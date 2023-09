Prieskum AKO: Republika sa nakoniec ani nemusí dostať do parlamentu

Smer si udržiava tesný náskok pred PS.

Písmo: A - | A + diskusia ( 58 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Sú dva týždne pred voľbami a aktuálny prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj ukazuje, že žiadne veľké presuny voličov medzi stranami sa zatiaľ nekonajú.

Nerozhodnutí voliči si tak zrejme nechávajú svoje rozhodnutie až na úplný záver kampane. O to väčší vplyv môžu mať predvolebné diskusie.

Agentúra zbierala dáta počas minulého týždňa. Rozdiely v preferenciách sú v porovnaní s augustovým prieskumom minimálne.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prieskum AKO: PS sa priblížilo k Smeru, do parlamentu by prešla aj trojkoalícia OĽaNO Čítajte

Napríklad prvým trom stranám sa preferencie takmer nezmenili. Voľby by tesne vyhral Smer s 19,4 percenta. Druhé Progresívne Slovensko by malo 18,2 a tretí Hlas 15,1 percenta.

Najvyšší nárast, o osem desatín percentuálneho bodu, zaznamenala SaS, ktorá by skončila štvrtá. O šesť desatín rástli aj Demokrati, no tým stále chýba do parlamentu 1,5 percentuálneho bodu.

Naopak, nedarí sa Republike, ktorá postupne stráca a aj teraz mala o vyše jeden percentuálny bod menej než v auguste. So ziskom 5,2 percenta sa tak už aj extrémisti zaradili k stranám, ktoré sa budú do posledného momentu obávať, či sa vôbec dostanú do parlamentu.

O sedem desatín percentuálneho bodu klesla aj koalícia Modrí, Most-Híd.

Hrozí patová situácia

Ak by voľby dopadli tak, ako to ukazuje prieskum agentúry AKO, pre zostavovanie vlády by to mohlo znamenať patovú situáciu.

Smer by získal 32 mandátov, o jeden mandát viac ako PS. Hlas by mal 25 poslancov, SaS a OĽaNO po 12, SNS a KDH po 10 a Sme rodina s Republikou po deväť.

To by znamenalo, že teoretická koalícia Smer, Hlas, SNS a Sme rodina by mala len tesnú väčšinu 76 hlasov.

Rovnako by to bolo, ak by stranu Sme rodina nahradila Republika. V prípade takejto koalície s KDH by to bolo 77 hlasov.

Problémom týchto kombinácií je, že Sme rodina a KDH odmietajú koalíciu so Smerom a Hlas zase nechce vládnuť s Republikou.

Ešte horšie vyhliadky na zostavenie vlády však má Progresívne Slovensko. Teoretická koalícia PS, SaS, OĽaNO, KDH a Sme rodina by mala iba 74 hlasov.

PS pre mladších, Smer pre starších

Prieskum AKO tiež ukázal , že kým PS má najväčšiu podporu voličov vo veku od 18 - 49 rokov, medzi voličmi nad 50 rokov sa najviac darí Smeru.

PS tiež jasne vedie medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, Smeru sa zase najviac darí medzi voličmi, ktorí nemajú ani maturitu. Voliči s maturitným vzdelaním volia Smer a PS rovnako.

Spomedzi krajov patrí strane PS Bratislavský, Košický a tesne aj Žilinský kraj. V ostatných krajoch má najvyššiu podporu Smer.

Prieskum AKO zároveň určil, koho si televízia Joj pozve do finálnej debaty. Budú to len lídri strán, ktorí dosiahli v prieskume viac ako päť percent.





Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/23206198/prieskum-politickych-stran-ako-august-2023.html

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár