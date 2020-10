Prieskum preferencií: Pokles OĽaNO potvrdil ďalší prieskum, voľby by vyhral Hlas

Do parlamentu by sa dostalo osem strán.

18. okt 2020 o 13:32 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Ďalší prieskum naznačuje, že stranu Hlas Petra Pellegriniho by volilo viac ľudí ako hnutie OĽaNO súčasného premiéra Igora Matoviča.

Pellegriniho strane by odovzdalo hlas 18,7 percenta ľudí, OĽaNO 15,1 percenta. Oproti septembru OĽaNO kleslo v prieskume verejnej mienky agentúry Focus o tri percentuálne body.

Už v októbrovom prieskume agentúry AKO pre Hospodárske noviny sa Hlas ocitol vo volebných preferenciách na prvom mieste.

Spor Matoviča a Sulíka zachytili len čiastočne

Agentúra Focus robila prieskum pre reláciu Na telo Televízie Markíza v dňoch od 7. októbra do 15. októbra formou osobného dopytovania na vzorke 1014 respondentov.

Respondentom položili otázku: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

SaS by podľa prieskumu získala 10,7 percenta hlasov, Smer 10,5 percenta, nasleduje Ľudová strana Naše Slovensko s 9,8 percentami.

Prieskum zachytil spor medzi šéfom SaS Richardom Sulíkom a lídrom OĽaNO a premiérom Matovičom o nových opatreniach proti koronavírusu len čiastočne. Dáta zbierali do stredy, koaliční partneri sa pohádali minulú nedeľu, keď Sulík prirovnal rokovanie krízového štábu k tliachaninám.

Matovič potom tému viackrát sám otváral, do Bruselu na rokovanie nevzal štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa z SaS.

Efekt sporu SaS a OĽaNO v prieskume podľa šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika ťažko odčítať. "OĽaNO zaznamenalo pokles, ale za tým nebude víkendová udalosť, keďže aj v iných publikovaných prieskumoch bol už pokles zaznamenaný," hovorí Slosiarik.

V parlamente bez Za ľudí, no s PS a KDH

Sme rodina by svoj hlas odovzdalo 7,3 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa ešte podľa prieskumu dostalo Progresívne Slovensko s podporou 5,4 percenta a KDH s 5,2 percentami.

Vládna strana Za ľudí sa priblížila hranici zvoliteľnosti do Národnej rady – získala by 4,8 percenta hlasov.

Voliť by neprišlo 16 percent opýtaných a 13 percent nevedelo, komu by svoj has dalo.

Podľa prepočtu na kreslá v parlamente by súčasná koalícia vládu nezostavila. OĽaNO, SaS a Sme rodina by mali spolu iba 60 poslancov. Ak by sa však spojili ešte s Progresívnym Slovenskom a KDH, mali nadpolovičnú väčšinu hlasov – 79.