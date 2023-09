Ranný brífing: Republika si v programe protirečí, ukrajinské obilie rozdelilo spojencov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Strana, ktorú politológovia označujú ako extrémistickú, sa môže stať súčasťou vlády. Republika ide do volieb s programom pokrývajúcim rôzne oblasti života. Prináša návrhy, ako urýchliť výstavbu diaľnic či zastaviť odlev mozgov, ale chce tiež označovať organizácie ako zahraničných agentov, zakázať LGBTI+ témy v novinách či zrušiť špeciálnu prokuratúru.

Poľsko a Ukrajina patrili od začiatku invázie medzi najbližších spojencov. Obilná kríza, ktorá narušila vzájomné vzťahy už počas leta, sa teraz ešte vyostrila. Analytici za zhoršenými vzťahmi vidia najmä predvolebnú kampaň v Poľsku.

Štát v týchto dňoch spúšťa ďalšie kolo očkovania proti covidu. V odpadových vodách už zaznamenávame vyššiu prítomnosť vírusu a počet nakazených by mal v nasledujúcich týždňoch rásť. Súčasná podoba covidu je však už úplne iná ako tá pred tromi rokmi. Ako sme sa s covidom naučili žiť? A prečo by nás viac mala trápiť chrípka? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Do penzie v šesťdesiatke a viac ľudoviek v rádiu. Republika ukázala program

Bilbord hnutia Republika. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na všetkých kultúrnych pamiatkach bude povinne visieť slovenská vlajka, deti si nebudú môcť priniesť do základnej školy mobilný telefón či tablet. Mimovládne organizácie, ktoré na svoju činnosť využívajú granty zo zahraničia, si budú musieť dať do názvu „zahraničný agent“.

Tak by malo vyzerať Slovensko, ak by sa do vlády dostala extrémistická Republika a začala napĺňať svoj volebný program. Vládu s Republikou nevylúčil favorit volieb Smer a ani SNS. Vylúčené nie je ani to, že by v prípade patovej situácie vznikla menšinová vláda s tichou podporou Republiky, ktorá by ju mohla vymeniť za schválenie niektorých svojich návrhov.

Zároveň je to prvýkrát, keď ide extrémistická strana do volieb s takým komplexným programom pokrývajúcim rôzne oblasti života. Prináša aj návrhy, ako urýchliť výstavbu diaľnic, zastaviť odlev mozgov, o koľko zvýšiť peniaze vo vede, alebo, ako podporiť rozvoj nájomného bývania.

Program si na niektorých miestach protirečí a zdá sa, akoby nebol napísaný koordinovane. Strana chce získať viac peňazí na zdravotníctvo a školstvo napríklad tým, že zníži výdavky na zbrojenie, píše v kapitole o verejných financiách. V kapitole o obrane však sľubuje obnoviť bojaschopnosť armády, aby mohlo Slovensko vystúpiť z NATO.

Dzurindova dcéra: Vnútri strany sme nediskutovali o tom, či sa vo voľbách vzdať, vraví Jana Šoková, ktorá je na kandidátke Modrí-Most-Híd trinástkou. Výkonná riaditeľka Inštitútu pre politiku a reformy a dcéra bývalého dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu desať dní pred voľbami hovorí, že nie je nemožné, aby sa so súčasnou podporou 1,5 percenta napokon dostali do parlamentu.

Stranícke ankety: Čo plánujú kandidujúce strany urobiť po voľbách? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Prečítajte si napríklad anketu o dopravnej infraštruktúre, životnom prostredí či školstve.

Záhorie, Štiavnické vrchy, horná Orava či Spiš. Detskí lekári tam končia bez náhrady

Hoci patrí Banská Štiavnica medzi turistické vyhľadávané destinácie v pokrytí detskými ambulanciami patrí medzi čierne okresy. (zdroj: Ján Krošlák)

Záhorie, oblasť Štiavnických vrchov, horná Orava či Spiš sú oblasti, kde zanikajú detské ambulancie a nové sa neotvárajú alebo len veľmi pomaly. Ordinujú väčšinou pediatri v dôchodkovom veku a nových sa nedarí získať.

Väčšina okresov v týchto regiónoch má na mape ministerstva zdravotníctva čiernu farbu. Je v nich kritický nedostatok pediatrov a detských ambulancií. Nezriedka pritom ide o okresy, v ktorých sa na slovenské pomery rodí nadpriemerne veľa detí.

Mladí lekári nechcú prísť, lebo sú to oblasti ďaleko od hlavných trás a pre mnohých z nich teda neperspektívne. Alebo práve naopak - sú v zázemí veľkých miest, ktoré si stiahnu väčšinu medikov po ukončení lekárskej fakulty.

Riešenie veľmi neponúkajú ani zdravotnícki experti najväčších strán, ktoré kandidujú v predčasných voľbách na budúcu sobotu. Mnohí len opakujú riešenia zo Stratégie všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030, ktorú ministerstvo publikovalo začiatkom roka za ministra za OĽaNO Vladimíra Lengvarského.

Najúčinnejšie zachraňujú ambulancie v regiónoch niektoré župy a obce, ktoré lekárom ponúkajú príplatky k mzde, príspevok na zriadenie ambulancie či jej vybavenie a zabezpečenie služobného bytu.

V krátkosti z domova:

Mazurek prehral: Infektológ Peter Sabaka vyhral koncom augusta na prvostupňovom súde ďalší spor podpredsedom Republiky Milanom Mazurekom. Ten má lekárovi za nepravdivé a hanobné tvrdenia zaplatiť 42-tisíc eur. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Infektológ Peter Sabaka vyhral koncom augusta na prvostupňovom súde ďalší spor podpredsedom Republiky Milanom Mazurekom. Ten má lekárovi za nepravdivé a hanobné tvrdenia zaplatiť 42-tisíc eur. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Zahraničné hlasy: Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50 percent registrovaných voličov. Ministerstvo vnútra doteraz eviduje približne 40 500 návratných obálok od voličov z cudziny. Najviac prišlo hlasovacích lístkov z Českej republiky.

Zo zahraničia zatiaľ volilo vyše 50 percent registrovaných voličov. Ministerstvo vnútra doteraz eviduje približne 40 500 návratných obálok od voličov z cudziny. Najviac prišlo hlasovacích lístkov z Českej republiky. Vražda Daniela Tupého: Prokurátorka podala obžalobu na advokáta Adama Puškára v prípade vraždy Daniela Tupého. Ako informoval portál Aktuality.sk, vyšetrovanie vraždy z roku 2005 sa tak skončilo. Prípad je teraz na súde.

Thriller o ukrajinskom obilí. Slovensko Ukrajinci žalovať nebudú, spojenci sa však rozhádali

Poľský prezident Andrzej Duda (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (zdroj: TASR/AP.)

Niektorí naši priatelia v Európe nahrávajú svojimi krokmi Moskve, naznačil v prejave v OSN v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bolo to len päť dní po tom, keď vypršal zákaz dovozu ukrajinských obilnín z Ukrajiny, ktorý zaviedla začiatkom roka Európska komisia.

Poľsko, Slovensko a Maďarsko však embargo predĺžili a Kyjev zareagoval, že krajiny bude za neférové embargo žalovať. Slovensko už avizovalo, že našlo kompromis a Ukrajina zastaví kroky proti nemu. Spor však vyústil do diplomatickej prestrelky s jedným z najbližších spojencov Ukrajiny – Poľskom.

Konflikt ďalej eskaloval v stredu, keď poľský premiér Mateusz Morawiecki v televízii Polsat povedal, že Poľsko aktuálne Ukrajine nedodáva zbrane. Viaceré zahraničné médiá spojili toto vyjadrenie práve s obilnou krízou, čo však premiér poprel. Vzájomné vzťahy sú však pre obilnú krízu najhoršie od začiatku ruskej invázie. Môžu za to aj poľské voľby.

Analytici za vyostrenou rétorikou vidia najmä predvolebnú kampaň v Poľsku. Stagnujúce percentá vládnej strany Právo a spravodlivosť a najmä letný rast krajne pravicovej strany Konfederacja, ktorá sa stavia kriticky k podpore Ukrajiny, spôsobili aj zmeny v kampani.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajina útočila na Kryme: Ukrajina zaútočila na leteckú základňu Saky na Ruskom okupovanom Kryme. Informoval o tom ukrajinský spravodajský zdroj s tým, že útok vykonala bezpečnostná služba a námorníctvo.

Ukrajina zaútočila na leteckú základňu Saky na Ruskom okupovanom Kryme. Informoval o tom ukrajinský spravodajský zdroj s tým, že útok vykonala bezpečnostná služba a námorníctvo. Nové ciele: Ukrajinskí poľnohospodári pracujúci na druhej vojnovej žatve očakávajú veľkú úrodu. Ibaže nevedia, koľko z nej sa vôbec dostane na trh. Ruské útoky na vývozné trasy cez Čierne more aj Dunaj zostávajú pre prepravu plodín, ktoré pomáhajú nasýtiť svet, riskantné. To sťažuje a predražuje prepravu nákladu cez Európu a zásoby obilia sa tak hromadia na Ukrajine.

Ukrajinskí poľnohospodári pracujúci na druhej vojnovej žatve očakávajú veľkú úrodu. Ibaže nevedia, koľko z nej sa vôbec dostane na trh. Ruské útoky na vývozné trasy cez Čierne more aj Dunaj zostávajú pre prepravu plodín, ktoré pomáhajú nasýtiť svet, riskantné. To sťažuje a predražuje prepravu nákladu cez Európu a zásoby obilia sa tak hromadia na Ukrajine. Rusi sa inšpirovali od Ukrajincov: Milióny Rusov dostali oznámenie z hlavného vládneho portálu krajiny s výzvou, aby si do telefónov stiahli aplikáciu na nahlasovanie dronových útokov a iných bezpečnostných incidentov.

Milióny Rusov dostali oznámenie z hlavného vládneho portálu krajiny s výzvou, aby si do telefónov stiahli aplikáciu na nahlasovanie dronových útokov a iných bezpečnostných incidentov. Ruské útoky: Rusko podniklo vzdušné útoky na najmenej šesť ukrajinských miest vrátane Kyjeva. Najmenej šesť náletov zasiahlo štvrť Slobidskyj vo východoukrajinskom Charkove, ktoré poškodili civilnú infraštruktúru.

V krátkosti zo sveta:

Murdoch končí: Mediálny magnát Rupert Murdoch odstupuje z vedenia materskej spoločnosti televízie Fox a multimediálneho holdingu News Corp. Stane sa emeritným predsedom predstavenstiev oboch spoločností. Vedenie firiem prevezme jeho syn Lachlan.

Mediálny magnát Rupert Murdoch odstupuje z vedenia materskej spoločnosti televízie Fox a multimediálneho holdingu News Corp. Stane sa emeritným predsedom predstavenstiev oboch spoločností. Vedenie firiem prevezme jeho syn Lachlan. 90-ročná vražda: Takmer desať rokov sa tím kriminalistických bádateľov venoval nikdy neobjasnenej vražde Otýlie Vranskej, ktorej rozrezané telo bolo nájdené v dvoch kufroch v septembri 1933. Našli nové dôkazy a tie staré podrobili analýze DNA.

Takmer desať rokov sa tím kriminalistických bádateľov venoval nikdy neobjasnenej vražde Otýlie Vranskej, ktorej rozrezané telo bolo nájdené v dvoch kufroch v septembri 1933. Našli nové dôkazy a tie staré podrobili analýze DNA. Zahraničné sankcie: Južná Kórea uvalila nové sankcie na desať jednotlivcov a dve spoločnosti zapojené do ilegálneho obchodovania Severnej Kórey so zbraňami s ďalšími krajinami vrátane Ruska. Na sankčnom zozname je napríklad firma Versor s.r.o. so sídlom na Slovensku.

Južná Kórea uvalila nové sankcie na desať jednotlivcov a dve spoločnosti zapojené do ilegálneho obchodovania Severnej Kórey so zbraňami s ďalšími krajinami vrátane Ruska. Na sankčnom zozname je napríklad firma Versor s.r.o. so sídlom na Slovensku. ChatGPT vykráda knihy: Niektorí z najznámejších svetových spisovateľov sa tento týždeň spojili, aby zažalovali výrobcu ChatGPT za to, že použil ich diela na trénovanie nástrojov umelej inteligencie.

Zo zahraničných webov:

Kedy bude hotová zabudnutá križovatka D1/D4? Dostavba sa rozbehla, čakajú sa kolóny

Práce na križovatke D1 a D4 sa začali. (zdroj: NDS)

Keď ide človek na bicykli po cyklotrase okolo Šúrskeho kanála, pri Ivanke pri Dunaji si všimne, že na nedostavanej križovatke dvoch dôležitých diaľnic D1/D4, ktoré tvoria obchvat Bratislavy, sa niečo deje.

Poľská firma Budimex, ktorá vlani vyhrala súťaž na jej dostavbu, začala v lokalite vo veľkom kopať. Národná diaľničná spoločnosť začiatkom týždňa informovala, že práce na exponovanej križovatke pokračujú sanáciou pod opornými múrmi či odstraňovaním materiálu po demoláciách. V pláne sú aj preložky inžinierskych sietí či úprava hydromeliorácií.

V najbližších mesiacoch napríklad preložia koryto Vajnorského potoka, ktoré bráni rozšíreniu diaľnice D1 na šesťpruh. Súčasťou projektu je aj rozšírenie starej diaľnice až po Triblavinu na tri plnohodnotné pruhy v jednom smere.

Diaľničiari už dlhšie upozorňujú, že vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia a kolóny. V rekonštrukcii je totiž hlavný diaľničný privádzač do Bratislavy v smere od Trnavy.

V krátkosti z ekonomiky:

Učí ľudí relaxovať: Jeho energeticky sebestačná kontajnerová sauna s pieckou na drevo má zvýšiť záujem o saunovanie najmä medzi mladými ľuďmi. Lukáš Kubica zo spoločnosti Pixxla sa stal víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2021.

Jeho energeticky sebestačná kontajnerová sauna s pieckou na drevo má zvýšiť záujem o saunovanie najmä medzi mladými ľuďmi. Lukáš Kubica zo spoločnosti Pixxla sa stal víťazom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2021. Zvyšovanie stravného: Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť zvýšia. Minimálna hodnota stravovacej poukážky má stúpnuť zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy stravného pre státisíce zamestnancov sa už čoskoro opäť zvýšia. Minimálna hodnota stravovacej poukážky má stúpnuť zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Analytici hodnotia programy strán: Najlepší program do nadchádzajúcich parlamentných volieb v oblasti verejných financií majú SaS, Progresívne Slovensko a KDH. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia programov Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Weiss prevracia oči, keď ho tlačia k múru. Slováci môžu zarobiť ako nikdy predtým

Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

Také vysoké návštevy v dejinách samostatnosti na klubovom futbale nikdy neboli. Isto nie v jednej sezóne a na dvoch miestach súbežne. To však platí iba o európskej scéne. V Trnave bolo naposledy dvakrát po sebe takmer 17-tisíc ľudí, v Slovane ešte o čosi viacej.

Trend by za normálnych okolností mal pokračovať, lebo nastal unikát. Prvýkrát v dejinách sa v skupinovej fáze európskej súťaže predstavia dva slovenské kluby v jednej sezóne, Trnava a Slovan si zahrajú v Európskej konferenčnej lige.

Slovensko má veľkú šancu dosiahnuť v Európe ranking ako nikdy predtým. To isté platí aj o zárobkoch. „Je to dobrá príležitosť pre také kluby ako sme my. Môžeme si aj zarobiť,“ pochvaľoval si už v minulosti tréner Slovana Vladimír Weiss starší.

Slovan túto sezónu odštartoval v kvalifikačných kolách Ligy majstrov, prepadol sa do Európskej ligy a dostal ešte tretiu šancu. Trnava si EKL vydrela, keď vyradila troch súperov.

Štadión na Tehelnom poli je od stredy oblečený do zeleno-čiernych farieb najmladšej európskej pohárovej súťaže. Pred výkopom zaznie aj oficiálna zvučka Európskej konferenčnej ligy, ktorá sa môže používať až od skupinovej fázy.

Apple prišiel s iOS 17. Mali by ste si ho nainštalovať?

Apple predstavuje iPhone 15 a iPhone 15 Plus počas oznámenia nových produktov v areáli Apple v Cupertine v Kalifornii, utorok 12. septembra 2023. (zdroj: SITA)

Spôsoby, akými sa medzi sebou rozprávame a akými sa vyhýbame jeden druhému, sa od uvedenia prvého iPhonu v roku 2007 zmenili.

Volanie ľuďom bez varovania je určené už len pre rodičov a blízke osoby, posielanie hlasových správ je bežnou formou klebetenia a zanechávanie hlasových odkazov v hlasovej schránke je prežité.

Tieto posuny sa odrážajú v mnohých nových funkciách, ktoré spoločnosť Apple pridala do iPhonov v systéme iOS 17, od pondelka dostupného pre všetkých, ktorí majú iPhone XR alebo novší, prípadne iPhone SE druhej generácie.

Už zopár mesiacov testujeme na našich vlastných zariadeniach iOS 17 vo verejnej beta verzii. Myslíme si, že prináša niekoľko solídnych zmien, na ktoré sa môžete tešiť, a niekoľko, na ktoré zabudnete, keď sa novinka opotrebuje.

Nie všetky ohlásené funkcie sú zahrnuté v prvej aktualizácii, ako napríklad nová aplikácia Denník, ktorá príde až koncom roka.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ako sa dožiť sto rokov: Ľudia žijúci na japonskej Okinawe, v horských dedinkách na Sardínii alebo na gréckom ostrove Ikaria objavili spôsob, ako sa dožiť vyššieho veku, a to prostredníctvom životného štýlu, stravy a myslenia. Čo sa od nich môže zvyšok sveta naučiť? Tu sú štyri kľúčové lekcie zo seriálu Ako sa dožiť stovky: Tajomstvá modrých zón.

Ľudia žijúci na japonskej Okinawe, v horských dedinkách na Sardínii alebo na gréckom ostrove Ikaria objavili spôsob, ako sa dožiť vyššieho veku, a to prostredníctvom životného štýlu, stravy a myslenia. Čo sa od nich môže zvyšok sveta naučiť? Tu sú štyri kľúčové lekcie zo seriálu Ako sa dožiť stovky: Tajomstvá modrých zón. Bomby na dne oceánov: Je ťažké predstaviť si, že niekto stratí niečo také ničivé, ako je jadrová bomba. Nehody však kedysi neboli úplne ojedinelé. Pilot amerického letectva Howard Richardson napríklad zhodil termonukleárnu bombu Mark 15 z výšky 2 200 metrov do Atlantického oceánu neďaleko ostrova Tybee v štáte Georgia. Na dne leží dodnes, no nikto nevie, kde presne.

Je ťažké predstaviť si, že niekto stratí niečo také ničivé, ako je jadrová bomba. Nehody však kedysi neboli úplne ojedinelé. Pilot amerického letectva Howard Richardson napríklad zhodil termonukleárnu bombu Mark 15 z výšky 2 200 metrov do Atlantického oceánu neďaleko ostrova Tybee v štáte Georgia. Na dne leží dodnes, no nikto nevie, kde presne. Práca z domu: Chcete častejšie pracovať z domu? Mohli by ste tak urobiť láskavosť našej planéte. Podľa novej štúdie by totiž pracovníci pracujúci na diaľku mohli produkovať menej ako polovicu emisií otepľujúcich klímu v porovnaní s ľuďmi, ktorí trávia pracovné dni v kanceláriách.

Rozhovory ZKH

Erika Jurinová v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Nie je to neúcta k voličovi, keď kandiduje, ale nechce byť poslankyňou? Prečo si z volieb robia referendum o lídrovi strany? Ako vážne brať sľuby o desatore, keď doteraz nesplnili sľuby z minulých volieb? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s líderkou kandidátky Obyčajní ľudia a priatelia Erikou Jurinovou.

Karikatúra

Strach z výsledku. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Gratinované zemiaky s cuketou (zdroj: Fotolia)

Chcete si pripraviť niečo rýchle a dobré? Vybrali sme chutné zeleninové jedlá, väčšinu pripravíte do pol hodiny.

Dnes očakávame

Verejná slávnostná vojenská prísaha za účasti náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniela Zmeka a štátneho tajomníka Mariána Majera

Slávnostné odhalenie dlaždice Jurajovi Jakubiskovi na Filmovom chodníku slávy

Britský kráľ Karol III. s manželkou Kamilou ukončia oficiálnu návštevu Francúzska.

Dnes v histórii

Veľký hadrónový urýchľovač LHC, je najväčší a najvýkonnejší urýchľovač častíc na svete (zdroj: TASR)

Vedci z najväčšieho fyzikálneho laboratória na svete CERN 22. septembra 2011 oznámili, že pri pokuse pravdepodobne zachytili častice, ktoré sa pohybovali rýchlejšie ako svetlo. CERN oznámil, že prúd neutrín vypustený z urýchľovača častíc pri Ženeve do laboratória v Taliansku vzdialenosť 730 kilometrov prešiel o 60 nanosekúnd rýchlejšie ako svetlo.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

