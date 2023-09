Ako by financovali kultúru? Čo by spravili s RTVS? Čo urobia s kultúrou (stranícka anketa)

Aké veci sľubujú strany v programe?

Zrušenie koncesionárskych poplatkov od júla tohto roku prekvapilo aj vedenie RTVS. Zmenu s ním nikto nekonzultoval. Presadil ju šéf SaS Richard Sulík, keď už bola jeho strana mimo vládnej koalície. Svoju dlhodobú požiadavku vymenil za podporu štátneho rozpočtu na tento rok. Po novom bude RTVS financovaná priamo zo štátneho rozpočtu určeným podielom z HDP.

Kritici sa obávajú, že zmena môže oklieštiť nezávislosť RTVS. Nevyjadrila sa k nej ani vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová, ktorú do funkcie dosadilo OĽaNO Igora Matoviča.

Milanová bola ministerkou od roku 2020. Mnohí umelci ju označovali za neviditeľnú ministerku. Najviac jej vyčítali pomalú pomoc umelcom a nezávislým kultúrnym organizáciám, ktoré museli počas pandémie koronavírusu zo dňa na deň zavrieť a zostali tak bez akýchkoľvek príjmov.

Jedným z najzvláštnejších oblúkov, ktoré Milanová predviedla, bolo, keď na jeseň 2021 odvolala z funkcie generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Reagovala tak na Drličkove sarkastické slová o politikoch a národných umelcoch, ktoré vyslovil na konferencii v Budapešti. Od 1. mája 2023 Milanová opäť Drličku vymenovala za generálneho riaditeľa SND.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť v oblasti kultúry? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami trinásť strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by vykonala v oblasti justície a dostala tiež štyri uzavreté otázky o konkrétnych problémoch a riešeniach. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Prinášame názory tých strán, ktoré poslali svoje odpovede. Smer, Hlas, Sme rodina, SNS a Aliancia svoje odpovede neposlali.

Progresívne Slovensko

Považujeme za dôležité, aby agenda kultúry prestala byť bezvýznamnou sektorovou politikou na konci vládnych priorít, ale aby sa stala prierezovou vládnou prioritou. Budeme preto presadzovať, aby sa kultúra stala súčasťou všetkých politík štátu a súčasťou rozvojových a programových dokumentov, definujúcich budúcnosť Slovenska. Kultúra a kreativita bude tak významnou súčasťou vízie zmeny a obnovy spoločnosti a bude spolutvoriť budúcnosť Slovenska. Viac v programe.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Áno

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Áno

Republika

Presmerujeme finančné prostriedky do tvorby a podujatí, ktoré povznášajú ducha, zachovávajú slovenské tradície a odrážajú hodnoty nášho národa a vlasti.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Áno, ale vieme o prípadnej zmene viesť diskusiu.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Nie.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Nie.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Za zásadné zmeny, ktoré sú potrebné v oblasti kultúry presadiť v najbližšom období, považujeme schválenie zákona o kultúre a kreatívnom priemysle, v ktorom okrem iného definujeme subjekty pôsobiace v kultúre; zavedenie sponzorstva a donorstva v kultúre; vytvorenie fondu na záchranu pamiatok; zníženie DPH na služby v kultúre; zabezpečenie ústavnej garancie nezávislosti fungovania a financovania RTVS a ochrany novinárskych zdrojov.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Áno.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Nie.

KDH

Vrátime do verejného priestoru politickú kultúru. Do obnovy kultúrneho dedičstva vnesieme systematický prístup a v spolupráci so všetkými zainteresovanými aktérmi pripravíme ich prioritizáciu a plán financovania ich systematickej obnovy. Presadíme vznik nového národného múzea obetí komunizmu. Presadíme zákon o sponzoringu v kultúre. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami dlhodobo zaostávame v objeme súkromných zdrojov investovaných v kultúre. Preto chceme presadiť prijatie zákona, ktorý by efektívnejšie nastavil pravidlá pre sponzoring v kultúre.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Áno.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Súčasný stav je vhodným odzrkadlením aktuálnej spoločenskej situácie a potreby.

SaS

Zákon o kultúre. Vo väčšine krajín, ktoré sú členmi Rady Európy, je otázka ochrany kultúrneho dedičstva a podpory rozvoja kultúry upravená v ústave danej. Osobitné zákony o kultúre existujú v 26 krajinách EÚ. Tieto zákony tvoria globálny rámec a východisko pre financovanie kultúry aj tam, kde na ne nenadväzujú osobitné zákony o financovaní kultúry. Zákony o kultúre vytvárajú tlak na celú exekutívu, aby efektívne podporovala kultúru z verejných zdrojov. Preto na základe najlepších praktík v krajinách EÚ pripravíme a budeme presadzovať prijatie zákona o kultúre, ktorý zadefinuje aktérov na poli kultúry, status umelca, priority v oblasti kultúrnej politiky na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni a spôsob financovania.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Nie.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Áno.

Avšak pre drvivú väčšinu aktuálne registrovaných cirkví, keď by len štyri z osemnástich cirkví dokázali splniť aktuálne podmienky registrácie. Občania veriaci v neregistrované náboženské smery sa stávajú občanmi druhej kategórie.

Demokrati

Podľa vzoru zákona o športe budeme iniciovať vznik zákona o kultúre, ktorý zadefinuje priority kultúrneho rozvoja (osobitne štátnej kultúrnej politiky), vymedzí úlohu a pôsobnosť aktérov verejnej politiky na úseku kultúry v centrálnej rovine aj na úrovni územnej samosprávy, pomenuje osoby v kultúre a postavenie umelcov na profesionálnej aj amatérskej úrovni (status umelca), právne vzťahy pri kultúrnej činnosti a upraví podmienky sponzoringu v kultúre.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Nie.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Pravidlá majú byť rovnaké pre všetkých.

Modrí - Most-Híd

Do financovania kultúrnych a umeleckých aktivít zapojíme výrazným spôsobom súkromný sektor. Zriadime centrum umeleckých združení, ktoré bude slúžiť ako miesto pre synergické efekty rôznych kultúrnych a umeleckých žánrov. Zriadime centrum umenia národnostných menšín, múzeum súčasného umenia a centrum súčasného tanca.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Nie. Vrátiť Rade RTVS.

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno.

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Nie.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

V oblasti ochrany kultúrnych pamiatok vykonáme revíziu Ústredného zoznamu pamiatkového fondu s cieľom kategorizovať pamiatky v režime národnej kultúrnej pamiatky a stanoviť priority pre pamiatkovú obnovu s určením pamiatok v tzv. osobitnom záujme štátu. Podporu kultúry regionálneho charakteru decentralizujeme, t. j. prideľovanie prostriedkov na tieto projekty presunieme priamo na samosprávy, ktoré sa budú rozhodovať pre jednotlivé projekty v zmysle vlastných stratégií.

Ponechali by ste voľbu riaditeľa RTVS v NR SR? Áno

Je správne, že sa Matej Drlička vrátil na miesto generálneho riaditeľa SND po vlaňajších slovách o politikoch? Áno

Upravili by ste pravidlá na registráciu cirkví a náboženských spoločenstiev tak, aby si moslimovia mohli registrovať na Slovensku oficiálnu cirkev? Nie. Ak splnia kritériá, môžu sa registrovať.

