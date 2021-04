Prieskum: Vládna kríza Matovičovi uškodila, Smer predbehol OĽaNO

Pozrite si najnovší prieskum preferencií politických strán.

11. apr 2021 o 13:08 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Niekoľkotýždňová vládna kríza, ktorá viedla k pádu kabinetu Igora Matoviča znamenala aj ďalší prepad jeho strany OĽaNO.

Najsilnejšiu vládnu stranu v najnovšom prieskume agentúry Focus pre reláciu Na Telo s Michalom Kovačičom preskočil aj Smer.

Agentúra začala robiť prieskum 31. marca, len deň po tom, ako Matovič podal demisiu. Nasledujúcich sedem dní na otázky anketárov odpovedalo 1 001 respondentov.

Keby sa voľby uskutočnili na začiatku apríla zúčastnilo by sa ich vyše 70 percent. Takmer 16 percent by nešlo voliť a vyše 13 percent nevie, komu by odovzdalo svoj hlas.

KDH by bolo v parlamente

Jeden z najväčších presunov v rámci preferencií politických strán je tretie miesto pre Smer.

Strana Roberta Fica posilnila o takmer dve percentá a na štvrté miesto odsunula Matovičovo OĽaNO. Hnutie bývalého premiéra za mesiac stratilo vyše percento voličov.

Okrem Smeru rástlo aj hnutie Sme rodina, ktorému šéfuje predseda parlamentu Boris Kollár. Od februára do marca posilnilo o vyše dve percentá. Zrejme sa Sme rodina oplatilo, že sa prakticky vôbec nezapájalo do sporov počas vládnej krízy.

Medzi strany, ktoré by sa dostali do parlamentu sa prepracovalo aj KDH. Vo voľbách by mu dalo hlas takmer šesť percent voličov.

Do parlamentu by sa dostala aj Aliancia maďarských strán. Tvoria ju SMK, Most a Spolupatričnosť.

Koaličné strany klesajú

Kollárova strana je jedinou koaličnou stranou, ktorá rástla. Percentá stratila aj SaS Richarda Sulíka, ktorá je síce na druhom mieste, ale prišla o skoro dve percentá.

Mimo parlament sa opäť prepadla aj strana Veroniky Remišovej Za ľudí. Na začiatku apríla by strana nezískala ani päť percent.

Po rozdelení ĽSNS vypadla z parlamentu aj strana Mariana Kotlebu. Dokonca odídenci okolo Milana Uhríka a Milana Mazureka, ktorý vytvorili stranu Republika by získali viac percent, ako ich pôvodná materská strana.