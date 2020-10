Prieskum: Pellegriniho Hlas predbehol OĽaNO a je prvý, výrazne rastie SaS

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán.

14. okt 2020 o 15:12 Andrej Kuzmány

BRATISLAVA. Keby sa parlamentné voľby konali v októbri, prvý raz by ich vyhrala novovznikajúca strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny.

Hlas by získal 18,8 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil víťaz februárových volieb OĽaNO so ziskom 15,3 percenta hlasov.

Výrazne rastie aj koaličná SaS, ktorej prieskum nameral 13,4 percenta.

Do parlamentu by sa dostali aj ďalšie štyri politické strany: Sme rodina (8,8 percenta), Kotlebova ĽSNS (8,5 percenta), Smer (8,3 percenta) a Progresívne Slovensko (6,2 percenta).

Za bránami parlamentu by zostala koaličná Za ľudí so 4,2 percentami.

"Čísla Hlasu ťahá Peter Pellegrini," vysvetľuje výsledky prieskumu pre Hospodárske noviny šéf agentúry AKO Václav Hřích. Bývalý predseda vlády má podľa jeho slov komfortnú pozíciu, keďže dostáva ako opozičný politik pomerne veľký priestor na svoje názory, ale nemusí za ne niesť zodpovednosť.