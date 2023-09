Zrušia alebo zachovajú reformy národných parkov? Čo strany plánujú v oblasti životného prostredia (stranícka anketa)

Denník SME pripravil volebnú anketu v 14 oblastiach.

BRATISLAVA. Najzásadnejšou zmenou od volieb 2020 v oblasti životného prostredia bola reforma národných parkov, ktorá má postupne rozšíriť bezzásahové územia.

Najväčšie výzvy súvisia s klimatickou zmenou, nakladaním s odpadmi, znižovaním emisií či s rozširovaním ekologickejších foriem dopravy, ktoré majú do roku 2035 nahradiť vozidlá na fosílne palivá.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť v oblasti životného prostredia? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento.

Prinášame odpovede tých, ktoré odpovedali, a zoznam strán, ktoré odpovede neposkytli.

Progresívne Slovensko

Problém ochrany životného prostredia, klímy a prírody je natoľko komplexný, že jednoduchá odpoveď neexistuje. Chceli by sme dosiahnuť, aby bola naša spoločnosť kompatibilná s planétou.

To znamená zvládnutie klimatickej krízy, krízy straty biodiverzity, maximálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vyrovnanie sa so starými environmentálnymi záťažami, zavedenie obehovej ekonomiky a dôslednú reformu chránených území. Považujeme to za nevyhnutnosť a zároveň za obrovskú príležitosť pre rozvoj.

Viac na: https://progresivne.sk/buducnost-je-zelena/

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Áno

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Nie

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Áno. Iba v prípade, ak by na takýto projekt existoval súkromný partner a Slovensku by sa to oplatilo aj z biznisového hľadiska.

Republika

Presadzujeme opatrenia, ktoré prírode skutočne pomôžu - rýchle dobudovanie kanalizácií a verejných vodovodov, posilnenie recyklácie odpadov a sanáciu environmentálnych záťaží.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Áno

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Nie

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Áno

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Za najväčšie výzvy v oblasti životného prostredia v najbližšom období považujeme:

obnovu degradovaných ekosystémov aspoň na 15 percent ich celkovej výmery do roku 2030, získanie väčšieho množstva finančných prostriedkov z eurofondov na napojenie ľudí na vodovody a kanalizáciu, na vodozádržné opatrenia proti vysychaniu krajiny a na urýchlené odstránenie environmentálnych záťaží, prísne postihovanie čiernych skládok a zákaz dovozu odpadu na Slovensko pod klamlivými zámienkami.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Nie

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Áno

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Áno

KDH

Svet čelí rozsiahlej environmentálnej kríze, ktorá nezahŕňa iba zmenu klímy, ale aj rozsiahlu premenu krajiny vrátane bezprecedentného odlesňovania, dramatický úbytok biodiverzity s miliónom ohrozených druhov, vyčerpávanie a znečisťovanie vodných zdrojov, eróziu a degradáciu pôdy a mnohé ďalšie aktivity človeka, ignorujúceho prírodné zákonitosti.

Hospodárske, urbanistické a iné ekonomické aj neekonomické aktivity človeka na našom území chceme riadiť a usmerniť tak, aby sa eliminoval antagonizmus a aby sa optimálne využíval potenciál krajiny a ekonomického rastu v súlade s jeho limitmi udržateľnosti a ekologickej únosnosti vo vzťahu k ľudským aktivitám a s dôrazom na obnovu a zachovanie biologickej a krajinnej rozmanitosti.

Chceme iniciovať vytvorenie a realizáciu programu Zdravá krajina cez projekty podporujúce zelenú infraštruktúru, vodozádržné a pôdoochranné opatrenia v krajine pre dosiahnutie jej ekologickej stability.

Aktívnu starostlivosť o životné prostredie (v protiklade k pasívnemu ignorovaniu jeho stavu) považujeme v súčasnom svete za principiálnu morálnu povinnosť každého človeka žijúceho na Zemi.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Áno

Dnes nastavený proces nie je v národohospodárskom záujme Slovenska a nastavené environmentálne ciele je možné dosahovať aj inými, vhodnejšími nástrojmi a formami.

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Áno

Každé znižovanie emisií má principiálny zmysel pre dôsledky, nie pre stanovené kvóty.

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Áno

Keď to bude nevyhnutné a nebude možné pokryť dopyt inými ekologickými zdrojmi, tak by mala mať energia z jadra vždy prednosť pred fosílnymi zdrojmi.

SaS

Presadzujeme opatrenia na zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. Budeme podporovať a aj na úrovni EÚ presadzovať, aby sa pri riešení klimatickej zmeny vyberali najefektívnejšie riešenia.

Pri jednotlivých opatreniach bude prepočítavaná cena za jednu tonu CO2eq zachytenú alebo odstránenú či neemitovanú (nevypustenú) do atmosféry a budú uprednostňované tie najefektívnejšie a najlacnejšie riešenia.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Nie

Reforma národných parkov je nastavená správne a treba v nej pokračovať. Nepovažujem však za kľúčové striktne dodržiavať odporúčané percentá plôch bezzásahovosti, pretože je dôležité, aby boli chránené všetky územia, ktoré spĺňajú kritéria pre bezzásahovosť a zároveň prispievajú k rozvoju regiónov.

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Nie

Je dôležité postupovať s rozumom a tak, aby boli opatrenia ekonomicky aj environmentálne udržateľné. Keby sme išli príliš nad rámec, mohlo by to mať negatíve sociálne aj ekonomické dosahy, napríklad by sa mohla prehĺbiť energetická chudoba.

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Áno

Jadrová elektráreň je prakticky bezemisná a pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení je aj najčistejšou energiou.

Demokrati

Zabezpečíme schválenie zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska. Spolu s európskymi partnermi pripravíme Slovensko na zníženie emisií skleníkových plynov o 60 percent do roku 2030 bez negatívneho vplyvu na peňaženky obyvateľov.

Navyše pripravíme Klimatickú investičnú stratégiu do roku 2030 s výhľadom do roku 2040 pre všetky sektory hospodárstva s využitím celého výnosu z emisných povoleniek.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Nie

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Áno

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Nie

Modrí, Most-Híd

Podporíme investície do výroby, výskumu a vývoja v sektore čistých technológií, ktoré majú vysoký inovačný potenciál a prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, opatrenia na intenzívnejší rozvoj elektromobility a budovanie siete nabíjacích staníc a opatrenia zamerané na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a energetickú efektívnosť budov.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Nie

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Nie

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Nie

Podporujeme výstavbu menších modulárnych jadrových reaktorov a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

S prvom rade sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa doteraz starali o prírodu tak, že dnes máme na Slovensku čo chrániť.

Snažili by ste zvrátiť prebiehajúcu reformu národných parkov, ktorej cieľom je, aby viac ako 50 a neskôr 75 percent územia bolo bezzásahových? Áno

Problém nevidíme v bezzásahovosti, s tým sa dá súhlasiť, ale zriaďovanie a vyhlasovanie národných parkov sa musí diať v súlade s Ústavou SR.

Malo by sa Slovensko snažiť znižovať emisie do roku 2030 nad rámec záväzku voči EÚ? Nie

Znižovanie emisií je dôležité, ale musí sa diať udržateľným spôsobom bez jednostranného poškodzovania našej ekonomiky a v izolácii od zvyšku sveta.

Malo by Slovensko vybudovať ďalšiu jadrovú elektráreň? Nie

Nie za verejné (štátne) zdroje. Ak sa tak rozhodne súkromný kapitál, nemáme proti tomu námietky, pokiaľ budú dodržané zákonné normy.

Strany, ktoré neodpovedali na otázky

Smer, Hlas, SNS, Sme rodina a Aliancia.

