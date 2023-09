Dostavba D1 až po Ukrajinu? Viac investícií do železníc? Čo plánujú s infraštruktúrou (stranícka anketa)

Anketa o programoch strán.

Diaľnica z Bratislavy do Košíc nie je hotová ani po 34 rokoch od Nežnej revolúcie. Pritom jej dokončenie sľuboval už Vladimír Mečiar v roku 1998 aj Robert Fico do roku 2010. Slovenské vlaky permanentne meškajú a stav našich koľajníc je tristný.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť so slovenskou dopravnou infraštruktúrou? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by vykonala v oblasti dopravnej infraštruktúry a dostala tiež štyri uzavreté otázky o konkrétnych problémoch a riešeniach. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Prinášame názory tých, ktoré poslali svoje odpovede. Smer, Hlas, Sme rodina, SNS a Aliancia svoje odpovede neposlali.

Progresívne Slovensko

Pri cestnej infraštruktúre vnímame významný investičný dlh najmä pri cestách I. triedy. Zefektívnime aj riadenie železničných spoločností, aby sa orientovalo na výsledky. Prioritou budú investície do rekonštrukcie tratí či automatizácia riadenia dopravy. Harmonogram investícií bude garantovať zdroje pre ŽSR - bude slúžiť na odpočtovanie ich plnenia. A ponúkneme ľuďom lístok CeloSlovák. Ročný predplatný lístok im za veľmi výhodnú cenu umožní využívať neobmedzene všetky formy verejnej dopravy na Slovensku.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno. Prioritou je dostavba diaľnice D1 po Košice a následne ďalej až po hranicu s Ukrajinou.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Áno.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Rozvoj vidíme v zameraní sa na prekladiská a prestupné body.

Republika

Organizačná konsolidácia, nekompromisné zjednodušenie (streamlining) procesov pri stavbe diaľnic a návrat (insourcing) kľúčových procesov v železničnej doprave.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Výstavba diaľnic po celom Slovensku je našou prioritou.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Modernizácia infraštruktúry a obnova techniky sa nedá odkladať a musí prebiehať paralelne.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Riešenie havarijnej situácie na železničnej infraštruktúre spočíva v nových štandardoch riadenia a modernizácii tratí. Prioritou cestnej infraštruktúry je pre nás dostavba chýbajúcich úsekov D1 (časť Bidovce po hranicu s Ukrajinou až po skončení vojny) a D3 a tiež urýchlená výstavba križovatky medzi D4 a D1 v Bratislave a zriadenie Fondu dopravnej infraštruktúry.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Áno.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

KDH

Alokácia väčších, ale najmä stabilnejších plánovaných finančných prostriedkov na údržbu a výstavbu ciest. Dôkladné dlhodobé plánovanie, ktoré zohľadňuje budúci rast a potreby dopravy. Ďalej využitie moderných materiálov a technológií, ktoré zvyšujú životnosť a efektivitu ciest. Integrácia udržateľných riešení, ako sú napríklad cyklistické chodníky alebo zeleň okolo ciest. Zavedenie striktnejších kontrol kvality pri výstavbe a údržbe. Vytvorenie inteligentných dopravných systémov pre efektívnejšie využitie existujúcich ciest. Aktualizácia a prísnejšie vymáhanie dopravných predpisov proti zneužívaniu ciest preťaženými autami.

Tieto opatrenia bude KDH implementovať, vyžaduje si však koordinovaný prístup štátnych orgánov, miestnych samospráv, VÚC a ďalších zainteresovaných strán.

Čo sa týka železničnej infraštruktúry (ŽI) - predpokladom jej skvalitnenia je dlhodobé, udržateľné a predvídateľné financovanie údržby a modernizácie ŽI. Rozhodne nebude stačiť v súčasnosti platný limit na modernizáciu tratí vo výške 0,4 percenta HDP. Je nevyhnutné zásadne zmeniť investičnú činnosť v ŽSR v celom jej priebehu.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Nie.

Je vhodné, aby modernizácia a nákup novej dopravnej techniky pokračoval nezávisle od tempa modernizácie tratí.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

SaS

Ak budeme mať na to po voľbách dosah, budeme podporovať zavedenie fondu dopravnej infraštruktúry obdobne, ako je to v Čechách. Bude z neho financovaná cestná aj železničná infraštruktúra.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Dostavba D1 až po Ukrajinu je dôležitá, no neklamme si - najskôr treba dokončiť to, čo je rozbehnuté. Napr. D3, R3, R4 tunel Višňové, prepojenie D1 a D4.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Áno.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Ak budú na to finančné možnosti, tak áno.

Demokrati

Zavedieme stabilný a predvídateľný systém financovanie. Cesty, železnice, mosty, tunely atď. potrebujú viac peňazí. V tejto súvislosti zavedieme sériu opatrení na výrazné skrátenie prípravnej fázy výstavby diaľnic a iných nosných prvkov cestnej infraštruktúry. Zameriame sa na výstavbu obchvatov obcí s cieľom obmedzenia prejazdu tranzitnej nákladnej dopravy obcami.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Áno.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

Modrí – Most-Híd

Výberom profesionálov do jednotlivých inštitúcií, ktoré majú vplyv na rýchlosť a kvalitu výstavby pozemnej infraštruktúry. Urýchlili by sme prípravu stavieb. Výber zhotoviteľa každej stavby by sme dali pod verejnú kontrolu. Dôsledne by sme dbali na dodržiavanie realizačných harmonogramov, a to aj za cenu tvrdých postihov z omeškania, ktoré musia byť súčasťou zmlúv.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno.

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Nie.

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Slovensko potrebuje zásadné zvýšenie investícií do verejnej infraštruktúry, naša infraštruktúra a verejné budovy sa nám rozpadajú. V prípade železníc by sme vyrovnali (znížili) poplatky za používanie dráhy na úroveň okolitých krajín, čím by sa dosiahol vyšší objem medzinárodnej tranzitnej prepravy a tým aj výnosy z nej.

Je dostavba diaľnice D1 až po hranicu s Ukrajinou prioritou? Áno

Mali by sa modernizovať koľaje ešte pred nákupom nových rušňov a vagónov? Áno

Je dôležité podporovať nákladnú železničnú dopravu predĺžením širokorozchodných koľají z východu na západ Slovenska? Nie.

