Ranný brífing: Hegerovi sa ponuky hrnú, agent Bureš má problém s minulosťou rivala

Už aj dočasne poverený premiér Eduard Heger verejne hovorí, že sa zrejme so svojím straníckym šéfom Igorom Matovičom rozíde. S blížiacou sa možnosťou predčasných volieb rastie o Hegera záujem formujúcich sa blokov stredopravých politických strán.

Bývalý premiér Andrej Babiš, ktorý pred revolúciou spolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou, alebo generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý bol tiež členom strany a študoval za rozviedčika. Nového českého prezidenta vyberú voliči koncom budúceho týždňa.

Je aj v Česku rozdelená spoločnosť? Bude dva týždne Česko sledovať špinavú kampaň? A uveria voliči absurdnému útoku Andreja Babiša na Petra Pavla, že je komunista, keď je sám evidovaný ako agent ŠtB? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

O Hegera ešte môže byť bitka. V jeho politickej budúcnosti sa črtajú tri scenáre

Dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

O získanie Eduarda Hegera sa môže medzi politickými zoskupeniami, ktoré sa formujú v rámci príprav na predčasné voľby, odohrať ešte zápas.

Záujem o úradujúceho premiéra, ktorého vláda stratila v parlamente dôveru, prejavilo v predvolebnej spolupráci v piatok KDH. Jeho predseda Milan Majerský sa ešte v septembri spájaniu s inými stranami bránil, pri preferenciách v prieskumoch okolo šiestich percent teraz vraví, že sú „pripravení vytvoriť zázemie pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti“.

Je tu však ešte projekt, ktorý chystá bývalý premiér Mikuláš Dzurinda a tiež hľadá poznateľného lídra. Počkať však treba na snem OĽaNO, ktorý sa môže konať tento týždeň a ukázať, či Heger stranu opustí.

Ak parlament rozhodne o konaní predčasných volieb, pre premiéra, ktorý opakuje potrebu spájania demokratov, sa črtajú tri hlavné scenáre jeho politickej budúcnosti.

Desať autorov a desať osobností k 30. výročiu SME: Čaputová, Bezák, Kohútiková, Šimečka a ďalší

Desať rozhovorov s osobnosťami pri príležitosti 30. výročia denníka SME. (zdroj: SME/Marko Erd)

15. januára 1993 vyšlo prvé číslo denníka SME. Uplynulo odvtedy tridsať rokov a vďaka vám - čitateľom môžu noviny stále vychádzať v tlači aj na webe.

Nedalo by sa to bez ľudí, ktorí ich pripravujú. Šéfredaktorka Beata Balogová hovorí, že na Slovensku sa ťažko nájde osobnosť, ktorá by nemala so SME niekedy niečo spoločné. Za tých tridsať rokov noviny zaznamenali množstvo významných, užitočných, smutných ale aj krásnych udalostí.

Lenže na pozadí toho všetkého sa stalo ešte niečo dôležité. Vyrástla nová generácia novinárov. Redaktoriek a redaktorov SME, z ktorých viacerí pred tridsiatimi rokmi ani neboli na svete. Alebo boli ešte deťmi a nikto netušil, či z nich raz bude nejaký úžitok.

Desiatich z nich sme na 30. výročie vybrali do projektu SME budúcnosť. Desať zástupcov novej generácie redaktorov SME v rámci neho spovedá desať osobností, ktoré k uplynulým tridsiatim rokom majú čo povedať.

Vďaka tomu si môžete prečítať rozhovor prezidentky Zuzany Čaputovej s Jakubom Filom, biskupa Róberta Bezáka s Ninou Sobotovičovou, ekonómky Eleny Kohútikovej s Evou Frantovou, ministra Rastislava Káčera s Lukášom Onderčaninom, fotografom Yurim Dojčom s Annou Krištofčovou, feministky Jany Cvikovej s Barborou Paľovčíkovou, epidemiologičky Alexandry Bražinovej s Renátou Zelnou, aktivistky Hany Fábry s Michaelou Žurekovou, psychiatra Jozefa Hašta s Romanom Cuprikom a novinára Martina M. Šimečku s Danielou Hajčákovou.

Akých bolo 30 rokov SME: Denník SME oslavuje 30. narodeniny. Za ten čas zažil úspešné aj turbulentnejšie obdobia. Ale za ten čas sa stal súčasťou príbehu Slovenska. Prečítajte si najvýznamnejšie míľniky v živote SME.

Česko po prvom kole prezidentských volieb: agent ŠtB útočí na komunistickú minulosť súpera

Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš komentuje výsledok prvého kola prezidentských volieb. (zdroj: TASR/AP)

„Poznáte krajinu, na ktorej čele je bývalý komunistický rozviedčik? Rusko a Vladimir Putin. Jeho nasadili do Nemecka, aby získaval informácie, rovnako ako plánovali nasadiť Petra Pavla.“

Takto sa svojim súčasným a možno aj budúcim voličom prihováral na tlačovej konferencii Andrej Babiš. Hodnotil prvé kolo prezidentských volieb, no najmä naznačil, ako bude vyzerať jeho taktika v druhom kole. V ňom sa totiž stretne práve s Pavlom, generálom vo výslužbe.

Prvé kolo prezidentských volieb teda výraznejšie prekvapenie neprinieslo, do druhého kola postupujú kandidáti, ktorých už v poslednom týždni favorizovali prakticky všetky prieskumné agentúry. Prekvapením môže byť len to, s akým náskokom „utiekli“ svojim prenasledovateľom.

Na prvom mieste skončil Pavel s 35,4 percenta hlasov, pričom Babiša predbehol len o niečo viac ako dvadsaťtisíc hlasov. Oproti prieskumom sa prepadla tretia Danuše Nerudová, ktorá mala posledné mesiace podobné preferencie ako dvaja postupujúci, no nakoniec získala necelých štrnásť percent hlasov.

Drahšie až o 80 percent. Za ktoré potraviny si Slováci najviac priplácajú?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Slováci zápasia s výrazným nárastom cien. Zdražovanie mohli začať zaznamenávať už v lete 2021, keď medziročná inflácia presiahla tri percentá. Odvtedy sa však rozbehla cenová špirála, ktorá bez prestávky rastie vyše jeden a pol roka. V decembri inflácia vystúpila na úroveň 15,4 percenta (zostala na úrovni z novembra) a priemerná inflácia za minulý rok dosiahla 12,8 percenta.

Spomaliť rast cien nakoniec nepomohli ani nižšie ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Tie v priemere v porovnaní s novembrom zlacneli až o 10 percent a z medzimesačnej inflácie tak ubrali tri desatiny percentuálneho bodu.

Infláciu potiahli nahor drahšie potraviny, ktoré boli medziročne vyššie o takmer tretinu. Dosah je obrovský najmä na rodiny v hmotnej núdzi a dôchodcov.

Na potraviny minie Slovák v priemere 23 percent platu. Vyšší podiel potravín v spotrebnom koši majú v EÚ len Rumunsko a Lotyšsko. Naopak, v Nemecku a Rakúsku je to len okolo trinásť percent a európsky priemer je 16 percent.

Legendárny Nedomanský si v Toronte namiesto Rangers či Detroitu vybral Slovan

Václav Nedomanský v Bratislave. (zdroj: TASR)

„Venco, banán,“ burácalo bratislavské hľadisko, keď Slovan potreboval dať gól. A on želanie publika často splnil a skóroval. Václav Nedomanský strelil stovky gólov. Najmä v drese Slovana, ale aj v československej reprezentácii a po emigrácii v severoamerických kluboch, v NHL aj v konkurenčnej WHA.

Legendárny hokejový útočník, dnes 78-ročný pán na dôchodku žijúci v americkom Los Anegeles, zavítal na tri dni do Bratislavy. Je jedným z ambasádorov Kaufland Winter Games a v nedeľu vhodil čestné buly pred zápasom Slovan - Košice.

Niekdajší vysoký center je členom štyroch siení slávy - IIHF, slovenskej, českej a Hokejovej Siene slávy v Toronte. Keď ho do nej v roku 2019 uvádzalo, opäť prejavil svoju citovú väzbu k bratislavskému klubu.

"Keď mi zatelefonovali organizátori z Hockey Hall Of Fame, spýtali sa ma, aký by som tam chcel mať na fotografii dres. V NHL som hral za Detrot Red Wings, New York Rangers a St. Louis Blues. Ale ja som si vybral dres Slovana Bratislava, lebo tam som prežil prvé roky kariéry. Myslím, že je to správna vec, lebo nikto by nemal zabudnúť na to, kde začal," hovorí Nedomanský.

Vytiahnu si kartu a uveria, že je v nej pre nich odkaz. Česko je rajom pre sekty a šarlatánov

Z filmu Šimona Holého A potom prišla láska. (zdroj: FILMTOPIA)

Vo vašom okolí je niekto, kto bráni vašej láske, ale nerobí to vedome. Rozhodnite sa konečne, čo v živote chcete a čo nie. Musíte samu seba prijať, byť ženou, ktorou ste sa narodili. Niektoré veci máte v sebe nevyriešené, treba ich rozseknúť. Vy viete, že vás čaká, táto karta je kartou transformácie.

Česká republika sa viac-menej hlási k ateizmu. Náboženstvo nie je vo verejnom priestore výrazne prítomné, no prázdny priestor, ktoré po sebe zanechalo, potrebujú Česi nejako vyplniť.

Preto milujú šarlatánov, veštice, odborníkov na niečo, čo volajú spiritualita.

Čítal som, že Česko patrí medzi krajiny, kde je najviac siekt, hovorí režisér Šimon Holý, ktorý práve vstupuje do slovenských kín s filmom A potom prišla láska. Jeho poznanie je tragické. Aj vedecky vzdelaní, racionálni ľudia podliehajú manipulátorom s rečníckym talentom, ak sa niečím trápia.

Rozhovory ZKH: Alexej Fulmek. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako vníma a vnímal odchod novinárov do Denníka N pred ôsmimi rokmi? Ako sú na tom slovenské médiá dnes? Čo považuje za najväčšie chyby, ktoré za 30 rokov v denníku SME urobil? A naopak, čo sa podľa neho za 30 rokov Slovensku podarilo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alexejom Fulmekom, vydavateľom a zakladateľom denníka SME.

Pred druhým kolom. (zdroj: Sliacky)

Hrianky so špenátovou nátierkou a paradajkami. (zdroj: Isifa)

Niet nad teplé raňajky alebo večeru. Už ste skúsili hrianky s teplou špenátovou nátierkou a paradajkami?

