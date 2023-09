Ako zrýchlia čerpanie a zlepšia byrokraciu? Čo plánujú s eurofondmi (stranícka anketa)

Stranícka programová anketa.

Čerpanie eurofondov na Slovensku sprevádzajú dlhodobo problémy s rýchlosťou čerpania, nedostatočnou úradníckou kapacitou aj veľkou byrokratickou záťažou a v neposlednom rade podozrenia z rozsiahlej korupcie. Aj keď sa bývalé vlády Igora Matoviča aj Eduarda Hegera pokúsili tieto trendy zvrátiť, nie všetko sa podarilo.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť s eurofondmi a ich čerpaním? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by vykonala v oblasti justície a dostala tiež štyri uzavreté otázky o konkrétnych problémoch a riešeniach. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Prinášame názory tých, ktoré poslali svoje odpovede. Smer, Hlas, Sme rodina, SNS a Aliancia svoje odpovede neposlali.

Progresívne Slovensko

Problémom sú prehnane prísne predpisy, ďaleko nad rámec pravidiel EÚ. Túto byrokraciu chceme odstrániť a dať viac kompetencií regiónom. Zároveň výzvy budú ohlásené s dostatočným časovým predstihom, pri regionálnom rozvoji dáme samosprávam väčšie právomoci pri rozdelení projektov, zjednotíme postupy pri implementácii, nastavíme jednotné pravidlá oprávnenosti výdavkov, zavedieme viac flexibility pri zmenách a zjednodušíme vykazovanie výdavkov.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 20212027? Áno

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie

Republika

Presunom časti zdrojov a kompetencií na samosprávy v oblastiach, ktoré rozvíjajú regióny.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Každé investované euro musí priniesť maximálnu hodnotu pre našu krajinu a našich občanov. To si vyžaduje lepšiu koordináciu, zjednodušenie pravidiel, posilnenie kontroly a prevenciu korupcie. Uvedené chceme zabezpečiť najmä prostredníctvom zavedenia jednej elektronickej platformy na podávanie žiadostí a správu projektov, posilnenia odborných kapacít regionálnych poradenských centier (one stop shops) a výhodnými úvermi štátu pre samosprávy na predfinancovanie projektov a zlepšením projektového manažmentu pri realizácii eurofondových projektoch.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

KDH

Poskytovanie eurofondov treba odbyrokratizovať, napríklad predkladať zrozumiteľné výzvy, aby si žiadateľ mohol jednoducho zistiť, či má na peniaze nárok, poskytovať čerpateľovi zálohové platby dopredu, žiadať od neho doručovanie iba nevyhnutných dokladov. Presadzujeme presunutie až polovice eurofondov z centrálnej vlády na regióny, tam vedia, čo s nimi efektívne robiť. Príkladom takéhoto úspešného čerpania je Poľsko alebo Česko. Využívať na to regionálne rady partnerstiev a miestne akčné skupiny.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Áno.

SaS

Výrazným (radikálnym) zjednodušením procesov vo všetkých fázach implementácie, t.j od vyhlásenia výzvy až po preplácanie výdavkov prijímateľom a skrátením lehôt na polovicu. To dosiahneme aj prostredníctvom využívania IT podporných nástrojov/automatizovanými formulármi, čím zrýchlime procesy a odstránime chybovosť. Taktiež zavedením princípu nárokovateľnosti pre verejný sektor spolu so zabezpečením včasnej predprojektovej prípravy ich projektov (vysporiadanie pozemkov, stavebné a iné povolenia). Je nutné zaviesť zjednodušené vykazovanie výdavkov všade, kde to je možné.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe, ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022, dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

Demokrati

Výrazným zvýšením objemu na úroveň samosprávy a znižovaním byrokratickej záťaže.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

Modrí – Most-Híd

Čerpaniu eurofondov a Plánu obnovy by sme pridelili najvyššiu prioritu, dozorovanú úradom premiéra. Zredukovali by sme škálu priorít na tie skutočne zásadné. Minimalizovali by sme audity z Bruselu. Naši úradníci na ministerstvách nemajú čas na svoju prácu, lebo sú zamestnaní odpovedaním audítorom. A pre obavy z chýb robia čoraz prísnejšie kontroly a vyžadujú čoraz viac dokumentov, čo celý proces ešte viac komplikuje. Rovnako ako pri bankovom financovaní, umožnili by sme novým firmám a subjektom žiadať o granty. Tým, že za ich úspech zodpovedá „matka“ spoločnosť alebo spriaznený subjekt, by sa mohla zvýšiť dôvera a ochota poskytnúť finančnú podporu. Skrátili by sme proces hodnotenia projektov na minimum. Tým by sme zabezpečili, že schválené projekty sa dostanú k realizácii rýchlejšie. Právoplatné stavebné povolenie by sme požadovali až priamo pri realizácii projektu, nie už pri podaní žiadosti o grant. Toto by mohlo zrýchliť celý proces a umožniť firmám ísť do akcie rýchlejšie.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická stran

Výrazne by sme decentralizovali prideľovanie prostriedkov na projekty a kompletne by sme zmenili systém predkladania projektov, ktorý je finančne náročný najmä pre menšie mestá a obce. Projekty by neboli podmienkou na účasť vo výzve, predkladali by sa iba zámery a projekty by sa vypracovávali až v prípade úspechu vo výzve.

Mali by o časti eurofondov rozhodovať priamo samosprávy bez potreby zapájať sa do dopytových výziev? Áno.

Súhlasíte s tým, aby malo Slovensko všetky eurofondy len v jednom operačnom programe ako je to v programovom období 2021-2027? Áno.

Sú podľa vás zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novelizácia v roku 2022 dostatočné na to, aby urýchlili procesy v prípade eurofondov? Nie.

