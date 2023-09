Ranný brífing: Za vlád Smeru okradli tajných o desiatky miliónov, PS už môže byť prvé

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Viac ako 74-miliónov eur odtieklo podľa polície medzi rokmi 2013 až 2020, teda za vlád Smeru, z vojenského spravodajstva cez nastrčenú firmu na súkromné účty vedenia vojenského spravodajstva a jeho spriazneným ľuďom. V prípade obvinila NAKA po akcii Vírus 16 ľudí.

Tri prieskumy zachytávajú trend pokračujúceho rastu popularity Progresívneho Slovenska, dve z troch agentúr zároveň namerali v septembri Smeru nižšiu podporu než v predošlých prieskumoch z augusta. Ak by išlo o trend, pravdepodobnosť víťazstva PS vo voľbách by sa ešte zvýšila.

K rozkrádaniu desiatok miliónov eur vo Vojenskom spravodajstve malo podľa polície dôjsť za premiérovania Roberta Fica. Ide tak o ďalšiu veľkú zatýkaciu akciu krátko pred voľbami, polícia však odmieta, že by išlo o plánované načasovanie. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

NAKA udrela na ľudí podozrivých z tunelovania Vojenského spravodajstva, škoda je vyše 74 miliónov

Ján Balciar, Michal Gučík, Ľubomír Skuhra a Martin Kohút. (zdroj: TASR)

Daniel Jackuliak vlastní vo Zvolene rockový pub. Popritom za vlád Smeru v rokoch 2013 až 2020 tuneloval Vojenské spravodajstvo. Podľa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry skončilo na súkromných účtoch vyše 74 miliónov eur.

Profit z jedného z najväčších kriminálnych prípadov v histórii bezpečnostných zložiek vraj mali aj vtedajší riaditelia vojenských tajných – Ľubomír Skuhra a Ján Balciar. Oboch polícia obvinila.

Peniaze určené na ochranu bezpečnostných záujmov Slovenska končili aj na účtoch podnikateľa a bývalého herca Michala Gučíka či bývalého riaditeľa Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta. Kohút získal 3,75 milióna eur, Gučík približne dva milióny. Celkovo polícia obvinila 16 ľudí.

Z uznesenia NAKA, ktoré má denník SME k dispozícii, je zrejmé, že zločinecká schéma fungovala vďaka nastrčenej firme bez histórie a zamestnancov. Cez ňu podľa vyšetrovateľov Vojenské spravodajstvo nakupovalo a časť peňazí sa potom strácala. Nie je zrejmé, ako firma získala previerku NBÚ.

NAKA beží o život: Odhad 75 miliónov eur spôsobenej škody za roky Fica a Pelleho sa zdá veľmi „konzervatívny“. Tip autorský, o čosi „liberálnejší“, by bol deväťciferný a nezačínal by sa jednotkou. Keďže Žilinka stále v kurze už sľubuje dokonca „zásadné vyjadrenie“, nám zostáva len viera, že „trišesťtrojku“ pre všetkých, ktorí sa v kauze Vírus omočili, nemá v pláne, píše Peter Schutz.

PS už môže byť najpopulárnejšou stranou. Čo vyplýva z troch prieskumov od NMS, AKO a Focusu

Predvolebný bilbord Progresívneho Slovenska. (zdroj: TASR)

Počas štyroch dní tri od seba nezávislé prieskumné agentúry merajú, že Progresívnemu Slovensku sa darí získavať ďalších voličov a doťahuje sa na vedúci Smer. V agentúrach NMS, AKO a NMS Market Research zaostáva PS za Smerom o 3,9 až 2,4 percenta voličov.

Smer podľa týchto agentúr však už nových voličov nezískava. Popularita strany Roberta Fica tak zostáva v rozpätí od 18,9 do 22 percent hlasov.

Do volieb zostáva desať dní, čas na kampaň a mobilizovanie voličov je pre moratórium už len osem dní. Nejasné zostáva, ktorým z menších strán sa môže podariť dostať do parlamentu.

Podľa NMS by sa do parlamentu nedostala koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ, SaS a KDH, v prieskume Focusu by sa naopak SaS a KDH do parlamentu dostali, zatiaľ čo popri OĽaNO by mimo parlamentu skončila Sme rodina. Agentúra AKO zas zmerala, že všetky tieto strany by boli úspešné a v parlamente by tak bolo až deväť strán.V skutočnosti všetky agentúry merajú trendy ich podpory podobne.

Výzvy progresívcom sú nedôstojné: Náreky demokratických strán pod hranicou zvoliteľnosti, že im Progresívne Slovensko vysáva hlasy, sú minimálne nedôstojné. Najmä ak si uvedomíme, že ešte vo februári mali možnosť sa všetky spojiť dohromady, čo nedokázali, a tiež, že práve ony sťahujú SaS či KDH k hranici zvoliteľnosti, píše Jakub Filo.

Náreky demokratických strán pod hranicou zvoliteľnosti, že im Progresívne Slovensko vysáva hlasy, sú minimálne nedôstojné. Najmä ak si uvedomíme, že ešte vo februári mali možnosť sa všetky spojiť dohromady, čo nedokázali, a tiež, že práve ony sťahujú SaS či KDH k hranici zvoliteľnosti, píše Jakub Filo. Je to kampaň proti PS: Posadnutosť fantómovými „hrozbami“ PS nabrala natoľko pandemické rozmery, že každý, kto sa teraz zapojí, padá do podozrenia ako široký konzervatívny extrém. Teda, že Kiskovo „nesmierne potešenie, ak PS porazí Smer“, je neúprimné, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Poslaneckí bitkári nebudú potrestaní: Dve bitky, v nich údery päsťou do tváre, a dva rovnaké závery polície. Vyzerá to tak, že kandidát Smeru Richard Glück, ako aj bývalý kandidát OĽaNO Tomáš Holkovič nebudú obvinení. V prípade útoku na poslanca OĽaNO Jozefa Pročku preverujú zasahujúceho policajta.

Dve bitky, v nich údery päsťou do tváre, a dva rovnaké závery polície. Vyzerá to tak, že kandidát Smeru Richard Glück, ako aj bývalý kandidát OĽaNO Tomáš Holkovič nebudú obvinení. V prípade útoku na poslanca OĽaNO Jozefa Pročku preverujú zasahujúceho policajta. Načo volebný program: Volebné programy môžu stranám spôsobiť skôr nepríjemnosti, keď po rokoch vo vláde dostávajú otázky, ako ich splnili. Niektoré strany idú do volieb úplne bez programu, napríklad Smer v minulosti. Aj tentokrát program SNS, Smeru či Sme rodina pripomína skôr letákovú kampaň.

Volebné programy môžu stranám spôsobiť skôr nepríjemnosti, keď po rokoch vo vláde dostávajú otázky, ako ich splnili. Niektoré strany idú do volieb úplne bez programu, napríklad Smer v minulosti. Aj tentokrát program SNS, Smeru či Sme rodina pripomína skôr letákovú kampaň. Mimoriadna schôdza ku kontrole hraníc: Parlament opäť nebol uznášaniaschopný a nemohol tak zvolať mimoriadnu schôdzu ku kontrole hraníc s Maďarskom. Z potrebných minimálne 76 poslancov sa prezentovalo len 70 z nich. Ďalší pokus príde na rad dnes o 9. hodine.

Rusko skladá zbrane a Západ mlčí. Prečo Azerbajdžan zaútočil na Náhorný Karabach?

Matka pri hrobe syna vojaka, ktorého zabili vo vojne o Náhorný Karabach v roku 2020. (zdroj: SITA/AP)

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v televíznom prejave k národu informoval, že Azerbajdžan začal v Náhornom Karabachu „pozemnú operáciu“. Pašinjan súčasne zdôraznil, že arménska armáda sa do týchto bojov nezapojila. Situáciu na spoločnej hranici označil za stabilnú.

Arménske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na najnovší vývoj odsúdilo azerbajdžanskú „agresiu proti ľudu Náhorného Karabachu“, ktorá sa odohráva „s cieľom dokončiť svoju politiku etnických čistiek“.

Jedna zo separatistických organizácií so sídlom v Arménsku na sociálnej sieti uviedla, že karabašská metropola „Stepanakert a ďalšie mestá a dediny sú pod intenzívnou paľbou“ zo strany azerbajdžanských jednotiek.

Tri roky po skončení druhej vojny o Náhorný Karabach sa tak opäť rozpútal konflikt medzi Azerbajdžanom a separatistickým regiónom. S analytikom Jánom Cingelom vysvetľujeme, čo chce vláda azerbajdžanského autoritárskeho prezidenta Ilhama Alijeva dosiahnuť a či v neuznanej republike obývanej Arménmi nehrozia etnické čistky.

Karabach je len začiatok: Celý svet vidí, že Moskva hodila Arménov cez palubu a je v zásade jedno, či z pohodlnosti, alebo nevyhnutnosti. Oboje svedčí o jej chradnúcich schopnostiach vynucovať v cudzine svoje priority a záväzky. To bude mať pre ruské „blízke zahraničie“ zásadné implikácie, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Oslobodené ukrajinské územia: Ukrajinská armáda už oslobodila viac ako 54 percent území, ktoré Rusko okupovalo, povedal predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Mark Milley na stretnutí Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny v Nemecku. Dodal, že vyhnať 200-tisíc až 300-tisíc Rusov bude pre ukrajinské sily ťažký boj.

Ukrajinská armáda už oslobodila viac ako 54 percent území, ktoré Rusko okupovalo, povedal predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Mark Milley na stretnutí Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny v Nemecku. Dodal, že vyhnať 200-tisíc až 300-tisíc Rusov bude pre ukrajinské sily ťažký boj. Ruský útok na Ľvov: Pri ruskom vzdušnom údere na Ľvov zhorelo tristo ton humanitárnej pomoci. Ukrajinské úrady taktiež informovali o deviatich obetiach, ktoré si vyžiadali posledné rozsiahle vzdušné útoky na ukrajinské mestá vrátane jedného mŕtveho v Ľvove.

Pri ruskom vzdušnom údere na Ľvov zhorelo tristo ton humanitárnej pomoci. Ukrajinské úrady taktiež informovali o deviatich obetiach, ktoré si vyžiadali posledné rozsiahle vzdušné útoky na ukrajinské mestá vrátane jedného mŕtveho v Ľvove. Zodpovednosť za útok na Kosťantynivku: Útok na Kosťantynivku uskutočnila ruská armáda raketou protivzdušnej obrany S-300, reagovala Bezpečnostná služba Ukrajiny. Vyjadrila sa tak po článku The New York Times, podľa ktorého bol úder zo 6. septembra „tragická nehoda“ spôsobená ukrajinskou raketou a nie ruským ostreľovaním.

Útok na Kosťantynivku uskutočnila ruská armáda raketou protivzdušnej obrany S-300, reagovala Bezpečnostná služba Ukrajiny. Vyjadrila sa tak po článku The New York Times, podľa ktorého bol úder zo 6. septembra „tragická nehoda“ spôsobená ukrajinskou raketou a nie ruským ostreľovaním. Úmrtie exšéfa Chersonskej oblasti: Bývalého šéfa ukrajinskej Chersonskej oblasti Hennadija Lahutu našli mŕtveho v Kyjeve. Viaceré ukrajinské médiá ho obvinili, že po začiatku invázie vo februári minulého roka odovzdal región ruskej armáde.

Bývalého šéfa ukrajinskej Chersonskej oblasti Hennadija Lahutu našli mŕtveho v Kyjeve. Viaceré ukrajinské médiá ho obvinili, že po začiatku invázie vo februári minulého roka odovzdal región ruskej armáde. Súd zamietol odvolanie Gershkovicha: Moskovský súd zamietol odvolanie amerického novinára Evana Gershkovicha z denníka Wall Street Journal. Novinár tak zostane vo väzbe až do 30. novembra v súlade s pôvodným rozhodnutím súdu.

Zo zahraničných webov:

Prechod s hypotékou ku konkurencii je rarita. Ako postupovať pri refinancovaní?

Pri refinancovaní hypotéky môžete naraziť na podmienky, ktoré by ste v minulosti nemuseli riešiť. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Obdobie, keď banky medzi sebou nesúperili o klientov, sa skončilo. Ešte začiatkom minulého roka mohlo o odchode ku konkurencii rozhodnúť v rámci refinancovania hypotéky o pár desatín percenta lepšia úroková sadzba. Podmienky na bankovom trhu sa však zmenili a sadzby naprieč celým jeho spektrom narástli.

Keď sa dlžníkovi končí viazanosť aktuálneho úroku hypotéky, banka mu zasiela list s ponukou novej sadzby. Dlžník stojí pred dilemou, či ju akceptuje bez rečí, alebo začne s bankou vyjednávať a pohrozí odchodom.

Refinancovanie hypotéky v inej banke má zmysel, ak klientovi ušetrí peniaze. Tento inštitút je, samozrejme, k dispozícii aj v súčasnosti. Môžete však naraziť na podmienky, ktoré by ste v minulosti nemuseli riešiť.

Pre niektorých dlžníkov je táto stratégia nepoužiteľná, a tak sa stávajú „dlhovými zajatcami“ svojej banky.

V krátkosti z ekonomiky:

Cena elektriny pre domácnosti: Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu, oznámil premiér Ľudovít Ódor. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť. Dodatok k memorandu na dodávky za zvýhodnenú cenu dohodli až do roku 2027.

Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu, oznámil premiér Ľudovít Ódor. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť. Dodatok k memorandu na dodávky za zvýhodnenú cenu dohodli až do roku 2027. Výroba kľúčovej zbrane v Česku: Na doteraz utajovanom mieste v Českej republike sa stavia továreň, v ktorej sa má do konca roka začať výroba ukrajinského prieskumného dronu Leleka s doletom 1 000 kilometrov. Jeho výhodou je podľa výrobcu dlhá výdrž vo vzduchu a odolnosť voči všetkým v súčasnosti známym ruským typom elektronických systémov proti dronom.

Na doteraz utajovanom mieste v Českej republike sa stavia továreň, v ktorej sa má do konca roka začať výroba ukrajinského prieskumného dronu Leleka s doletom 1 000 kilometrov. Jeho výhodou je podľa výrobcu dlhá výdrž vo vzduchu a odolnosť voči všetkým v súčasnosti známym ruským typom elektronických systémov proti dronom. Brno spustilo stavbu desaťročia: Brno sa púšťa do jedného z najväčších stavebných projektov posledných desaťročí. Za necelé tri roky má v meste vyrásť multifunkčná aréna za 4,4 miliardy českých korún (približne 180 miliónov eur), ktorá má prilákať najväčšie športové a kultúrne podujatia v Českej republike.

Je ako vrece s trikmi, sledoval ho Real Madrid. Trnava má zjav, ktorý môže speňažiť

Kelvin Ofori sa teší z gólu počas zápasu medzi Spartakom Trnava a Lechom Poznaň. (zdroj: TASR)

V roku 1999 prestúpil Miroslav Karhan z Trnavy do Betisu Sevilla za približne sedemdesiat miliónov slovenských korún. V prepočte je to dnes asi 2,3 milióna eur. Spartak za žiadneho hráča neinkasoval viac.

Spartaku Trnava sa v posledných desiatich rokoch na prestupovej scéne príliš nedarilo, podľa dostupných údajov získal z predaja hráčov celkovo okolo päť miliónov eur.

Je tu však jeden hráč, ktorý je veľmi zaujímavý. Má skúsenosti z jednej najlepších líg sveta, sledovali ho skauti Realu Madrid a Manchester United. Šikovný krídelník Kelvin Ofori má iba 22 rokov a je ľavák. Pred štyrmi rokmi zamieril z Ghany na skúšku do klubu Fortuna Düsseldorf, ktorý pôsobil vtedy v bundeslige.

Od januára tohto roka prišiel do Trnavy ako voľný hráč. V tejto sezóne zaujal parádnymi kľučkami a troma gólmi. Podľa Transfermarkt dnes stojí iba 400-tisíc eur, čo však celkom nesedí. Ghančan stojí minimálne dva až trikrát toľko.

Objavili náznak života vo vesmíre? Musíme si byť istí, že to máme správne, vraví vedec

Vizualizácia exoplanéty K2-18b. (zdroj: Alex Boersma)

Už keď vedci pred štyrmi rokmi objavili planétu K2-18b, tvrdili, že ide o jedno z najvhodnejších miest, kde by mohli nájsť života mimo Zeme. Hlásili totiž, že na planéte je vodná para a od svojej hviezdy je vo vhodnej vzdialenosti.

Teraz pomocou teleskopu Jamesa Webba našli ďalšie stopy, ktoré by mohli značiť, že na planéte skutočne je akýsi život. Objavili totiž slabé stopy organickej zlúčeniny, „ktorú na Zemi produkuje iba život“, píše NASA vo vyhlásení.

Prvotné pozorovania K2-18b z Webba totiž priniesli pre vedcov aj jeden „šokujúci“ nález, povedal pre BBC vedúci výskumu Nikku Madhusudhan. Webb totiž zrejme zachytil molekulu dimethylsulfid.

Na Zemi vzniká iba ako vedľajší produkt metabolizmu živých organizmov, prevažne morských rias a niektorých baktérií. Jeho objav v atmosfére planéty je preto pútavý, no vedci upozorňujú, že ide zatiaľ iba o predbežný nález a nie dôkaz, že na vzdialenej planéte je skutočne život.

V krátkosti z vedy a techniky:

Múmie pripomínajúce mimozemšťanov: UFO nadšenec Jaime Maussan do mexického kongresu priniesol múmie, ktoré nápadne pripomínajú hollywoodsku predstavu o mimozemských civilizáciách a udáva, že ide o mimozemšťanov. Mexickí vedci sa však od jeho tvrdení dištancujú.

UFO nadšenec Jaime Maussan do mexického kongresu priniesol múmie, ktoré nápadne pripomínajú hollywoodsku predstavu o mimozemských civilizáciách a udáva, že ide o mimozemšťanov. Mexickí vedci sa však od jeho tvrdení dištancujú. Opak déjà vu ste mohli zažiť aj vy: Možno sa vám už niekedy stalo, že ste sa pri nejakom známom slove zastavili a premýšľali ste, či je vôbec reálne. Tento pocit je jamais vu – opak déjà vu, keď sa mylne domnievate, že ste už v minulosti zažili novú situáciu.

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste sa pri nejakom známom slove zastavili a premýšľali ste, či je vôbec reálne. Tento pocit je jamais vu – opak déjà vu, keď sa mylne domnievate, že ste už v minulosti zažili novú situáciu. Vesmírna odysea pre náročných: Hra Starfield je nekonečný vesmír plný neznámych planét a nebezpečných pirátov skrývajúcich sa za troskami a asteroidmi. Desiatky rôznych zbraní, vylepšení, oblekov a váš hrdina, s ktorým môžete prežiť nezabudnuteľné dobrodružstvo. Bethesda nás konečne zobrala do vesmíru.

Dnes očakávame

Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na dočasné obnovenie kontrol na hranici s Maďarskom

Rokovanie vlády

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi vo všeobecnej rozprave na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN

Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o situácii na Ukrajine

Dnes v histórii

Plavbu okolo sveta nakoniec dokončila len jedna loď, symbolicky tá s menom Victoria, čiže Víťazstvo. Takto ju zobrazil brabantský kartograf Ortelius. (zdroj: Wikimedia)

Portugalský moreplavec v španielskych službách Fernão de Magalhães vyplával 20. septembra 1519 zo Španielska na výpravu okolo Južnej Ameriky. Jeho posádka doplávala v roku 1522 naspäť do Španielska, čím uskutočnila plavbu okolo sveta, ktorá dokázala, že Zem je guľatá.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

