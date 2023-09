Ako budú rozvíjať obnoviteľné zdroje a zrušia spaľováky? Čo chystajú s energetikou (stranícka anketa)

Stranícka programová anketa.

Ruská okupačná vojna na Ukrajine zásadne zmenila otázky energetickej bezpečnosti v Európe. Slovensko spolu s ďalšími krajinami muselo hľadať nové zdroje zemného plynu aj ropy. Prudký rast cien energií navyše vohnal časť ľudí na hranicu energetickej chudoby. Na Slovensko medzitým čakajú výzvy v podobe zelenej transformácie a hľadanie nových energetických zdrojov.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť v oblasti energetiky a ako chcú rozvíjať obnoviteľné zdroje energie? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by vykonala a dostala aj štyri uzavreté otázky o konkrétnych problémoch a riešeniach. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Prinášame názory tých, ktoré poslali svoje odpovede. Smer, Hlas, Sme rodina, SNS a Aliancia svoje odpovede neposlali.

Progresívne Slovensko

Od začiatku energetickej krízy konzistentne hovoríme, že z dlhodobého hľadiska musíme koncepčne riešiť závislosť krajiny od fosílnych palív, teda investovať do podpory zelených energií. Umožníme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie odstránením zbytočných legislatívnych, administratívnych a technických prekážok. Zefektívnime povoľovacie procesy pre pripojenie do siete zjednotením postupov prevádzkovateľov distribučných spoločností a zavedením ich úplnej elektronizácie. Taktiež vytvoríme rámec pre rozvoj dlhodobých zmlúv na výkup elektriny z OZE medzi producentmi a koncovými odberateľmi. Viac tu.

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Áno.

Republika

OZE nebudú v našich podmienkach významným zdrojom energií. Podporu zacielime na OZE spojené s bývaním obyvateľstva.

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Strategické podniky chceme vrátiť naspäť štátu, ale demokraticky, nie násilným zoštátňovaním.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Nie.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Zasadíme sa za vhodné nastavenie a využívanie tzv. energetického mixu, najmä za zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v rámci neho. Podporíme výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mieste jej spotreby. Vytvoríme program pre podporu investícií do obnoviteľných zdrojov. Podporíme investície do solárnych, veterných a vodných elektrární a ich rozvoj najmä prostredníctvom rôznych stimulov a návratnej pomoci. Navrhneme audit a obnovu priehrad Vážskej kaskády. To prinesie zvýšenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a väčšiu bezpečnosť a flexibilitu pri výkyvoch v sieti. Budeme podporovať ciele EÚ v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie na 35 percent do roku 2030.

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Áno, ak ide o odkúpenie kontrolného balíka akcií štátom, napr. pri Slovenských elektrárňach; v opačnom prípade nie.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Nie.

KDH

Rozvoj slovenskej energetiky musí byť zároveň postavený na rozumnom a ekonomicky optimálnom energetickom mixe jadrovej energetiky a variabilných obnoviteľných zdrojov, ktoré sú závislé od počasia. Podporíme budovanie obnoviteľných zdrojov, v prípade elektriny či plynu ich bezproblémové pripájanie do celoštátnych sietí. Sme za znižovanie energetickej náročnosti, preto budeme presadzovať masívny program rekonštrukcie a zatepľovania rodinných domov, pričom súčasťou bude prechod na obnoviteľné zdroje.

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Nie. Sme za adresnú pomoc

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Nie.

SaS

Čistá energia, energetická bezpečnosť a energetická efektívnosť sa musia stať nadrezortnou témou, ktorého gestormi a hlavnými iniciátormi by mali byť najvyšší ústavní činitelia vrátane predsedu vlády SR. Následne by sa mali tieto princípy povinne premietať do politík všetkých ministerstiev, resp. orgánov štátnej správy, orgány územnej samosprávy nevynímajúc.

Pre ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku je potrebné presadzovať aj zjednodušovanie a skracovanie posudzovacích a povoľovacích procesov na výstavbu nových zdrojov na báze využitia obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnečná, veterná, vodná a geotermálna energie, ale aj biomasy a energetického zhodnocovania odpadov.

Dôležitejší ako výroba však pre nás ostáva princíp prvoradosti energetickej efektívnosti a to na všetkých úrovniach spotreby energií. Najekologickejšou, najlacnejšou a najbezpečnejšou energiou je tá, ktorú nespotrebujeme, a teda ani nemusíme vyrobiť. Rovnako efektívne musí byť aj využívanie európskych zdrojov financovania v prípade podpory akýchkoľvek energetických projektov, pričom efekt ich podpory musí bez vplyvu na koncové ceny energií.

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie. Akékoľvek „zoštátnenie“ je možné iba za primeranú kompenzáciu.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Nie. Presadzujeme technologickú neutralitu.

Demokrati

Vytvorili by sme zóny pre investorov na výstavbu veterných parkov. Podporili by sme inštaláciu fotovoltiky na mieste spotreby aj s batériami bez povoľovacích konaní a podporovali by sme udržanie celistvosti CZT miest, geotermálnych vrtov a inštalácie kogenerácie na biomasu

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Áno, ak budú dostupné vozidlá s iným pohonom pre širokú verejnosť.

Modrí – Most-Híd

Záujem o budovanie obnoviteľných zdrojov je veľký aj bez špeciálnej podpory, pretože ekonomicky sa to oplatí a zaistí to energetickú nezávislosť odberateľa. Na Slovensku sa budujú pomaly najmä pre zdĺhavé povoľovacie procesy v stavebnom konaní a prekážky, ktoré kladú štátne energetické firmy pri udeľovaní kapacít na pripájanie obnoviteľných zdrojov.

Malé domáce lokálne zdroje musia byť úplne bez byrokracie. Umožníme prístup odberateľov k nízkym (záporným) trhovým cenám. Sfunkčníme vytváranie energetických komunít a spájanie odberateľov na spôsob "lacnejšia elektrina od suseda". Vytvoríme a zverejníme mapu so zobrazením voľných kapacít na pripájanie obnoviteľných zdrojov v jednotlivých lokalitách. Zmeníme systém prideľovania pripojovacích kapacít. Obsadíme kľúčové pozície v štátnych energetických firmách odborníkmi, ktorí podľa vzoru európskych krajín odstránia technické prekážky v pripájaní OZE k elektrizačnej sústave (posilnenie cezhraničných vedení, batériové úložiská, …).

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Nie

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Áno

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Podporili by sme rozvoj inteligentných distribučných sietí, ktoré by výrazným spôsobom umožnili pripájanie obnoviteľných zdrojov do siete a jej stabilitu. Budúcnosť vidíme aj vo väčšom využívaní geotermálnej energie a združenom využívaní pozemkov na obnoviteľné zdroje (fotovoltiku) a súčasne agrárne využívanie toto istého pozemku (napr. pasienky).

Mala by sa na Slovensku zachovať regulácia cien elektriny a plynu pre vybrané zraniteľné skupiny vrátane domácností a malých podnikov? Áno.

Pomohlo by zoštátnenie veľkých energetických podnikov vyriešiť energetickú krízu? Nie.

Súhlasíte s koncom predaja áut so spaľovacím motorom v Európskej únii v roku 2035? Nie.

