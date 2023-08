Ranný brífing: Dôkazy proti Kočnerovi rozdelili sudcov, kandidátkam dominuje západ

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Špecializovaný súd zhrnul argumenty, prečo oslobodil Mariana Kočnera v kauze Kuciak. Senát sa nezhodol v názore na peniaze, motív ani správy v Threeme. Dvaja členovia senátu tak rozhodli, že je nevinný, sudca Jozef Pikna však bol proti.

Na zvoliteľných miestach kandidátok strán do septembrových parlamentných volieb prevažujú ľudia z Bratislavy a zo západu Slovenska. Ak by voľby dopadli presne tak, ako súčasné prieskumy, v tretine okresov by nebýval žiadny poslanec.

Vitamíny. Aký je ich vplyv na naše telo? A je naozaj potrebné ich užívať alebo sú to len vyhodené peniaze? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Špecializovaný súd presvedčili o nevine Kočnera v kauze Kuciak správy, v ktorých videla verejnosť opak

Marian Kočner na súde v kauze Kuciak a objednávky vrážd prokurátorov. (zdroj: TASR)

Počúvali tie isté svedectvá a naraz pred nimi vykonávali dôkazy, no dospeli k úplne opačnému názoru na to, či si podnikateľ Marian Kočner objednal vraždu novinára Jána Kuciaka. Odlišné stanovisko sudcu Jozefa Piknu ukázalo, ako rozdielne o kauze uvažovali sudcovia, ktorí v máji Kočnera oslobodili.

Pikna, ktorého v senáte prehlasovali, píše, že Alena Zsuzsová by sama nemala peniaze na objednávku vraždy. Taktiež vidí práve u Kočnera motív na vraždu, keďže novinár ohrozoval jeho záujmy.

„Samotná Zsuzsová nemala iný motív na objednávku vraždy práve týchto osôb ako taký, ktorý by sa spájal s osobou Kočnera,“ napísal Pikna do odlišného stanoviska k verdiktu, ktorý má SME k dispozícii.

Je to v protiklade s oslobodzujúcim rozhodnutím, za ktorým sú zvyšní dvaja sudcovia senátu Ružena Sabová a Rastislav Stieranka. Obaja sú presvedčení, že Zsuzsová mala peniaze a zároveň, že chcela vraždou pomôcť Kočnerovi, aby si zachovala od neho príjem.

Senát videl odmenu, ale nie vinu: Také dačo, že „s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou Kočner o príprave vraždy nevedel“ by už zložilo aj Przewalského koňa. Pričom súd považuje za jasný dôkaz toho výraz - neuveríte - „50 soon“ z Threemy, píše Peter Schutz.

Sú odtrhnutí od problémov regiónov. Kandidátky strán si podmanili bratislavskí politici

Až tretina poslancov bude zrejme z Bratislavy. (zdroj: TASR)

Ak by voľby dopadli tak, ako to ukázal posledný prieskum od agentúry AKO, približne 30 slovenských okresov by v parlamente nemalo žiadneho zástupcu.

V našom teoretickom prepočte sme pre zjednodušenie predpokladali, že nikto nikoho neprekrúžkuje a poslanecké mandáty si tak rozdelia najvyššie postavení kandidáti na kandidátkach strán. Medzi nimi má až tretina trvalé bydlisko v Bratislave.

Čiastočne za to môže efekt hlavného mesta, keď veľká časť elít opúšťa rôzne kúty Slovenska, aby sa usadila v Bratislave, kde je viac pracovných príležitostí. No ešte dôležitejším faktorom je systém jedného volebného obvodu. Tvorba kandidátky je rozhodnutím úzkeho vedenia strany, ktoré sa väčšinou koncentruje v Bratislave.

Na kandidátkach strán síce nájdeme množstvo kandidátov z regiónov, no ako ukazuje analýza SME, čím vyššie majú miesto na kandidátke, tým častejšie pochádzajú z okresov na západnom Slovensku.

Vylučovanie by sme si tentoraz mohli odpustiť: Aby sme si mohli nakresliť mapu nevyhnutných, preferovaných a naopak nemysliteľných koalícií, netreba vycibrený politický inštinkt, schopnosť počuť trávu rásť ani dôvernými linkami posúvané zákulisné informácie. To dôležité totiž už zaznelo, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Smeru namerali už dvadsať percent: Smer v prieskume agentúry Ipsos pre denník Pravda prekročil hranicu dvadsiatich percent, druhé miesto obsadilo Progresívne Slovensko, ktorému namerali rekordných 16,9 percenta. Tretí by bol Hlas, ktorý by získal 13,4 percenta. Podľa prieskumu by sa do parlamentu celkovo dostalo deväť strán a hnutí.

Smer v prieskume agentúry Ipsos pre denník Pravda prekročil hranicu dvadsiatich percent, druhé miesto obsadilo Progresívne Slovensko, ktorému namerali rekordných 16,9 percenta. Tretí by bol Hlas, ktorý by získal 13,4 percenta. Podľa prieskumu by sa do parlamentu celkovo dostalo deväť strán a hnutí. Kto sú ľudia bez domova: Na Slovensku žije podľa posledného sčítania obyvateľov až 71-tisíc ľudí bez domova. Bežný človek si pod bezdomovcom najčastejšie predstaví zanedbaného človeka, ktorý prespáva na lavičke. Takých je v skutočnosti zo všetkých ľudí bez domova len zlomok. Veľa z nich chodí do školy či do práce.

Na Slovensku žije podľa posledného sčítania obyvateľov až 71-tisíc ľudí bez domova. Bežný človek si pod bezdomovcom najčastejšie predstaví zanedbaného človeka, ktorý prespáva na lavičke. Takých je v skutočnosti zo všetkých ľudí bez domova len zlomok. Veľa z nich chodí do školy či do práce. Čo sa deje vo VšZP: Odvolanie šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapka pre vysoký a stále rastúci dlh, nepatrný príspevok na operáciu pacientky, ktorej tumor vytláčal oko, či otáľanie so zazmluvnením nemocnice na Boroch. Podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková vysvetľuje, čo sa v poisťovni deje.

Ukrajinci útočili na najväčší prístav. Ruskú výsadkovú loď vyradili z prevádzky

Satelitná fotografia poškodenej ruskej výsadkovej lode Olenegorskyj Gorňak zakotvenej v Novorossijsku. (zdroj: SITA/AP)

Rruské ministerstvo obrany informovalo o tom, že ozbrojené sily Ukrajiny zasiahli ruskú námornú základňu v Novorossijsku a že námorné drony Rusi zničili. Videá, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach aj medzi ruskými vojenskými blogermi však ukazujú, že Rusko zavádza a minimálne jeden dron zasiahol výsadkovú loď SDK-91 Olenegorskyj Gorňak.

Úspešnú misiu potvrdila aj ukrajinská tajná služba SBU. „Na videu je vidieť, ako bezpilotné plavidlo SBU naplnené 450 kilogramami TNT útočí na nepriateľskú loď s približne 100-člennou posádkou,“ informovali zdroje z tajnej služb. Dron zasiahol loď v strednej časti, následne ju naklonenú odtiahli do prístavu.

Loď triedy Ropucha s dĺžkou okolo 112 metrov dokáže viezť asi 450 ton nákladu a 25 obrnených vozidiel. Loď Olenegorskyj Gorňak medzi rokmi 2016 až 2019 modernizovali, teraz nie je schopná plavby ani vojenských operácií.

Ukrajinský útok v blízkosti najväčšieho ruského prístavu a námornej základne predstavuje pre Rusko veľký problém. Novorossijsk je najrušnejším prístavom aj pre export ropy, nachádza sa tu koncový bod ropovodu, cez ktorý Rusko prepravuje väčšinu ropy z Kazachstanu. Cez prístav sa prepravujú až dve percentá svetových dodávok ropy.

Oblasti vojenského ohrozenia: Ukrajina zverejnila pobrežnú správu, ktorá uviedla, že vody šiestich ruských čiernomorských prístavov sú oblasťami vojenského ohrozenia. Týka sa prístavov Anapa, Novorossijsk, Gelendžik, Tuapse, Soči a Tamaň.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zasiahnutie Čonharského mosta: Ukrajinské sily podľa okupačných úradov zasiahli raketami Čonharský most, ktorý spája Chersonskú oblasť s Krymom. Ukrajinská armáda na most zaútočila už v júni. Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo uviedol, že ukrajinské sily zasiahli Čonharský most a obec Čonhar strelami Storm Shadow, pričom most je poškodený.

Ukrajinské sily podľa okupačných úradov zasiahli raketami Čonharský most, ktorý spája Chersonskú oblasť s Krymom. Ukrajinská armáda na most zaútočila už v júni. Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo uviedol, že ukrajinské sily zasiahli Čonharský most a obec Čonhar strelami Storm Shadow, pričom most je poškodený. Ukrajinci si počínajú celkom dobre: Vzhľadom na množstvo času, ktorý mali Rusi na prípravu obrany, si ukrajinské jednotky počas dvojmesačnej protiofenzívy počínajú celkom dobre, uviedol britský vojenský expert Glen Grant. Problém vidí najmä v nedostatočnom vzdušnom krytí a taktiež v koordinácii jednotiek.

Vzhľadom na množstvo času, ktorý mali Rusi na prípravu obrany, si ukrajinské jednotky počas dvojmesačnej protiofenzívy počínajú celkom dobre, uviedol britský vojenský expert Glen Grant. Problém vidí najmä v nedostatočnom vzdušnom krytí a taktiež v koordinácii jednotiek. Prelomenie prvej línie: Ukrajinskí vojaci prelomili prvú ruskú obrannú líniu na niekoľkých miestach južného frontu, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Dobytie ďalšej obrannej línie okupantov bude ešte náročnejšie, keďže postavili betónové opevnenia na kľúčových výšinách.

Ukrajinskí vojaci prelomili prvú ruskú obrannú líniu na niekoľkých miestach južného frontu, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Dobytie ďalšej obrannej línie okupantov bude ešte náročnejšie, keďže postavili betónové opevnenia na kľúčových výšinách. Ruské výdavky na armádu: Moskva zdvojnásobila výdavky na obranu na rok 2023 na viac ako 100 miliárd dolárov, čo predstavuje tretinu všetkých verejných výdavkov. Rastúce výdavky na vojnu už teraz stiahli rozpočet do deficitu vo výške približne 28 miliárd dolárov.

Moskva zdvojnásobila výdavky na obranu na rok 2023 na viac ako 100 miliárd dolárov, čo predstavuje tretinu všetkých verejných výdavkov. Rastúce výdavky na vojnu už teraz stiahli rozpočet do deficitu vo výške približne 28 miliárd dolárov. Poškodenie ruského tankera: Námorný dron zasiahol ruský tanker plávajúci v blízkosti Kerčského prielivu medzi Krymom a Ruskom. Stroj je poškodený a nemôže samostatne ďalej plávať. Zasiahnutý bol tanker SIG, ktorý dodával letecké palivo z Krymu do Sýrie.

Námorný dron zasiahol ruský tanker plávajúci v blízkosti Kerčského prielivu medzi Krymom a Ruskom. Stroj je poškodený a nemôže samostatne ďalej plávať. Zasiahnutý bol tanker SIG, ktorý dodával letecké palivo z Krymu do Sýrie. Zásah leteckého závodu: Ruské rakety zasiahli závod Motor Sič na výrobu leteckej techniky v blízkosti mesta Chmeľnyckyj na západe Ukrajiny, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spoločnosť Motor Sič je ukrajinský výrobca motorov pre lietadlá a vrtuľníky.

Ruské rakety zasiahli závod Motor Sič na výrobu leteckej techniky v blízkosti mesta Chmeľnyckyj na západe Ukrajiny, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spoločnosť Motor Sič je ukrajinský výrobca motorov pre lietadlá a vrtuľníky. Matka Ukrajina: Ukrajinský trojzubec nahradil na kyjevskom monumente Matka vlasť symbol kosáku a kladiva z čias Sovietskeho zväzu. Pamätník z roku 1981 venovaný víťazstvu nad nacizmom taktiež premenujú na Matka Ukrajina. Monument je so svojimi 102 metrami vrátane podstavca najvyšším pomníkom zobrazujúcim ľudskú postavu v Európe a piaty najvyšší na svete.

Ukrajinský trojzubec nahradil na kyjevskom monumente Matka vlasť symbol kosáku a kladiva z čias Sovietskeho zväzu. Pamätník z roku 1981 venovaný víťazstvu nad nacizmom taktiež premenujú na Matka Ukrajina. Monument je so svojimi 102 metrami vrátane podstavca najvyšším pomníkom zobrazujúcim ľudskú postavu v Európe a piaty najvyšší na svete. Navaľnyj dostal ďalší trest: Alexeja Navaľného, kľúčovú postavu protiputinovskej opozície v Rusku, odsúdili na ďalších 19 rokov väzenia. Obvinenia sa týkajú jeho úlohy v už neexistujúcom politickom hnutí, ktoré sa podľa úradov snažilo podnietiť revolúciu.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

O tučné zisky sa s nami málo delia. Bankári na Slovensku sa sťažujú na platy

Spolu s IT ponúkajú banky a poisťovne najvyššie platy v ekonomike. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Slovenské banky prechádzali od pandémie zmenami, ktoré zdôvodňovali snahou zefektívniť a digitalizovať svoje procesy. Hlavným cieľom bolo šetriť, kde sa dá, zvyšovať zisk a udržať sa v silnom konkurenčnom prostredí.

Mzdová politika bola ich súčasťou, preto v rokoch 2020 a 2021 banky prepúšťali a šetrili na mzdových nákladoch.

Práca v banke bola kedysi prestížnou záležitosťou, spojenou s relatívne slušným zárobkom. A štatisticky to platí doteraz. Spolu s IT ponúkajú banky a poisťovne najvyššie platy v ekonomike.

Štatistiku skresľuje priepasť medzi platmi pracovníkov v pobočkách a mzdami manažérov či IT špecialistov, o ktorých je v čase transformácie veľký záujem. Šéf bankových odborárov Svetozár Michálek hovorí, že radoví zamestnanci bánk majú nízke platy. Chcú dotlačiť banky k tomu, aby platy vzhľadom na svoje vysoké zisky zvýšili.

V krátkosti z ekonomiky:

Trestné oznámenie pre mýtny systém: Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy na mýtny systém medzi NDS a SkyToll. Označil ju za absolútne nevýhodnú pre štát vo všetkých aspektoch. Zároveň potvrdzuje zámer vlády výrazne znížiť náklady na elektronický výber mýta už od budúceho roka.

Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy na mýtny systém medzi NDS a SkyToll. Označil ju za absolútne nevýhodnú pre štát vo všetkých aspektoch. Zároveň potvrdzuje zámer vlády výrazne znížiť náklady na elektronický výber mýta už od budúceho roka. Rekordný zisk potravinárov: Potravinári na Slovensku dosiahli za minulý rok podľa predbežných údajov rekordný zisk na úrovni 294 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast ziskovosti o 57 percent. Oproti päťročnému priemeru za roky 2017 až 2021 bol vlaňajší zisk potravinárov dvojnásobný.

Potravinári na Slovensku dosiahli za minulý rok podľa predbežných údajov rekordný zisk na úrovni 294 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast ziskovosti o 57 percent. Oproti päťročnému priemeru za roky 2017 až 2021 bol vlaňajší zisk potravinárov dvojnásobný. Ďalší rekordný kvartál Sberbanky: Najväčšia ruská banka Sberbank oznámila za 2. kvartál rekordný zisk, ktorý prekonal v prepočte 4 miliardy dolárov. Zároveň zlepšila odhad vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku. Za celý 1. polrok tak Sberbank vykázala čistý zisk 737,5 miliardy rubľov.

Kmotrík ani Weiss ho nechceli pustiť. Do Slovana sa vracia najväčší talent

Dávid Strelec. (zdroj: TASR)

Niektorí ho prirovnávali k Petrovi Dubovskému, iní ho nazývali protežovaným. Dávid Strelec bol milovaný aj nenávidený. Kotol Slovana často skandoval jeho meno. Ťažko by sme hľadali väčší talent, ktorý za posledné štvrťstoročie prešiel od prípravky až do seniorského tímu.

Keď však v lete 2021 zamieril do Serie A, mnohých si pohneval. Neprejavil dostatočnú vernosť, odišiel pri prvej príležitosti a za menej výhodných podmienok. Navyše, ani sa nepresadil. Hviezda akadémie Slovana sa vracia domov vyhasnutá, ale pripravená zažiariť aj na seniorskej úrovni.

„Ideme mu pomôcť a verím, že si pomôžeme aj my,“ hovorí o jeho príchode tréner belasých Vladimír Weiss starší. Strelec prichádza na hosťovanie s opciou na trvalý prestup. Talianska Spezia ho kúpila pred dvomi rokmi práve zo Slovana za dva a štvrť milióna eur.

Slovan tento návrat víta, od odchodu Andraža Šporara márne hľadá kanoniera na trhu. V posledných mesiacoch neúspešne lanáril Róberta Polievku z Banskej Bystrice.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Obhrýzate si nechty alebo sa ťaháte za vlasy? Vedci skúmali, ako to ľudí odnaučiť

Opakované správanie zamerané na telo môže poškodzovať pokožku aj mentálne zdravie. (zdroj: Flickr/Pabak Sarkar)

Obhrýzanie nechtov, štípanie sa, ďobanie či škrabanie pokožky alebo ťahanie si vlasov. Pre niekoho sú to len drobné zlozvyky, no pre malú skupinu ľudí môžu mať za následok viditeľné poškodenie kože aj negatívny vplyv na mentálne zdravie.

Predpokladá sa, že takéto opakované správanie zamerané na telo postihuje asi päť percent ľudí na celom svete.

Ak s ním neviete v stresových situáciách prestať, skúste sa namiesto toho jemne dotknúť svojej pokožky. Napríklad si slabo trite končeky prstov, dlane alebo zadnú časť paže. Aspoň dvakrát denne.

Táto stratégia sa nazýva „náhrada návyku“ a pomohla viac ako polovici účastníkov šesťtýždňovej štúdie obmedziť ich nežiaduce správanie. Nemeckí výskumníci zverejnili svoje závery v lekárskom časopise JAMA Dermatology. Vedúci autor štúdie Steffen Moritz zdôrazňuje, že dôležité je dotýkať sa tela zľahka.

V krátkosti o zdraví:

Srdce sa vám za cvičenie poďakuje: O tom, že cvičenie je prospešné pre zdravie, nemusíme diskutovať. Odborníci ľuďom odporúčajú, aby každý týždeň absolvovali aspoň 150 minút stredne intenzívnej až intenzívnej aktivity. Otázkou však zostáva, či záleží aj na tom, kedy cvičíte.

O tom, že cvičenie je prospešné pre zdravie, nemusíme diskutovať. Odborníci ľuďom odporúčajú, aby každý týždeň absolvovali aspoň 150 minút stredne intenzívnej až intenzívnej aktivity. Otázkou však zostáva, či záleží aj na tom, kedy cvičíte. Pandemické bábätká sú iné: Aj keď pandemické opatrenia pominuli, vplyvy pandémie ostali. Írska RCSI University of Medicine and Health Sciences v nedávnej štúdii zistila, že pandemické deti boli vo veku dvoch rokov v správaní a vývoji veľmi podobné deťom narodeným pred pandémiou. S výnimkou komunikačných schopností.

Aj keď pandemické opatrenia pominuli, vplyvy pandémie ostali. Írska RCSI University of Medicine and Health Sciences v nedávnej štúdii zistila, že pandemické deti boli vo veku dvoch rokov v správaní a vývoji veľmi podobné deťom narodeným pred pandémiou. S výnimkou komunikačných schopností. Ako nezabúdať na úlohy: 50 až 70 percent našich každodenných zlyhaní pamäte zahŕňa zabudnutie našich zámerov. Existuje však spôsob, ako si šance na ich splnenie zvýšiť: uložiť si ho do pripomienok. Vytváranie pripomienok môže pomôcť zvládnuť tento problém. Výskum vysvetľuje prečo.

Podcasty SME

Karikatúra

Traja. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hovädzie na pekinský spôsob. (zdroj: Pexels)

Vyskúšajte ideálne spojenie sladkej a pikantnej chute a pripravte si hovädzie na pekinský spôsob.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.