pozn. red.) mal s požehnaním čelných predstaviteľov vtedajšej vlády, a to XXX a XXX uplatňovať do roku 2020 svoju sféru vplyvu v bezpečnostných zložkách SR,“ píše sa v anonymizovanom uznesení špecializovaného súdu ku kauze. Na objednávku vraj ovplyvňoval vyšetrovanie.

Ide o výpoveď utajovaného svedka, ktorú vyšetrovateľ prevzal z inej kauzy. Okrem tej sa obvinenie Gašpara a spol. opiera aj o svedectvá ďalších dvoch ľudí.

„Karty sú už rozdané, a každá z relevantných osôb bude musieť vysvetľovať, čo a či v predmetnej veci niečo vykonala,“ podotkol v uznesení sudca Ján Hrubala.

„Naši ľudia“ sa pred súdy nenáhlia: O čo šlo strážcom čistoty novinárskych štandardov, sa možno vynára v jednej z Bödörových káuz. Valčeky sa mali začať pojednávať na konci augusta a námietkou voči zákonnej sudkyni Pamele Záleskej sa dosiahlo zaseknutie procesu na dlhý čas. Možno taký dlhý, že už nová vláda nebude nová, píše Nataša Holinová.

Časť voličov KDH je ochotná voliť aj progresívcov. Naopak to neplatí

Kampaň KDH a Progresívneho Slovenska spája podobný farebný motív (zdroj: SME/Marko Erd)

Pri voľbách v roku 2020 volilo koalíciu Progresívne Slovensko – Spolu približne 2 600 bývalých voličov KDH. Do parlamentu sa vtedy nedostala ani jedna z menovaných strán, KDH tesne nad potrebným päťpercentným prahom osciluje aj teraz.

Ak by mali voliči KDH možnosť odovzdať v septembrových voľbách aj druhý hlas, až 18 percent z nich by podľa prieskumu agentúry AKO dalo svoj hlas práve PS. Medzi voličmi KDH tak PS predbehlo aj strany ako OĽaNO, Sme rodina či Demokrati, ktoré sú KDH názorovo oveľa bližšie.

Neznamená to, že pätina voličov napokon k PS skutočne vo voľbách prebehne. Aj časť z nich by však pri tesnom výsledku mohla KDH chýbať, aby sa dostalo do parlamentu.

V poslednom prieskume agentúry NMS Market Research pre SME malo KDH podporu rovných päť percent opýtaných, agentúra AKO krátko pred tým namerala KDH šesťpercentnú podporu.

Predseda kresťanských demokratov Milan Majerský sa proti PS intenzívne vyhraňuje. Odmieta najmä zavedenie registrovaných partnerstiev.

Paradox si delia Majerský so Šimečkom: To, že Majerský dnes vyhlasuje, že mu je bližšia Rodina ako PS, ešte nemusí nevyhnutne znamenať, že vôbec nerozumie, o čo v týchto voľbách ide. Kampaň je kampaň. Len keby sa toho držal aj po 30. septembri, môže si so Šimkom povedať - stretneme sa v očistci, kamarát, píše Peter Schutz.

To, že Majerský dnes vyhlasuje, že mu je bližšia Rodina ako PS, ešte nemusí nevyhnutne znamenať, že vôbec nerozumie, o čo v týchto voľbách ide. Kampaň je kampaň. Len keby sa toho držal aj po 30. septembri, môže si so Šimkom povedať - stretneme sa v očistci, kamarát, píše Peter Schutz. Je PS radikálna strana? Nebuďte smiešni: PS je obyčajná centristická strana obracajúca sa s ponukou najmä na mestského voliča. Možno preto proti tejto strane mobilizovať vidiek či usadenejší, nižšie vzdelaný elektorát, ale výroky o tom, že PS je opačný extrém ako Republika, sú trepaním bez podstaty, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Obálky sa v zahraničí strácajú: Desiatky ľudí, ktorí podali žiadosť o voľbu zo zahraničia, má problémy, keď sa zásielka s materiálmi poslaná zo Slovenska stratila. Ak má ktokoľvek so zásielkou problém, napríklad na ňu čaká neprimerane dlho, obrátiť sa treba na ministerstvo vnútra. To je pripravené poslať podklady znova.

Desiatky ľudí, ktorí podali žiadosť o voľbu zo zahraničia, má problémy, keď sa zásielka s materiálmi poslaná zo Slovenska stratila. Ak má ktokoľvek so zásielkou problém, napríklad na ňu čaká neprimerane dlho, obrátiť sa treba na ministerstvo vnútra. To je pripravené poslať podklady znova. Obchod s ozempicom: Oficiálne sa u nás liek ozempic používa na liečbu cukrovky, ale mimo lekárskeho predpisu najmä na chudnutie. Denník SME kontaktoval obchodníkov s týmto liekom. Obchodovanie s liekmi na lekársky predpis je u nás nelegálne. Hrozí za to pokuta až 5 000 eur.

Oficiálne sa u nás liek ozempic používa na liečbu cukrovky, ale mimo lekárskeho predpisu najmä na chudnutie. Denník SME kontaktoval obchodníkov s týmto liekom. Obchodovanie s liekmi na lekársky predpis je u nás nelegálne. Hrozí za to pokuta až 5 000 eur. Ukrajinské deti do školy nemusia: Na Slovensku našli útočisko tisíce detí z Ukrajiny, no povinná školská dochádzka sa ich netýka a štát ani nevie, koľko takýchto detí do škôl vôbec chodí. Zákon, ktorý by ich vzdelávanie upravil, sa ešte len pripravuje.

Sme len návnada. Svedectvá odhaľujú život ruských trestancov bojujúcich na Ukrajine

Zajatí ruskí vojaci počas výmeny zajatcov. (zdroj: SITA/AP)

Sľúbili im slobodu, keď budú pol roka bojovať proti Ukrajine. Bežní ruskí vojaci sa k nim ale na fronte správajú nepriateľsky, posielajú ich ako návnadu pre ukrajinských strelcov a ich mŕtvoly nechávajú bez povšimnutia ležať v bahne, aby rodina nedostala kompenzácie, tvrdia ruskí väzni.

„Nie sme pre nich ľudia, pretože sme zločinci,“ opisuje jeden z nich. Ďalší z bývalých zajatcov, Alexander, povedal, že videl, ako psy na fronte obhrýzali telá jeho mŕtvych kamarátov. „Telá boli všade, ale nikto sa o ne nestaral,“ povedal pre americký denník New York Times.

Podľa neho to bolo preto, lebo rodina dostane za padlého vojaka peniaze, ale ak sa telo nenájde, osoba sa považuje len za nezvestnú. Zo 120 mužov v jeho jednotke podľa neho zostalo nažive 40.

On sám vstúpil do armády v marci tohto roku, krátko po tom, ako ho odsúdili na niekoľko rokov väzenia za vraždu. Doma nechal manželku, dcéru a novorodeného syna. Povedal, že sa obával, že by vo väzení nevydržal mučenie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Oslobodenie dediny Urožajne: Ukrajinská armáda oslobodila dedinu Urožajne na západe Doneckej oblasti, uviedla námestníčka ukrajinského ministerstva obrany Hanna Maľarová. Denník The New York Times napísal, že Kyjev pri Urožajne do boja nasadil tisíce vojakov a ťažkú techniku.

Ukrajinská armáda oslobodila dedinu Urožajne na západe Doneckej oblasti, uviedla námestníčka ukrajinského ministerstva obrany Hanna Maľarová. Denník The New York Times napísal, že Kyjev pri Urožajne do boja nasadil tisíce vojakov a ťažkú techniku. Útok na Kerčský most: Ukrajinské špeciálne služby poskytli spravodajskej televízii CNN exkluzívne zábery zo 17. júla, keď experimentálny námorný dron vykonal útok na most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym.

Ukrajinské špeciálne služby poskytli spravodajskej televízii CNN exkluzívne zábery zo 17. júla, keď experimentálny námorný dron vykonal útok na most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym. Komplikácie v Charkovskej oblasti: V Charkovskej oblasti sa podľa veliteľa ukrajinských pozemných síl Oleksandra Syrského situácia komplikuje. „Útočné oddiely nepriateľa sa každý deň snažia na rôznych smeroch prelomiť obranu našich jednotiek s cieľom zablokovať a neskôr dobyť Kupjansk,“ uviedol. Inváznym jednotkám sa podarilo v tomto sektore od polovice leta postúpiť o niekoľko kilometrov.

V Charkovskej oblasti sa podľa veliteľa ukrajinských pozemných síl Oleksandra Syrského situácia komplikuje. „Útočné oddiely nepriateľa sa každý deň snažia na rôznych smeroch prelomiť obranu našich jednotiek s cieľom zablokovať a neskôr dobyť Kupjansk,“ uviedol. Inváznym jednotkám sa podarilo v tomto sektore od polovice leta postúpiť o niekoľko kilometrov. Zranených mínami stúpa: Ťažko zamínovaná ruská obrana spomalila ukrajinský útok na krvavé, namáhavé plazenie a ťažko vybojované úspechy sú za cenu zranení spôsobených výbuchom mín, ktoré sú podľa niektorých lekárov početnejšie, než aké doteraz vo vojne videli.

Ťažko zamínovaná ruská obrana spomalila ukrajinský útok na krvavé, namáhavé plazenie a ťažko vybojované úspechy sú za cenu zranení spôsobených výbuchom mín, ktoré sú podľa niektorých lekárov početnejšie, než aké doteraz vo vojne videli. Dočasný koridor v Čiernom mori: Ukrajinský prístav Odesa opustilo prvé komerčné plavidlo, kontajnerová loď Joseph Schulte, ktoré ide po dočasnom koridore v Čiernom mori. Loď smeruje do Istanbulu. Koridory sú určené pre plavidlá, ktoré uviazli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v jej prístavoch a nevzťahovala sa na ne takzvaná obilná dohoda.

Ukrajinský prístav Odesa opustilo prvé komerčné plavidlo, kontajnerová loď Joseph Schulte, ktoré ide po dočasnom koridore v Čiernom mori. Loď smeruje do Istanbulu. Koridory sú určené pre plavidlá, ktoré uviazli po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v jej prístavoch a nevzťahovala sa na ne takzvaná obilná dohoda. Sankcie na slovenskú firmu: USA uvalili sankcie na tri firmy spojené so slovenským občanom Ašotom Mkrtyčevom. Jedna z nich, Versor, sídli na Slovensku. Firmy obchádzajú sankčné opatrenia proti Severnej Kórei a snažia sa podporovať jej obchody so zbraňami s Ruskom.

Zo zahraničných webov:

Chcete byt na hypotéku? Vypočítali sme, koľko musíte zarábať

Úrokové sadzby šli v posledných dvoch rokoch výrazne nahor. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedičkovič)

Po období rastu cien nehnuteľností sa situácia na realitnom trhu mení. Za druhý kvartál tohto roka eviduje Národná banka Slovenska medziročný pokles cien bytov o osem percent. Najviac zlacneli staršie panelákové byty, a to o viac ako desať percent, a predovšetkým v menších mestách, kde je kúpna sila nižšia.

Zlacňovanie nehnuteľností automaticky neznamená, že sa zlepšila dostupnosť bývania. Pri kúpe nehnuteľnosti sú vo výhode ľudia, ktorí majú vlastné úspory a nemusia čakať na schválenie hypotéky. Najhoršiu východiskovú situáciu majú mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť.

Na základe priemerných cien v krajských mestách na Slovensku sme prepočítali, akým príjmom musí disponovať mladý pár bez detí a dlhov, aby si mohol dovoliť kúpiť na hypotéku trojizbový byt.

Naše prepočty sme porovnali so situáciou v roku 2021, keď úrokové sadzby na hypotékach klesli pod jedno percento ročne a aj ceny nehnuteľností boli podstatne nižšie.

V krátkosti z ekonomiky:

Hypotéky vraj nie sú problém: V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom, vyhlásil dočasne poverený minister financií Michal Horváth s tým, že v drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast splátok zvládnuť. V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky.

V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom, vyhlásil dočasne poverený minister financií Michal Horváth s tým, že v drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast splátok zvládnuť. V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky. SkyToll sa bráni: Spoločnosť SkyToll neblokovala rokovania, ktoré mohli znamenať ukončenie zmluvy na výber mýta na konci roka 2020, ani nebránila súťažiam na výber nových dodávateľov. V reakcii na vyjadrenia viacerých politikov to uviedla SkyToll s tým, že služby, ktoré dodáva štátu, nepovažuje za predražené.

Spoločnosť SkyToll neblokovala rokovania, ktoré mohli znamenať ukončenie zmluvy na výber mýta na konci roka 2020, ani nebránila súťažiam na výber nových dodávateľov. V reakcii na vyjadrenia viacerých politikov to uviedla SkyToll s tým, že služby, ktoré dodáva štátu, nepovažuje za predražené. Lokality pre veterné elektrárne: Štát plánuje podporiť rozvoj veternej energetiky na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva pod vedením ministra Petra Dovhuna chce pripraviť prvé dve takzvané “GO-TO“ zóny pre veterné elektrárne. O ich výstavbu na týchto zónach sa môžu uchádzať investori úspešní v aukcii.

Petržalka postúpila do skupiny Ligy majstrov hneď na prvý pokus. Aké sú osudy jej hrdinov?

Ján Kozák z Artmedie Petržalka sa teší zo streleného gólu proti Glasgowu Rangers. (zdroj: TASR)

Kým futbalový Slovan o najlepšej klubovej súťaži stále iba sníva a teraz už premárnil desiaty pokus, Petržalke v roku 2005 vyšiel hneď prvý. V prvom predkole vyradila Kajrat Almaty, v druhom predkole pokorila Celtic Glasgow, v treťom zaskočila Partizan Belehrad, keď rozhodol až penaltový rozstrel.

V skupinovej fáze senzácia pokračovala. Vyhrala v Porte 3:2, dvakrát remizovala s Glasgow Rangers. Armediu zdolal iba Inter Miláno, v oboch zápasoch.

Artmedia šokovala svet, lebo mala neporovnateľne menší rozpočet ako jej súperi. A mohla ešte viac. V poslednom zápase skupiny proti FC Porto zahral v šestnástke slávny Pepe rukou, ktorú však rozhodca Markus Merk prehliadol. Pepe tiež zaujal tým, že zápasníckym chvatom poslal k zemi Blažeja Vaščáka, ale tiež nebol potrestaný.

Petržalka nakoniec získala šesť bodov a iba o skóre jej ušiel postup do osemfinále. Ako sa vyvíjala kariéra hlavných hrdinov Petržalky? Aké mali osudy? Jeden učí na univerzite a má titul PhD, druhý vedie finančnú agendu, tretí tragicky zahynul. Ďalší predával oceľ.

Prečo je ľuďom z elektromobilov zle? Na vine nie je ich vysoká cena

Výrobcovia sa snažia problém eliminovať. (zdroj: Adobe Stock)

V automobilovom svete je v uplynulých mesiacoch asi len jediná téma, o ktorej sa vášnivo a zo všetkých strán diskutuje - elektromobily.

Pre emisné kvóty a životné prostredie musia automobilky meniť spaľovacie motory za batérie. Také autá sú stále veľmi drahé, zákazníci riešia aj diskutabilný dojazd či nedostatočnú sieť nabíjacích staníc.

A aby toho nebolo málo, objavila sa aj nová téma - prečo býva ľuďom z elektrického auta nevoľno. Cynik by povedal, že za to môže jeho cena. No pravda, je niekde inde.

V minulosti za to mohli napríklad aj pridružené faktory ako výpary benzínu z motora, ktoré v horúcom počasí strpčovali posádke pri cestovaní život. Teraz býva ľuďom zle paradoxne aj v najmodernejších elektromobiloch. Zisťovali sme, aké sú dôvody a či sa im dá predchádzať.

Auto novinky v skratke:

Terénny retro dizajn: V máloktorom segmente nájdeme také zastúpenie retro dizajnu ako medzi terénnymi autami. Hranaté tvary predošlých generácií sú stále rovnako praktické a s dávkou nostalgie sa aj z drsného a praktického auta stane štýlová imidžovka. Najnovším prírastkom je nová Toyota Land Cruiser.

V máloktorom segmente nájdeme také zastúpenie retro dizajnu ako medzi terénnymi autami. Hranaté tvary predošlých generácií sú stále rovnako praktické a s dávkou nostalgie sa aj z drsného a praktického auta stane štýlová imidžovka. Najnovším prírastkom je nová Toyota Land Cruiser. Nové motory pre Santa Fe: Hranaté línie pri veľkých SUV sa zapáčili aj dizajnérom v spoločnosti Hyundai. Automobilka sa rozhodla podrobnejšie predstaviť novú generáciu Santa Fe. Vďaka jednoduchším tvarom ponúkne viac priestoru pre posádku. Hyundai teraz prezradil, aké motory dostane jeho nová európska verzia.

Hranaté línie pri veľkých SUV sa zapáčili aj dizajnérom v spoločnosti Hyundai. Automobilka sa rozhodla podrobnejšie predstaviť novú generáciu Santa Fe. Vďaka jednoduchším tvarom ponúkne viac priestoru pre posádku. Hyundai teraz prezradil, aké motory dostane jeho nová európska verzia. Avenger poteší spotrebou: Domestikácia Jeepu pokračuje. Po tom, ako sa koncern FCA Fiat-Chrysler stal súčasťou Stellantisu, prišli aj nové možnosti. Prvým plodom je práve Avenger. Ten už stihol získať aj titul Európske auto roka 2023. Lenže oprávnene? Najnovš prírastok v rodine Jeepu sme si vyskúšali v redakčnom teste.

Karikatúra

Sila príbehu. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hubový bourguignon. (zdroj: Fotolia)

Vyskúšajte hubový bourguignon, francúzsku klasiku v bezmäsitej verzii.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

