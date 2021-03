Koronavírus na Slovensku: Srbsko začne ako prvá európska krajina vyrábať čínsku vakcínu (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 332-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 8 244 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

12. mar 2021

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte

06:22 SVET - Americký prezident Joe Biden nariadi všetkým štátom, aby umožnili každému obyvateľovi staršiemu ako 18 rokov prihlásiť sa na očkovanie najneskôr do 1. mája. Vyjadril sa tak v televíznom prejave, ktorý predniesol pri príležitosti prvého výročia od vyhlásenia globálnej pandémie koronavírusu. Znamená to, že štáty budú musieť upustiť od prioritného očkovania na základe veku či zdravotného stavu, približuje agentúra AFP. Biden však pripomenul, že toto nariadenie neznamená, že do začiatku mája aj naozaj budú zaočkovaní všetci občania, ktorí o to požiadajú.

06:09 SVET - Srbsko sa stane prvou európskou krajinou, ktorá začne na svojom území vyrábať vakcínu proti koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinopharm. Vo štvrtok o tom informoval srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého citovala agentúra AFP. Výroba čínskej vakcíny by mala byť v Srbsku spustená 15. októbra, vyjadril sa Vučič pre srbskú štátnu televíziu RTS po stretnutí s korunným princom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom v Abú Zabí.