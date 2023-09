Zdvihnú platy učiteľom? Zrušia známky či dotované obedy? Čo urobia so školstvom (stranícka anketa)

Aké veci sľubujú strany v programe?

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Učitelia na Slovensku majú dlhodobo výrazne nižšie platy ako iní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním. Aj to je dôvod, prečo práca v školstve odrádza mnohých šikovných ľudí.

Okrem toho, že konflikt bývalého ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) s SaS poznačil aj posledné vyjednávanie o platoch, bývalý minister Ján Horecký a dnes kandidát KDH na jar otváral debatu o tom, či by sa plat učiteľov nemal líšiť podľa výdavkov na život v regiónoch.

Slovensko tiež ani po ôsmich rokoch opakovaných upozornení nepohlo so segregáciou rómskych žiakov, za čo ho zažalovala Európska komisia.

Na nového ministra čaká hneď niekoľko výziev - schválený nárok na škôlku aj pre mladšie deti, začatá reforma vzdelávania aj záväzok zabezpečiť v školách asistentov, špeciálnych pedagógov a odborný personál.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť v oblasti školstva? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by urobila v školstve a dostala tiež štyri uzavreté otázky o konkrétnych riešeniach. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Prinášame názory tých, ktoré poslali svoje odpovede. Smer, Hlas, Sme rodina, SNS a Aliancia svoje odpovede neposlali.

Progresívne Slovensko

Školy musia reagovať na výzvy 21. storočia. Preto zmeníme nielen obsah, ale aj organizáciu a metódy vzdelávania smerom k osvojovaniu si životných spôsobilostí a výchovy k hodnotám. Dokončíme kurikulárnu reformu na základných školách, inovujeme výučbu na stredných a skvalitníme vysoké školstvo. Pri zavádzaní zmien do praxe podporíme učiteľov/-ky a zvýšime ich odmeňovanie tak, aby bolo v rovnakom pomere k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v iných povolaniach - ako je to aj v zahraničí. Viac v programe.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Nie.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Áno.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Máme za cieľ zmeniť obsah maturitných aj štátnych skúšok.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

Republika

Očistenie škôl od vplyvu politických mimovládok a zmenu vzdelávacieho systému, aby reflektoval reálne potreby slovenského trhu práce.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Nie.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Nie.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Nie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Vybudovanie jednotného vzdelávacieho systému, ktorý povedie Slovensko cestou znalostnej ekonomiky. Na jeho realizáciu je nutné zvýšiť podporu výskumu, vývoja a inovácií pre priemysel a služby, stratifikovať univerzity v súlade s koncepciou inovačného trojuholníka znalostnej ekonomiky. Ďalej je nutné prepojiť školy - zamestnávateľov - samosprávu v regiónoch vo forme znalostných klastrov. Dôležité je aj pokračovanie v školskej kurikulárnej reforme v duchu štyroch gramotností (komunikačná, logická, sociálna a zdravotná) a zavedenie platového automatu pre učiteľov.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Nie.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Áno.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Nie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

KDH

Zásadná úprava riadenia a financovania siete škôl a školských zariadení. Zavedenie jedného zvýšeného normatívu na žiaka, ktorý by zahŕňal okrem súčasných položiek aj príspevky na školy v prírode, lyžiarske a pohybové kurzy, učebnice, digitalizáciu (internet, digitálneho koordinátora a digitálneho školníka), podporné opatrenia, výchovnú činnosť, stravovanie... tak, aby riaditeľ školy, resp. zriaďovateľ nemusel na viackrát žiadať dofinancovanie úloh, ktoré má škola aj podľa zákona plniť.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Áno.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Áno.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? N ie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? V materských a základných školách áno, na stredných školách nie.

SaS

Okrem reformy považujeme za kľúčové aj podporovanie inovácií v školstve. V oblasti digitálnych technológií môže mať Slovensko veľký potenciál, čo potvrdzujú aj firmy ako Sygic, ESET či Pixel Federation. Preto by sme vytvoril projekt školských inovačných hubov. Zozbieraním skúseností z praxe by sme cielene vytvorili z vybraných škôl "laboratóriá inovácií". Išlo by o školy, ktoré budú od prvého dňa vychovávať budúce talenty v oblasti IT. Tieto školy budú počas štúdia cielene podporovať hodiny robotiky, IT či umelej inteligencie. Naviazali by na ne aj iné predmety, napríklad odbornú angličtinu. Vytvárať budú tiež školské firmy, ktoré môžu napríklad programovať weby a aplikácie pre mesto, MHD, úrady či kraj. Takto už v mladom veku získajú mladí ľudia skúsenosti z tejto oblasti. Tieto základné školy budú tiež prepojené so strednou školou v kraji, ktorá sa venuje IT.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Áno.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Na rozhodnutí každej ZŠ, jej učiteľského zboru a rodičov.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Na rozhodnutí vysokej školy.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno, s dôrazom na ich adresnosť.

Demokrati

Zvýšime objem zdrojov štátneho rozpočtu vynakladaných na školstvo, vedu a výskum tak, aby sme sa približovali priemeru členských štátov OECD. V regionálnom školstve zabezpečíme efektívnejšie prerozdeľovanie zdrojov tak, aby zodpovedalo reálnym výdavkom na vzdelávanie. V tejto súvislosti navrhneme napríklad aj systém pravidelného zvyšovania platov učiteľov. Zavedieme príspevok k platu učiteľa, ktorý bude reflektovať náklady na život v danom regióne.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Áno.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Nie.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Nie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

Modrí - Most-Híd

Zavedenie autonómie základných škôl, zmenu financovania a celkovú decentralizáciu školského systému. Školy budú rozhodovať o obsahu a spôsobe vyučovania samostatne a nezávisle. Kontrola nebude posudzovať výučbový proces, ale výsledky, ktoré škola dosiahne. Posilníme kompetencie regiónov, čo povedie k zdravej súťaži základných škôl v regiónoch medzi sebou a k väčšiemu záujmu regiónov využiť financie v školstve efektívnejšie.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Áno.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Áno.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Nie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Zásadným spôsobom chceme zvýšiť pracovnú kvalifikáciu dnes nezamestnateľnej časti populácie v duchu hesla „Rómskym deťom remeslo do ruky namiesto časenky na úrad práce“. Financovanie školstva treba postupne približovať úrovni aspoň priemeru krajín OECD (ako podiel výdavkov na HDP), a príjmy pedagógov by sa mali približovať priemerného príjmu ľudí s vysokoškolským diplomom. To je však podmienené realizáciou zásadných zmien v školstve.

Mali by sa platy učiteľov líšiť podľa regiónov – podľa toho, aké výdavky v nich majú na život? Áno.

Zrušili by ste známkovanie žiakov na prvom stupni? Áno.

Zrušili by ste štátnice na vysokých školách s tým, že by sa odovzdávala záverečná práca? Nie.

Ponechali by ste v školách štátom dotované obedy? Áno.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár