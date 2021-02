Prieskum AKO: Hlas vedie pred SaS, kotlebovci zostali mimo parlamentu

Zber dát už prebiehal po oznámení odchodu niektorých členov z ĽSNS.

12. feb 2021 o 16:20 Patrik Sopóci

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v februári, víťazom by sa stala strana Hlas.

Dôveru by im prejavilo presne 25 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 8. do 11. februára 2021, oslovila v ňom 1000 respondentov.

Na druhom mieste by skončila SaS s 15,1 percentami, tretie by bolo OĽaNO s 13,8 percentami.

Do parlamentu by sa dostal aj Smer (8,5), Progresívne Slovensko (7,2), Za ľudí (5,4) a Sme rodina (5,1).

Pred bránami parlamentu by skončili Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Vo voľbách by získali len 3,8 percenta hlasov.

Agentúra AKO pripomína, že zber dát prebiehal po oznámení odchodu niektorých členov strany.​