Koronavírus na Slovensku: V polovici okresov už netreba negatívny test (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 252-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 784 obetí. Koronatest už treba len v polovici okresov.

3. feb 2021 o 6:15 (aktualizované 3. feb 2021 o 8:33) Juraj Buch, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Na Slovensku platia nové opatrenia: Správy o Covid-19 sledujeme minútu po minúte:

8:31 SLOVENSKO - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch je od dnešného dňa oficiálnym vakcinačným centrom zaradeným do zoznamu ministerstva zdravotníctva. Ľudia sa tak môžu prihlásiť na očkovanie na voľné kapacity cez národný portál www.korona.gov.sk.

V novozámockej nemocnici sa očkuje už od 7. januára, do konca minulého týždňa tu zaočkovali 1 250 zamestnancov a zdravotníkov z okolia Nových Zámkov, Šurian a Štúrova.

8:25 SVET - Nemecko za posledných 24 hodín hlási 9 705 prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na 2 237 790.

Úmrtí pribudlo 975, celkovo ich krajina eviduje 58 956.

8:05 SVET - V Česku za predchádzajúci deň pribudlo 9 057 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac za sedem dní. Viac nakazených testy odhalili naposledy 26. januára: 9 144.

Laboratóriá v utorok vykonali 28 938 PCR testov.

Celkovo sa v Česku od začiatku pandémie nakazil už viac ako milión ľudí.

7:45 SLOVENSKO - Fakultná nemocnica Trenčín chce v spolupráci s radnicou v sobotu zaočkovať približne 1500 osôb nad 75 rokov.

Ako informovala hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová, v Mestskej športovej hale na Mládežníckej ulici bude od 7:30 do 19:30 hod. k dispozícii jedenásť očkovacích tímov a tím anestéziológov.

7:36 SLOVENSKO - Napriek ťažkej pandemickej situácii v zlatomoravskom regióne dokáže zatiaľ Nemocnica Agel Zlaté Moravce zabezpečiť starostlivosť o pacientov s ochorením Covid-19, ale aj o pacientov negatívnych, potvrdila poverená riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.

Aktuálne evidujeme šesť pozitívne testovaných zamestnancov, žiadny nie je v karanténe. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme pre 32 pacientov s novým koronavírusom, zhodnotila Horniaková.

7:30 SVET - Dúfali sme, že o tomto čase sa bude situácia zlepšovať, no namiesto toho sa pandémia znovu zhoršuje. Česko zavrelo hranice, opatrenia na hraniciach sprísnilo aj Rakúsko, zavreté hranice má stále Maďarsko, Poľsko zase opatrenia mierne uvoľnilo – a to sú len naši susedia.

Ako teda Európa zvláda alebo skôr nezvláda boj s koronavírusom, prečo to tak je a ako sa jednotlivé krajiny bránia? Tomáš Prokopčák sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno rozprával s Lukášom Onderčaninom.

7:12 SLOVENSKO - Mesto Nové Zámky zabezpečilo respirátory FFP2 pre takmer 8000 novozámockých seniorov. Postupne začne do poštových schránok seniorov distribuovať zdarma dva kusy respirátorov, čím chce prispieť k zvýšeniu ochrany najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov pri nevyhnutnom nákupe alebo návšteve lekára, informovala samospráva.

Nárok na respirátory majú obyvatelia mesta, ktorí do 31. decembra tohto roka dovŕšia vek 65 rokov.

7:07 SVET - Experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí v čínskom Wu-chane pátrajú po pôvode ochorenia Covid-19, navštívili Wuchanský inštitút virológie.

Práve tento inštitút sa stal predmetom mnohých konšpiračných teórií, podľa ktorých vypuknutie nákazy vo Wu-chane koncom roka 2019 spôsobil únik koronavírusu z laboratória. Väčšina vedcov však túto hypotézu odmieta a tvrdí, že vírus SARS-CoV-2 je prírodného pôvodu a na ľudí sa preniesol z netopierov alebo iných živočíchov, možno na wu-chanskom trhovisku, kde sa predávali divoko žijúce a exotické zvieratá.

6:40 SVET - Česko nakúpi protilátku proti covidu od americkej spoločnosti Eli Lilly. Na sociálnej sieti Twitter to oznámil premiér Andrej Babiš. Liek s názvom Bamlanivimab má obmedziť množstvo vírusu v tele, a zamedziť tak ťažšiemu priebehu choroby.

Premiér povedal, že Česko už objednalo prvú zásielku. Nespresnil však, kedy by mal liek do Česka doraziť, ani v akom množstve. "Pomôže pacientom v prvom štádiu nákazy, aby sa nedostali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Znižuje to riziko až o 80 percent," uviedol premiér.

Bamlanivimab funguje na báze monoklonálnych protilátok, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu a majú vírus zneškodniť tým, že ho napadnú na pevne definovanom cieli.

6:15 SLOVENSKO - V polovici okresov od dnes už netreba mať na výnimky zo zákazu vychádzania doklad o negatívnom koronateste.

Uvoľnenie začalo platiť pre 36 okresov s menším počtom infikovaných z posledného celoštátneho testovania. Výnimky zo zákazu vychádzania už platia automaticky pre všetkých.

Ľudia z ostatných okresov sa aj naďalej potrebujú preukazovať dokladom o teste, ak chcú širšie výnimky využívať.

Pre ostatné okresy platí, že v nich ľudia musia mať negatívny výsledok testu na koronavírus nie starší ako z 27. januára, aby si mohli uplatňovať širšie výnimky zo zákazu vychádzania.

Bez testu môžu nakúpiť len v najbližších potravinách či drogérii. Za cestu do práce či do prírody v okrese tam bez dokladu o teste hrozí pokuta do 1650 eur. Test pritom nesmie byť starší ako z 27. januára.