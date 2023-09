Čo so zdražovaním? Strany majú plány v sociálnej oblasti (stranícka anketa)

Denník SME pripravil volebnú anketu v 14 oblastiach.

BRATISLAVA. Slovensko, podobne ako celá Európska únia, čelí vysokej inflácii, pre ktorú už minulý rok výrazne narástli ceny. Slovensko zároveň stále čelí starnutiu populácie a čoraz menej pracujúcich prispieva na dôchodky čoraz vyššiemu počtu seniorov.

Denník SME sa pýtal, aké opatrenie v sociálnej oblasti považujú za najdôležitejšie a čo chcú po voľbách v tejto oblasti presadiť. Otázky dostalo 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento.

Prinášame odpovede tých, ktoré odpovedali, a zoznam strán, ktoré odpovede neposkytli.

Progresívne Slovensko

Kľúčovým opatrením, ktoré už v zahraničí pomáha s dostupnosťou bývania, je príspevok na úhradu nákladov na bývanie. Ide o samostatný príspevok, ktorý nebude súčasťou systému pomoci v hmotnej núdzi, aby zasiahol širší okruh ľudí.

Bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 percent príjmu, bude zároveň adresný. Pomôžeme tak konkrétnym ľuďom aj v prípade nepredvídateľných výkyvov energií. V Českej republike obdobný príspevok pomáha 250-tisíc domácnostiam.

Viac na: https://progresivne.sk/spokojne-rodiny/

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Áno

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? odpoveď áno alebo nie strana neposkytla

V otázke rodičovskej dovolenky chceme presadiť predovšetkým flexibilitu v rozpätí od dvoch do troch rokov.

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

Republika

Presadzujeme zvýšenie starobných dôchodkov a zavedenie zásluhovosti do sociálneho systému, aby sa viac oplatilo pracovať, ako len poberať dávky.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Nie

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Áno

Poberateľ by však mal nárok na vyplatenie plného trojročného príspevku počas skráteného obdobia.

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Z pohľadu najbližších desiatich až pätnástich rokov je nemožné udržať dôchodkový systém len na priebežnom financovaní.

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Nie

Príspevok má slúžiť ako opatrenie na krátkodobé preklenutie zlej situácie, nie ako celoživotná dávka.

OĽaNO

Pre rôzne zraniteľné skupiny neexistuje len jedno spoločné riešenie či opatrenie. Naša pozornosť sa sústredí najmä na odškodnenie starodôchodcov a zvýšenie valorizácie dôchodkov. Rovnakou mierou sa budeme sústreďovať na zvýšenie platov opatrovateľom a poistenie v nezamestnanosti pre nich aj pre osobných asistentov.

Potrebné je aj zvýšenie mzdového bodu u žien na materskej a rodičovskej dovolenke pre spravodlivý dôchodok.

Podporujeme chránené dielne aj v exteriéri a bezbariérovosť ako podmienku pre verejné budovy a tiež systematickú pomoc pre osamelých rodičov a ľudí v hmotnej núdzi.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Nie

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Nie

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

KDH

Chceli by sme zvýšiť príspevok pre neformálnych opatrovateľov a opatrovateľky postupne o 500 eur a zamestnancom mzdu v sociálnej starostlivosti o 50 percent.

Musíme dať príbuzným možnosť si vybrať, či sa chcú postarať o svojho blízkeho sami, alebo naopak chcú pracovať a využiť dostupné a kvalitné sociálne služby - ambulantné alebo pobytové.

Podpora domácich opatrovateľov by zároveň odbremenila tlak na pobytové zariadenia sociálnych služieb a skrátila poradovníky.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Nie

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Nie

Navrhujeme možnosť, že si ju rodič sám môže vyčerpaním dávok skrátiť

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

Príspevok by sme zvyšovali adresne. To je cesta, ako pomôcť domácnostiam, ktoré budú životne ohrozené zvýšením hypotekárnych splátok.

SaS

Najzásadnejším opatrením je pre nás zavedenie minimálneho dôchodku pre všetkých dôchodcov. Na Slovensku, žiaľ, máme viac ako desaťtisíc dôchodcov, ktorí majú dôchodok nižší, ako je životné minimum.

Považujeme to za mimoriadne nedôstojné, preto navrhujeme, aby mal každý dôchodca, riadny či invalidný, garantovaný dôchodok minimálne vo výške životného minima.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? odpoveď áno alebo nie strana neuviedla

Výrazne by sme ho zmenili, aby bol menej diskriminačný a skutočne kompenzoval matkám nižší dôchodok za roky strávené s malým dieťaťom.

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? odpoveď áno alebo nie strana neuviedla

Mala by sa dať mladým rodinám možnosť vyčerpať sumu priznanej materskej skôr a tak motivovať matky ku skoršiemu návratu do práce. Tzn. malo by to byť na ich slobodnom rozhodnutí.

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

Príspevok na bývanie by sme najmä vyňali zo systému dávok v hmotnej núdzi a zjednodušili jeho priznávanie, aby naň dosiahlo oveľa viac ľudí.

Demokrati

Presadzujeme samostatný ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Dôchodkový systém musí byť so silným druhým pilierom.

Priebežne financovaný dôchodkový systém musí byť udržateľný, vyplácané dôchodky musia zodpovedať príjmom priebežne financovaného dôchodkového systému, nesmú sa tvoriť deficity.

Valorizácia dôchodkov v prvom pilieri musí garantovať nielen zachovanie, ale aj zvýšenie životnej úrovne dôchodcov. Preto zavedieme takzvaný švajčiarsky systém valorizácie.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Nie

Systém rodičovských dôchodkov opravíme.

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Nie

Navrhneme flexibilné čerpanie.

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Nie

Zaviedli by sme samostatný príspevok na bývanie, ktorý by bol nezávislý od systému pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v núdzi by sme zvýšili, nie však zásadne.

Modrí

Znížili by sme odvody, čím sa dosiahne zvýšenie príjmov pracujúcich a podporí rast ekonomiky.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Nie

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Nie

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

Maďarské fórum

Zavedieme systémový príspevok na bývanie podľa vzoru Česka, ktorý by zjednodušil systém rôznych sociálnych dávok a príplatkov a vyplácal by sa automaticky po splnení podmienok.

Zrušili by ste tzv. rodičovský bonus, ktorým deti prispievajú rodičom na dôchodky? Áno

Mala by sa na Slovensku skrátiť trojročná rodičovská dovolenka (ako odporučilo OECD)? Nie

Nemali by sme to robiť administratívne, ale výrazne motivovať tých, ktorí sa tak rozhodnú, zmenou odvodov, najmä v prípade práce na čiastočný úväzok.

Ponechali by ste automatický vstup pracujúcich do druhého piliera? Áno

Druhý pilier treba udržať, ak nie posilniť, edukovať ľudí aj pre tretí pilier.

Zvýšili by ste ešte zásadne počas vašej vlády príspevok na bývanie (určený je pre ľudí v hmotnej núdzi)? Áno

Zaviedli by sme systémový príspevok na bývanie a sociálny štandard. Je to jedno z našich kľúčových sociálnych opatrení smerom ku zjednodušeniu systému sociálnej pomoci.

Strany, ktoré neodpovedali na otázky

Smer, Hlas, SNS, Sme rodina a Aliancia.

