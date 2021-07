Ranný brífing: Matovič má nový terč, Makó usvedčil Kováčika

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

8. júl 2021 o 22:44 Michal Deliman

Igor Matovič vyčíta Vladimírovi Lengvarskému neúspech Sputnika aj slabú zaočkovanosť. Dokonca začal spomínať aj jeho odchod z funkcie a dal ministrovi zdravotníctva druhú šancu, „aby zabral“.

Referendum o predčasných voľbách nebude. Hoci sa pod neho podpísalo takmer 600-tisíc ľudí, podľa Ústavného súdu by nebolo v súlade s ústavou. Igor Matovič označil prezidentku za zlomyseľnú, Boris Kollár zas chce meniť ústavu, aby sa referendum konalo. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič sa naváža do Lengvarského, vraj mu dáva druhú šancu

Makó na súde: Kováčikovi som dal v kaviarni 50-tisíc eur stočených v bunde

Vraciam sa z dovolenky autom alebo letecky, cestujem aj s dieťaťom. Čo mám čakať na hraniciach?

V Rusku zabíja delta 700 ľudí denne, v Izraeli jedného za týždeň

Sagan na Tour de France končí. Zranenie mu nedovolí pokračovať

Úspech až za hrob. Adam Driver prežíva tragický údel príliš ambiciózneho umelca

Zamyslenia Róberta Bezáka: O ťažkých témach hovorí s pokojom a pokorou človeka, ktorý vie, že každý si nesie svoje bremeno. Umožňuje čitateľovi odsunúť zjednodušenú definíciu kňaza, „ktorého odpratali z cirkvi", a počuť slová, ktoré hovorí už ako Róbert Bezák.

Matovič sa naváža do Lengvarského, vraj mu dáva druhú šancu

Minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Po dohode so všetkými zúčastnenými komunikáciu preberám ja - odpovedal v polovici apríla nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský z OĽaNO na otázku, či mu bývalý premiér a minister financií Igor Matovič viac nebude hovoriť do jeho tém. Vrátane ruskej vakcíny Sputnik V.

Matovič spomínanú dohodu o nezasahovaní do komunikácie úplne nedodržal a nový minister zdravotníctva zas vo vyjadreniach o ruskej vakcíne nevyhovel predstavám expremiéra.

Líder OĽaNO vlastného ministra vo vláde za uplynulé dva týždne viackrát otvorene skritizoval - pre slabú podporu vakcíny Sputnik či pre celkový nízky počet zaočkovaných, nepáčia sa mu ani niektoré Lengvarského nominácie.

Neskôr začal spomínať aj Lengvarského odchod. O jeho zotrvaní vo funkcii podľa neho rozhodne počet zaočkovaných v septembri. Lengvarský teraz podľa Matoviča dostal druhú šancu, "aby zabral".

Makó: Kováčikovi som dal 50-tisíc eur

Ľudovít Makó na súde s Kováčikom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dva pojednávacie dni a tri priame svedectvá, ktoré potvrdzujú ovplyvňovanie spravodlivosti priamo špeciálnym prokurátorom. Kruh okolo obžalovaného Dušana Kováčika sa postupne uzatvára.

Po bývalom členovi mafiánskej skupiny takáčovcov Matejovi Zemanovi vypovedali na hlavnom pojednávaní s Kováčikom vo štvrtok ďalší dvaja kľúčoví svedkovia v prípade - kajúcnik a bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó a prokurátorka Blanka Godžová.

Obaja už v prípravnom konaní potvrdili, že Kováčik sa v roku 2017 angažoval pri prepustení bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Podľa obžaloby za to zobral úplatok 50-tisíc eur.

Makó aj Godžová teraz na súde obsiahlo opísali, ako to celé prebiehalo.

Platí nová vyhláška. Čo oddnes čakať na hraniciach

Pre dovolenkárov platia oddnes nové pravidlá. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku pribudlo 33 prípadov nákazy novým koronavírusom, laboratóriá urobili 5 245 PCR testov. Zároveň nepribudlo žiadne nové úmrtie. Počet hospitalizovaných sa nezvýšil, v nemocniciach je 115 pacientov. Pribudlo aj 10 902 plne zaočkovaných osôb.

Rozdielny režim po návrate na Slovensko bude oddnes platiť pre ľudí, ktorí sa už dali zaočkovať, a pre tých, ktorí ešte vakcínu nedostali.

Zaočkovaní ľudia to budú mať jednoduchšie s registráciou na hraniciach, vyhnú sa aj povinnej karanténe.

Denník SME spísal desať modelových situácií, za akých sa môže niekto vracať zo zahraničia na Slovensko, aj s vysvetlením, čo majú pri návrate očakávať.

14 prípadov delty: Na Slovensku potvrdili rutinným sekvenovaním doteraz celkovo 14 prípadov delta variantu nového koronavírusu. Ide najmä o osoby, ktoré prišli zo zahraničia, a o ich úzke kontakty. Delta variant identifikovali aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola. Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované.

Na Slovensku potvrdili rutinným sekvenovaním doteraz celkovo 14 prípadov delta variantu nového koronavírusu. Ide najmä o osoby, ktoré prišli zo zahraničia, a o ich úzke kontakty. Delta variant identifikovali aj u osoby, ktorá v zahraničí nebola. Jedenásť osôb bolo nezaočkovaných a tri zaočkované. Očkovanie detí: Odborníci na pôde ministerstva zdravotníctva vyzvali rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti ochoreniu Covid-19. Argumentovali tým, aké následky a zdravotné komplikácie môže u detského pacienta vyvolať koronavírus.

Odborníci na pôde ministerstva zdravotníctva vyzvali rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti ochoreniu Covid-19. Argumentovali tým, aké následky a zdravotné komplikácie môže u detského pacienta vyvolať koronavírus. Hraničné priechody: Oddnes opätovne otvoria všetky hraničné priechody tretej kategórie, takže všetky prekážky na prekračovanie vnútorných hraníc budú odstránené.

Oddnes opätovne otvoria všetky hraničné priechody tretej kategórie, takže všetky prekážky na prekračovanie vnútorných hraníc budú odstránené. Kým príde pápež: Stihnite druhú dávku dva týždne pred príchodom pápeža. Očkovanie sa môže stať cestou, ako sa časť slovenskej spoločnosti Františkovi priblíži viac, píše Matúš Ritomský.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ako menili politici názor na referendum: Peter Pellegrini jeden týždeň do ústavy nechce dať zmienku o referende za predčasné voľby a druhý týždeň to horlivo presadzuje. Igor Matovič referendum za predčasné voľby silno podporuje, ale ešte nedávno ho chcel zakázať.

Peter Pellegrini jeden týždeň do ústavy nechce dať zmienku o referende za predčasné voľby a druhý týždeň to horlivo presadzuje. Igor Matovič referendum za predčasné voľby silno podporuje, ale ešte nedávno ho chcel zakázať. Kollár chce pre referendum meniť ústavu: Predseda parlamentu Boris Kollár chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň.

Predseda parlamentu Boris Kollár chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Hovorí, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu a prezidentky Zuzany Čaputovej. Referendum by podľa jeho slov mohlo byť na jeseň. Trans ľudia nenachádzajú pomoc: Marián Moussa je dvadsaťročný transrodový muž z Bratislavy. Už od svojich pätnástich rokov sa snaží na Slovensku nájsť pomoc, aby mohol prejsť právnou tranzíciou, teda zmeniť si meno a rodné číslo v dokladoch. Chcel by tiež podstúpiť aj ďalšie želané zákroky, ako je napríklad odstránenie prsníkov. Zatiaľ neúspešne.

V Rusku zabíja delta 700 ľudí denne, v Izraeli jedného za týždeň

Zdravotníci privážajú pacienta s príznakmi ochorenia Covid-19 do nemocnice Kommunarka na okraji Moskvy. (zdroj: TASR/AP)

Je infekčnejší a oveľa agresívnejší. Tak odborníci charakterizujú delta variant koronavírusu, ktorý sa rozšíril z Indie a dnes je už dominantný v mnohých ďalších krajinách.

V Rusku, ktoré navyše stále zápasí s nízkou zaočkovanosťou, mutáciu delta odhalia až v 93 percentách zo všetkých sekvenovaných vzoriek.

Hoci počty infikovaných strmo rastú aj v štátoch s preočkovanou populáciou, počty vážnych prípadov či úmrtí zostávajú na úrovni jednotiek či desiatok prípadov.

Príkladom môže byť Izrael, kde sa už prejavuje vysoká zaočkovanosť. Väčšina infikovaných má bezpríznakový alebo mierny priebeh ochorenia. Za uplynulý týždeň krajina zaznamenala len jedno úmrtie na covid.

Zato v Rusku pri 25-tisícovom dennom náraste prípadov denne pribúda aj vyše sedemsto obetí. Nemocnice sú opäť preplnené pacientmi s ťažkým priebehom covidu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Tusk sa vracia: Ak v Poľsku niečo nefunguje, populárne príslovie hovorí, že je to vina Donalda Tuska. Teraz sa Tusk do poľskej politiky vracia. Pre poľskú politickú scénu to však znamená aj návrat starej rivality medzi dvoma stranami.

Ak v Poľsku niečo nefunguje, populárne príslovie hovorí, že je to vina Donalda Tuska. Teraz sa Tusk do poľskej politiky vracia. Pre poľskú politickú scénu to však znamená aj návrat starej rivality medzi dvoma stranami. Litva posiela na hranicu vojakov: Litovské úrady tvrdia, že minimálne u jedného utečenca na hranici našli dôkazy, že mu Bielorusi ponúkali cestu do Minska, aby odtiaľ zamieril do Únie. Krajina vyhlásila mimoriadny stav a k strážcom hranice sa pridávajú aj litovskí vojaci.

Litovské úrady tvrdia, že minimálne u jedného utečenca na hranici našli dôkazy, že mu Bielorusi ponúkali cestu do Minska, aby odtiaľ zamieril do Únie. Krajina vyhlásila mimoriadny stav a k strážcom hranice sa pridávajú aj litovskí vojaci. Explózia v dubajskom prístave: V najväčšom svetovom prístave v Dubaji vybuchla kontajnerová loď. Explózia otriasla výškovými budovami a oknami v meste až do okruhu 25 kilometrov od prístavu Jebel Ali Port. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne úmrtia.

Zo zahraničných webov:

Sagan na Tour končí, zranenie mu nedovolí pokračovať

Peter Sagan. (zdroj: TASR/AP)

Slovenský cyklista Peter Sagan pred 12. etapou Tour de France 2021 ohlásil koniec na prestížnych pretekoch. Dôvodom je zranenie, ktoré si spôsobil v 3. etape Tour a limitovalo ho aj v nasledujúcich dňoch.

„Nie som rád, že z Tour odstupujem. Po mojom páde v tretej etape to najskôr vyzeralo, že sa to postupne zlepšuje. Lenže pred dvomi dňami som si pri šprinte udrel to isté koleno o riadidlá. Opuchlo mi a mám problémy ho ohnúť,“ vysvetľoval Peter Sagan pred akreditovanými novinármi.

Doplnil, že v aktuálnej situácii je pre neho najlepším riešením odpočinok. Navyše manažér tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk uviedol, že na zelený dres v Paríži by to tento rok ťažko skúšaný Sagan zrejme nevytiahol.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Tampa obhájila Stanley cup: Hráči Tampa Bay Lightning, so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave, získali Stanleyho pohár a obhájili triumf v NHL spred roka. Montreal Canadiens zdolali 1:0 a vyhrali v sérii 4:1 na zápasy. Tampa získala celkovo tretiu majstrovskú trofej v histórii klubu.

Hráči Tampa Bay Lightning, so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave, získali Stanleyho pohár a obhájili triumf v NHL spred roka. Montreal Canadiens zdolali 1:0 a vyhrali v sérii 4:1 na zápasy. Tampa získala celkovo tretiu majstrovskú trofej v histórii klubu. Bora má víťaza: Nemecký cyklista tímu Bora-Hansgrohe Nils Politt sa stal víťazom 12. etapy na Tour de France. Vynikajúci klasikár bol členom denného úniku a napokon predviedol rozhodujúci útok približne 12 kilometrov pred cieľom.

Nemecký cyklista tímu Bora-Hansgrohe Nils Politt sa stal víťazom 12. etapy na Tour de France. Vynikajúci klasikár bol členom denného úniku a napokon predviedol rozhodujúci útok približne 12 kilometrov pred cieľom. Olympiáda bez divákov: Organizátori OH 2020 sa po opätovnom zavedení núdzového stavu v Tokiu rozhodli, že súťaže v hlavnom meste Japonska sa uskutočnia bez divákov. Organizátori do poslednej chvíle plánovali 10-tisíc domácich divákov na každú súťaž, no tribúny v Tokiu a troch susedných prefektúrach zostanú napokon pre koronavírus prázdne.

Adam Driver prežíva tragický údel príliš ambiciózneho umelca

Adam Driver vo filme Annette. (zdroj: Amazon)

Dodnes nie je známe, prečo ruská herečka Jekaterina Golubeva v roku 2011 zomrela, príčina jej smrti sa neobjasnila. Mala iba štyridsaťštyri rokov.

Golubeva žila s francúzskym režisérom Leosom Caraxom, s ktorým v roku 1999 nakrútila film Pola X, a v Paríži s ním vychovávala dcéru.

Je len ťažké nevidieť, že k tejto tragickej udalosti sa Carax často vracia. Nielen sám v sebe, ale aj verejne - hoci, samozrejme, v pozmenenej a symbolickej podobe.

Urobil tak aj v novom filme Annette, ktorým sa otvoril festival v Cannes. Manželský pár v ňom hrajú Adam Driver a Marion Cotillard.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Realita eutanázie: Francúzi eutanáziu od roku 1978, keď sa prvýkrát stala predmetom politickej debaty, odmietali. Až toto riešenie prijali a jednohlasne ho odsúhlasili. Je teda vo Francúzsku po probléme? Jednoznačne nie. Rozpráva o tom film Všetko dobre dopadlo, s ktorým François Ozon súťaží na festivale v Cannes.

Francúzi eutanáziu od roku 1978, keď sa prvýkrát stala predmetom politickej debaty, odmietali. Až toto riešenie prijali a jednohlasne ho odsúhlasili. Je teda vo Francúzsku po probléme? Jednoznačne nie. Rozpráva o tom film Všetko dobre dopadlo, s ktorým François Ozon súťaží na festivale v Cannes. Pohoda on the ground: Areál trenčianskeho letiska sa v stredu predpoludním znovu otvoril pre verejnosť, aby hostil najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda. Aj keď pre pandémiu v značne oklieštenej podobe.

Areál trenčianskeho letiska sa v stredu predpoludním znovu otvoril pre verejnosť, aby hostil najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda. Aj keď pre pandémiu v značne oklieštenej podobe. Detská Univerzita Komenského: Riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura hovorí o motivácii študentov Detskej Univerzity Komenského, ktorá už devätnásty raz otvorila dvojmesačný prázdninový letný semester.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matej Tóth. (zdroj: SME)

Ako sa pripravoval na letné olympijské hry počas pandémie? Prečo si myslí, že olympiádu ovládla komercia? A čo plánuje robiť po skončení kariéry športovca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s olympijským chodcom Matejom Tóthom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí odmietajú očkovanie proti covidu?

Ako hovoriť s ľuďmi, ktorí odmietajú očkovanie proti covidu? Kvantum ideí: Vedecké poznanie je vždy falzifikovateľné. Čo je to teda veda?

Vedecké poznanie je vždy falzifikovateľné. Čo je to teda veda? Index: Elon Musk spravil bitcoinu akurát dobrú kampaň, hovorí kryptonadšenec

Karikatúra

Karikatúra - 9.7.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

Čím nahradiť vajce v receptoch? Či už sa vajciam vyhýbate cielene, alebo ich skrátka iba nemáte poruke, tieto triky by vám v kuchyni mohli pomôcť.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

