Skončí sa pomoc Ukrajine s príchodom novej vlády? (stranícka anketa)

Denník SME pripravil sériu ankiet so stranami v 14 oblastiach.

BRATISLAVA. Strany budú musieť aj po predčasných voľbách reagovať na najväčšiu bezpečnostnú krízu v Európe od konca druhej svetovej vojny.

Slovensko patrí pomerne k svojej veľkosti k najväčším podporovateľom Ruskom napadnutej Ukrajiny, čo však chcú niektoré strany zmeniť.

Denník SME sa pýtal kandidujúcich strán na oblasť medzinárodných vzťahov. Oslovili sme 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Prinášame odpovede tých, ktoré odpovedali, a zoznam strán, ktoré odpovede neposkytli.

Progresívne Slovensko

V humanitárnej a finančnej aj vojenskej pomoci Ukrajine chceme určite pokračovať. Je v záujme Slovenska, aby sa ruské vojská zastavili čo najďalej od našich hraníc.

To si žiada pokračujúcu pomoc Ukrajine, ktorá je v tomto konflikte obeťou nevyprovokovanej agresie. Tí, ktorí tvrdia, že dodávkami vojenskej techniky predlžujeme konflikt, buď klamú, alebo nepoznajú históriu. Iba ak vláda v Moskve pochopí, že na Ukrajine nemá šancu uspieť, otvorí sa šanca na mier.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Áno

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

Republika

Slovenská diplomacia musí byť suverénna, musí presadzovať záujmy slovenských občanov a využívať diplomaciu ako nástroj na dosahovanie mieru a prosperity. V doterajšej pomoci Ukrajine by sme nepokračovali. Poskytli sme už dostatočnú humanitárnu pomoc matkám a deťom, ktoré sa ocitli v tejto situácii nedobrovoľne.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Áno

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov EÚ pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Nie

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Nie

Definícia právneho štátu, a teda ani porušovanie jeho pravidiel, nebolo európskymi inštitúciami dostatočne objasnené ani potvrdené a je zneužívané na politické účely.

OĽaNO

Slovensko by malo byť schopné flexibilne reagovať na humanitárne krízy vo svojom okolí či inde vo svete. V súvislosti s humanitárnou krízou na Ukrajine a v iných štátoch sveta výrazným spôsobom zvýšime prostriedky na zapojenie slovenských organizácií do poskytovania humanitárnej pomoci.

Zapojíme sa tiež v oveľa väčšej miere ako doteraz do obnovy Ukrajiny, najmä prostredníctvom slovenských organizácií, ktoré majú výhodu regionálnej blízkosti, veľké skúsenosti s projektmi na Ukrajine, ako aj overených partnerov.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Nie

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

KDH

Odmietame porušovanie medzinárodného práva a narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny zo strany režimu Vladimíra Putina. KDH je zástancom spravodlivého mieru.

Riešením konfliktu je kombinácia dôsledných a jednotných postojov koordinovaných v rámci EÚ a NATO, zameraných na podporu Ukrajiny brániacej sa ruskej agresii. Na druhej strane je potrebné viesť konštruktívny dialóg a dodržiavanie platného právneho poriadku a usporiadania hraníc rešpektujúceho medzinárodné zmluvy a dohovory. To dnes Putinov režim odmieta.

Slovensko musí podporovať obete agresie nie pre ideologické heslá alebo preto, že to od nás niekto chce, ale preto, že je to bytostným záujmom Slovenska.

Uznané hranice sa nemôžu svojvoľne meniť právom silnejšieho.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Nie

Porušovanie princípu subsidiarity oslabuje túto potrebnú efektivitu pri riešení vážnych výziev, ktorým Európa čelí. Rovnako tiež odmietame opakované výzvy a pokusy o zmenu systému hlasovania v Rade z jednomyseľnosti na kvalifikovanú väčšinu.

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Nie

Súčasné časté pranierovanie niektorých členských štátov pre ich prístup ku kultúrno-etickým otázkam - pričom dochádza k porušovaniu ich výlučných kompetencií - podkopáva autoritu EÚ a oslabuje efektivitu jej akcieschopnosti v prípade, že k porušovaniu právneho štátu naozaj dochádza.

SaS

Pokračovali by sme v doterajšej pomoci Ukrajine.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Áno

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

Demokrati

Áno, pokračovali by sme v podpore Ukrajiny, pretože je to správne z morálneho hľadiska, ale aj z pohľadu medzinárodného práva.

Podľa Charty OSN má totiž každá napadnutá krajina právo žiadať o humanitárnu, ale aj vojenskú pomoc. Pomoc by aj naďalej nesmela oslabiť našu obranyschopnosť. Je národným záujmom Slovenska zastaviť ruskú agresiu na území Ukrajiny.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Nie

Vieme si predstaviť systém, ktorý sa uplatňuje v niektorých medzinárodných organizáciách, kde krajina, o ktorej sa rozhoduje, nemôže blokovať konsenzus ostatných, tzv. konsenzus mínus jeden.

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

Slovensko by malo podporovať sankcie proti akémukoľvek štátu, ktorý porušuje pravidlá EÚ.

Modrí

Slovensko by malo naďalej pokračovať vo všestrannej - humanitárnej, ekonomickej, morálnej, politickej i vojenskej - pomoci Ukrajine. Avšak čoraz viac a čoraz koordinovanejšie ako súčasť spoločnej, jednotnej európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Áno

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

Maďarské fórum

Naším cieľom je mier a bezpečnosť pre našich občanov. Uvedomujeme si, že brániaca sa Ukrajina drží agresora a vojnu ďaleko od našich hraníc.

Pomoc Ukrajine vnímame ako priamu podporu bezpečnosti pre našich občanov a budeme v nej pokračovať. Ak by Ukrajina podľahla agresii, budeme mať agresora na našich hraniciach a zaistenie našej bezpečnosti nás bude stáť oveľa viac.

Podniknete kroky na vystúpenie Slovenska z NATO? Nie

Je to nezmysel ohrozujúci existenciu slobodnej Slovenskej republiky.

Súhlasíte so zrušením práva veta členských štátov Európskej únie pri hlasovaní o otázkach zahraničnej politiky? Áno

Týkalo by sa to len vybraných otázok. Je to jednou z priorít v našom programe pre oblasť zahraničnej politiky.

Malo by Slovensko podporovať sankcie proti Maďarsku za porušovanie pravidiel právneho štátu? Áno

Strany, ktoré neodpovedali na otázky

Smer, Hlas, SNS, Sme rodina a Aliancia.

