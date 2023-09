Ranný brífing: Progresívci znižujú náskok Smeru, malé strany v tom vidia ohrozenie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Naznačovali to trendy posledných týždňov a potvrdil to aj najnovší prieskum Focusu. Progresívne Slovensko sťahuje náskok prvého Smeru. Rozdiel medzi nimi je už iba dvaapolpercentný.

Menšie strany, ktorým hrozí, že sa nedostanú do parlamentu, menia svoju komunikačnú stratégiu. Voličov sa snažia výraznejšie lákať kritikou Progresívneho Slovenska.

Robert Fico by bol jediný, kto by vedel zostaviť vládnu koalíciu. Aspoň tak to vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu NMS Market Research pre denník SME. Smer to však ešte nemá vyhraté, rozhodnú nerozhodnutí voliči. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Progresívne Slovensko hovorí o víťazstve nad Smerom, menšie strany cítia ohrozenie

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. (zdroj: SITA)

Menšie strany, ktorým hrozí, že sa nedostanú do parlamentu, menia svoju komunikačnú stratégiu. Voličov sa snažia výraznejšie lákať kritikou druhej najsilnejšej strany Progresívne Slovensko za to, že v snahe poraziť Smer môže Michal Šimečka ostať bez partnerov, s ktorými by zostavil vládu. Vyčítajú mu, že viaceré stredo-pravé strany môžu na úkor rastúcich preferencií PS ostať mimo Národnej rady.

„Ak voľby naozaj napokon vyhrá Progresívne Slovensko, ale nebude schopné zostaviť vládu, bude hlas odovzdaný PS totálne prepadnutým hlasom,“ vyhlásil predseda Modrých Mikuláš Dzurinda.

Bol to pritom Dzurinda, kto čelil otázkam o tom, či z volieb neodstúpi v záujme zabránenia prepadu časti hlasov. Vzdať sa ale Dzurinda nechystá, rovnako ako Demokrati Eduarda Hegera, ktorí tiež voličov mobilizujú na hrozbe, že PS s vysokými preferenciami, ktoré predbehne Smer, môže prísť o partnerov do vlády.

Kam sa spoločnosť dostala, že politické strany a exprezident Andrej Kiska idú presviedčať ľudí, že netreba vo voľbách poraziť stranu Smer, reagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zároveň vyzval všetkých, aby zmobilizovali čo najviac sklamaných ľudí, aby prišli voliť. Taktiež sa obrátil na demokratické politické strany, ktorým odkázal, aby prestali s vymedzovaním sa jeden voči druhému.

Demokrati a Dzurinda nedôstojne žobronia o hlasy: V prípade Demokratov sa to dá trochu pochopiť, veď Heger povýšil absenciu základnej ľudskej hrdosti na politickú doktrínu, ktorú zvolením za predsedu preniesol na celú stranu. Ale Dzurinda? Dzurindovi predsa netreba vysvetľovať, aké dôležité je v politike líderstvo, píše Peter Tkačenko.

Prieskum Focusu: V parlamente by bolo sedem strán, bez OĽaNO a tesne aj bez Sme rodina

Ak by sa voľby konali v prvej polovici septembra, do parlamentu by sa dostalo sedem politických strán. Mimo neho by ostala koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ a veľmi tesne aj Sme rodina Borisa Kollára.

Meranie agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza pritom len minimálne zachytilo bitku medzi Igorom Matovičom a bývalým ministrom Robertom Kaliňákom a ďalšími členmi Smeru. Len cez profil strany OĽaNO malo video na facebooku milión pozretí.

Od jari v prieskumoch Focusu klesala Sme rodina po kauzách s bývalými partnerkami Borisa Kollára, prvý raz sa ale strana ocitá len veľmi tesne mimo parlamentu - s preferenciami 4,9 percenta. Ide však len o nepatrný posun oproti augustu, keď strane agentúra namerala preferencie 5,1 percenta, s ktorými by sa ešte do parlamentu dostala.

Ukazuje sa teda, že o zložení parlamentu vo voľbách môžu rozhodovať jednotky percentuálnych bodov. Oproti augustovému prieskumu druhé Progresívne Slovensko znížilo náskok prvého Smeru - z päťpercentného na dvaapolpercentný.

Pellegrini chce byť premiérom: Peter Pellegrini vyhlásil, že strana Hlas už nebude nikoho vylučovať z povolebnej spolupráce. Ak strana dostane silný mandát, bude sa uchádzať o post predsedu vlády. A to aj v prípade, ak by voľby nevyhral.

Peter Pellegrini vyhlásil, že strana Hlas už nebude nikoho vylučovať z povolebnej spolupráce. Ak strana dostane silný mandát, bude sa uchádzať o post predsedu vlády. A to aj v prípade, ak by voľby nevyhral. Po potýčke odstúpil: Kandidát hnutia OĽaNO v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a bývalý majster sveta v kickboxe Tomáš Holkovič sa vzdal kandidatúry. Dôvodom je Holkovičova účasť na potýčke v bratislavskej Petržalke.

Kandidát hnutia OĽaNO v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a bývalý majster sveta v kickboxe Tomáš Holkovič sa vzdal kandidatúry. Dôvodom je Holkovičova účasť na potýčke v bratislavskej Petržalke. Biskupi sa miešajú do kampane: Konferencia biskupov Slovenska vyzvala kresťanov, aby nevolili politické strany, ktoré podporujú „ideologickú kolonizáciu" a teda súhlasia s potratmi či registrovanými partnerstvami. Na druhej strane však prízvukuje, že nevstupuje do politickej kampane.

Konferencia biskupov Slovenska vyzvala kresťanov, aby nevolili politické strany, ktoré podporujú „ideologickú kolonizáciu" a teda súhlasia s potratmi či registrovanými partnerstvami. Na druhej strane však prízvukuje, že nevstupuje do politickej kampane. Nádej žije: Niektoré posuny sú milšie ako iné, ale kto chce, nájde v nich aj perspektívu, že pri „vhodne“ prepadnutých hlasoch a akurátnej mobilizácii (boj o víťazstvo!) by to mohlo vypáliť o niečo lepšie ako úplne najhoršie, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Vlna covidu má byť mierna: Odborníci aj pre túto jeseň predpovedajú vlnu nových prípadov covidu. Svetom sa šíria nové varianty vírusu, ktoré sa dokázali presadiť na úkor predošlých. Pred jesenným nástupom nových prípadov covidu ministerstvo zdravotníctva ohlásilo príchod nových vakcín.

Odborníci aj pre túto jeseň predpovedajú vlnu nových prípadov covidu. Svetom sa šíria nové varianty vírusu, ktoré sa dokázali presadiť na úkor predošlých. Pred jesenným nástupom nových prípadov covidu ministerstvo zdravotníctva ohlásilo príchod nových vakcín. Rusko je v prípade Volzovej nevinný: V kauze pripravovanej vraždy Sylvie Klaus Volzovej je niekdajší generálny riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko nevinný. Sudca Pavol Juhás nadobudol pochybnosti, či sa skutok vôbec stal. Spolu s Ruskom oslobodil aj ďalšie známe postavy slovenského podsvetia.

V kauze pripravovanej vraždy Sylvie Klaus Volzovej je niekdajší generálny riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko nevinný. Sudca Pavol Juhás nadobudol pochybnosti, či sa skutok vôbec stal. Spolu s Ruskom oslobodil aj ďalšie známe postavy slovenského podsvetia. Kaszasová bude členkou Európskeho dvora audítorov: Riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Katarína Kaszasová sa stane slovenskou zástupkyňou v Európskom dvore audítorov. Jej nomináciu schválil Európsky parlament, posledné slovo bude mať ešte Rada EÚ. V rozhovore pre SME hovorí o svojej ceste do Európskeho dvora audítorov.

Tancovala s Putinom, teraz sa sťahuje do Ruska. Jej strana môže v Rakúsku vyhrať voľby

Karin Kneissl je známa najmä tým, že na svojej svadbe tancovala s Vladimirom Putinom. (zdroj: SITA/AP)

Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneissl je známa najmä tým, že na svojej svadbe v roku 2018 tancovala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Médiá najnovšie zaujala svojím rozhodnutím presťahovať sa do jeho rodného mesta.

Dôvod je podľa nej pracovný. V Petrohrade na univerzite, kde Putin vyštudoval právo, pred pár mesiacmi založila think tank GORKI centrum. Projekt si však „vyžaduje veľa pozornosti a je s ním veľa práce“, ktorú nedokáže vykonávať zo zahraničia, povedala pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.

Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá Kneisslovú v minulosti nominovala na ministerský post, je väzbami na Kremeľ známa už dlhšie. Zatiaľ čo súčasnú vládu pod vedením Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) spojenci kritizujú, že sa neodrezala od ruského plynu, FPÖ má šancu vyhrať budúcoročné parlamentné voľby.

Na prepojenie strany FPÖ s ruským režimom už dávnejšie upozornil Peter Gridling, ktorý v rokoch 2008 až 2020 šéfoval rakúskej spravodajskej službe. Najnovšie upozornil, že situácia sa nezmenila. „Stále majú kontakty s Ruskom. Spravodajské služby sú dlhodobá hra - a Rusi majú veľmi dlhodobú perspektívu,“ dodal.

V krátkosti z Ukrajiny:

Oslobodenie Andrijivky a Kliščijivky: Ukrajinské sily ovládli dedinu Andrijivka južne od Bachmutu v Doneckej oblasti, informoval ukrajinský generálny štáb. Ruské a ukrajinské sily o ňu zvádzali tvrdé a krvavé boje niekoľko mesiacov. Ukrajinci hlásia aj oslobodenie dediny Kliščijivka pri Bachmute. Varujú však, že obec sa Rusi snažia dobyť späť.

Ukrajinské sily ovládli dedinu Andrijivka južne od Bachmutu v Doneckej oblasti, informoval ukrajinský generálny štáb. Ruské a ukrajinské sily o ňu zvádzali tvrdé a krvavé boje niekoľko mesiacov. Ukrajinci hlásia aj oslobodenie dediny Kliščijivka pri Bachmute. Varujú však, že obec sa Rusi snažia dobyť späť. Zničenie ruského Triumfu: Ukrajinské námorníctvo spolu s tajnou službou SBU zničilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf neďaleko mesta Jevpatorija na západe Krymu. Ukrajinské drony najprv zneškodnili radary a antény ruského systému. Námorníctvo potom „oslepený“ Triumf zasiahlo dvoma protilodnými strelami Neptún.

Ukrajinské námorníctvo spolu s tajnou službou SBU zničilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf neďaleko mesta Jevpatorija na západe Krymu. Ukrajinské drony najprv zneškodnili radary a antény ruského systému. Námorníctvo potom „oslepený“ Triumf zasiahlo dvoma protilodnými strelami Neptún. Obavy z nového kola mobilizácie: Po ruských sociálnych sieťach sa začali šíriť obavy z novej vlny povinného náboru do armády. Ruské prokremeľské médiá dostali od prezidentskej administratívy nový súbor usmernení. Tentoraz obsahujú „naliehavú žiadosť“, aby sa o fámach, že Rusko možno pripravuje nové kolo mobilizácie, hovorilo čo najmenej.

Po ruských sociálnych sieťach sa začali šíriť obavy z novej vlny povinného náboru do armády. Ruské prokremeľské médiá dostali od prezidentskej administratívy nový súbor usmernení. Tentoraz obsahujú „naliehavú žiadosť“, aby sa o fámach, že Rusko možno pripravuje nové kolo mobilizácie, hovorilo čo najmenej. Rusi zbombardovali okupované mesto: Ruská armáda nechtiac zbombardovala mesto Nova Kachovka v Chersonskej oblasti, ktoré okupuje. Bomba zasiahla obytnú oblasť a explózia si vyžiadala obete. Rusi chceli bombardovať Ukrajincami ovládaný pravý breh rieky Dnipro, ale bomba spadla na okupované mesto.

Ruská armáda nechtiac zbombardovala mesto Nova Kachovka v Chersonskej oblasti, ktoré okupuje. Bomba zasiahla obytnú oblasť a explózia si vyžiadala obete. Rusi chceli bombardovať Ukrajincami ovládaný pravý breh rieky Dnipro, ale bomba spadla na okupované mesto. Spolupráca Ruska s KĽDR: Severokórejský vodca Kim Čong-un pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na návštevu Severnej Kórey, ten jeho pozvanie prijal. Putin po schôdzke s Kimom povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje „možnosť“ vojenskej spolupráce Ruska s KĽDR.

Severokórejský vodca Kim Čong-un pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na návštevu Severnej Kórey, ten jeho pozvanie prijal. Putin po schôdzke s Kimom povedal, že napriek medzinárodným sankciám existuje „možnosť“ vojenskej spolupráce Ruska s KĽDR. Kimov nabitý program: Vodca Kim sa počas návštevy Vladivostoku stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, hovorili o posilnení dvojstrannej vojenskej spolupráce a výmeny. Pozrel si aj ruské bombardéry, vojenskú fregatu a prvé dejstvo baletu Šípková Ruženka. Na cestu domov dostal drony či nepriestrelnú vestu.

Vodca Kim sa počas návštevy Vladivostoku stretol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, hovorili o posilnení dvojstrannej vojenskej spolupráce a výmeny. Pozrel si aj ruské bombardéry, vojenskú fregatu a prvé dejstvo baletu Šípková Ruženka. Na cestu domov dostal drony či nepriestrelnú vestu. Kadyrovov zdravotný stav: Čečenský vodca Ramzan Kadyrov mal byť údajne v kritickom stave v nemocnici, teraz však zverejnil dve videá. Nie je možné bezprostredne z nich určiť, kedy boli nahraté. Správy o Kadyrovovej chorobe však kolujú už mesiace.

Zo zahraničných webov:

Haldy prachu do bane. Ako sa ťažiari z Jelšavy snažia zahladiť staré hriechy

Ťažba magnezitu v spoločnosti Slovenské magnezitové závody. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Magnezitka v Jelšave oslavuje v septembri storočnicu od svojho vzniku. Za ten čas fabrika a baňa prežili druhú svetovú vojnu, éru socializmu, privatizáciu, ale aj pokusy o nepriateľské prevzatie ruskými investormi.

V súčasnosti patria Slovenské magnezitové závody k najväčším svetovým producentom mŕtvo-páleného magnezitu. Surovinu získavajú hlbinnou ťažbou vo vlastnom ložisku Dubravský masív, čo je kopec hneď za fabrikou.

Podľa najnovších prieskumov sú tam zásoby magnezitu na viac ako sto rokov. „Z tejto bane budú žiť ešte naše pravnúčatá,“ myslí si generálny riaditeľ SMZ Roman Gažúr. Argumentuje aj tým, že magnezitka zvyšuje efektívnosť ťažby.

V okolí fabriky je však mnoho háld s odpadom z ťažby. Navážal sa tam desaťročia, pretože podnik ho nevedel zužitkovať. Medzičasom sa zmenila technológia ťažby, takže odpad potrebujú v bani, ale dokážu z neho vybrať aj ďalšie materiály do výroby. Cieľom podniku je zbaviť sa všetkých háld do piatich rokov.

V krátkosti z ekonomiky:

Papierovým mapám stále verí: Na Slovensku dlhé roky vydával papierové mapy Vojenský kartografický ústav Harmanec, ktorý však skrachoval. Jeho mapovú časť v roku 2016 kúpil podnikateľ Milan Paprčka, majiteľ vydavateľstva CBS. Kúpil aj českú kartografickú spoločnosť ShoCart a stal sa najväčším výrobcom máp v Česku a na Slovensku.

Na Slovensku dlhé roky vydával papierové mapy Vojenský kartografický ústav Harmanec, ktorý však skrachoval. Jeho mapovú časť v roku 2016 kúpil podnikateľ Milan Paprčka, majiteľ vydavateľstva CBS. Kúpil aj českú kartografickú spoločnosť ShoCart a stal sa najväčším výrobcom máp v Česku a na Slovensku. Vyrábajú lieky našich starých mám: Tekutý púder, pasta s rybím olejom na zapareniny či octanový krém na opuchy po bodnutí hmyzom. Výrobcom týchto tradičných liekov, čapíkov a rôznych mastí je farmaceutická firma Galvex z Banskej Bystrice. Jej retro obaly so strohým dizajnom sú nezameniteľné.

Tekutý púder, pasta s rybím olejom na zapareniny či octanový krém na opuchy po bodnutí hmyzom. Výrobcom týchto tradičných liekov, čapíkov a rôznych mastí je farmaceutická firma Galvex z Banskej Bystrice. Jej retro obaly so strohým dizajnom sú nezameniteľné. Závratný rast dlhu nemocníc: Dlhy nemocníc voči Sociálnej poisťovni rastú čoraz rýchlejšie. Ku koncu júna dosiahli 325,3 milióna eur, za prvých šesť mesiacov tohto roka tak stúpli o 108 miliónov eur. Najvýraznejšie sa voči Sociálnej poisťovni zvyšujú dlhy štátnych nemocníc.

Denne šnupal kokaín a whisky pil ako vodu. Bol som blízko smrti, vraví víťaz Tour

Jan Ullrich. (zdroj: TASR/AP)

Osobnosti športu obdivujeme pre to, čo dokázali. Sú symbolom úspechu, fanúšikovia si ich idealizujú, vzhliadajú k nim a identifikujú sa s nimi. Často je však pod povrchom triumfov človek, ktorý údel hviezdy neunesie.

Osobností, ktoré prepadli hazardu, alkoholu či drogám a padli na dno, sú desiatky. Jednou z nich je aj bývalý cyklista Jan Ullrich. Keď mal 23 rokov, dosiahol všetko, o čom sníval. Zvíťazil na Tour de France. Fanúšikovia v ňom videli novú hviezdu.

Odborníci predpovedali, že na Tour môže vládnuť ešte roky a vyhrať žltý dres znova. Táto predpoveď sa však nikdy nenaplnila. Hoci mal sľubnú kariéru, nedobrovoľne ju ukončil po obvineniach v kauze Operácia Puerto.

Zdanlivo to už bolo jedno, bol na sklonku kariéry, mal slušný majetok, deti a rodinu. Vďaka športu mal silné zázemie. Prechod zo športového života do civilného však nezvládol. Podľahol démonom a v priebehu zopár rokov sa z neho stala troska.

Keď sa vám to nepáči, choďte sa sťažovať Sorosovi, znie vo víťaznom filme z Benátok

Napätie v maďarskej polarizovanej spoločnosti vypláva na povrch, keď sa Ábelova maturita z dejepisu zmení na celonárodný škandál. (zdroj: Réka Vajda)

Na námestí pred Starou tržnicou v Bratislave má predvolebnú akciu liberálna politická strana a rozdáva letáky. Dostane ho aj staršia pani s otázkou, či pôjde voliť. Odpovedá, že áno. Keď však zbadá názov strany na letáku, popudene dodáva, že to by sa radšej obesila. Rázne odchádza, nechce o ničom diskutovať.

Debaty pri stretnutiach s kamarátmi či rodinnými príslušníkmi sa neraz hýbu na úzkej hrane, keď hrozí, že sa to zvrhne do politickej roviny a vznikne hádka. Nevraviac o sociálnych sieťach, kde sa šíria vojny protichodných táborov, ktoré na seba nevyberaným spôsobom útočia.

Rozbušiek, ktoré odpália ďalšiu nevraživú diskusiu, je neúrekom. Vlastne sa nimi môže stať čokoľvek. To je slovenská (predvolebná) realita.

Rozkol v spoločnosti je však aj v Maďarsku. Na slávnom festivale v Benátkach získal hlavnú cenu sekcie Horizonty film Vysvetlenie na všetko, ktorý o tom hovorí. Nakrútil ho maďarský režisér Gábor Reisz v maďarskom prostredí. No je to aj slovenský film.

V krátkosti z kultúry:

Slováci nedokážu napísať trestné oznámenie: Keď svoju kariéru začínal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, zločin mal primitívnu, fyzickú podobu. Dnes sa častejšie stretáva s tým, že ho páchajú inteligentní ľudia. Pod akým sú prokurátori tlakom a akým fatálnym chybám sa snažia vyhnúť, o tom je nový seriál Prokurátorka.

Keď svoju kariéru začínal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, zločin mal primitívnu, fyzickú podobu. Dnes sa častejšie stretáva s tým, že ho páchajú inteligentní ľudia. Pod akým sú prokurátori tlakom a akým fatálnym chybám sa snažia vyhnúť, o tom je nový seriál Prokurátorka. Svoju výšku za hendikep nepovažuje: Bola už veľmi unavená z celodenného maratónu promovania nového seriálu Víťaz, no keď prišla reč na tanečnú súťaž StarDance, celá sa rozžiarila a ožila. Herečka Ivana Chýlková koncom mesiaca oslávi šesťdesiatku, preto s účasťou v tanečnej súťaži váhala. Neľutuje, že do toho napokon išla.

Bola už veľmi unavená z celodenného maratónu promovania nového seriálu Víťaz, no keď prišla reč na tanečnú súťaž StarDance, celá sa rozžiarila a ožila. Herečka Ivana Chýlková koncom mesiaca oslávi šesťdesiatku, preto s účasťou v tanečnej súťaži váhala. Neľutuje, že do toho napokon išla. Najlepší európsky film: Je to príbeh zo sveta, v ktorom sa akoby zastavil čas. Alebo sa vrátil. Zo sveta nočných krčiem, zapadnutých ulíc mesta a malých izieb. Je v ňom nevľúdne a útulne zároveň. Taký svet dokáže stvoriť len fínsky filmár Aki Kaurismäki. Piešťanský festival Cinematik označil jeho novinku Karaoke Blues za najlepší európsky film.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Majerský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na základe čoho hovorí, že registrované partnerstvá by poškodili Slovensko? Nie je to už prežitok, že KDH rieši primárne kultúrno-etické témy? Ako by konsolidovali verejné financie? A kto je im z kandidujúcich strán najbližšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom KDH Milanom Majerským.

Podcasty SME

Dobré ráno, volebný špeciál: Bitkári Matovič a Kaliňák dosiahli dno

Bitkári Matovič a Kaliňák dosiahli dno Vertigo: Milujete sci-fi? Vybrali sme 12 dôležitých filmov, ktoré možno nepoznáte

Milujete sci-fi? Vybrali sme 12 dôležitých filmov, ktoré možno nepoznáte Klik: Sporíme sa, je nový iPhone 15 hanba?

Sporíme sa, je nový iPhone 15 hanba? Dejiny: Uhorský minister ho vyhodil zo školy, odišiel do Ameriky a spoluzaložil Československo

Uhorský minister ho vyhodil zo školy, odišiel do Ameriky a spoluzaložil Československo Knižná revue: Milan Kundera sa odmietol stať celebritou. Tvrdil, že podstatný je román, nie on

Karikatúra

Osamelý bežec. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečená pikantná mrkva s rascou. (zdroj: Isifa)

Sladkosť mrkvy a pálivosť čili idú určite dohromady. Vyskúšajte pečenú pikantnú mrkvu s rascou.

