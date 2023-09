Ako hodnotia políciu v časoch jej "očisty"? Strany odpovedajú, čo by zmenili (stranícka anketa)

Denník SME pripravil volebnú anketu.

BRATISLAVA. Do volieb 2020 dôverovala polícii na Slovensku ani nie štvrtina obyvateľov. Vyšetrovanie citlivých káuz nominantov bývalých vlád prinieslo desiatky odsúdených a ešte viac obžalovaných.

Strany po predčasných voľbách rozhodnú, či zmenia súčasné pomery v polícii či v Slovenskej informačnej službe, alebo ich zachovajú.

Ako hodnotia strany prácu polície? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Prinášame odpovede tých, ktoré odpovedali.

Progresívne Slovensko

Pre nás je kľúčové, aby na Slovensku fungoval právny štát, aby všetky orgány verejnej moci vrátane polície konali striktne podľa zákona a aby zákon platil pre každého rovnako.

Ak Progresívne Slovensko bude mať možnosť byť vo vláde, bude garanciou toho, že polícia bude mať možnosť aj naďalej konať nezávisle od politického vplyvu. Podľa nášho názoru v súčasnosti polícia tak koná.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Áno

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Nie

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Nie

Republika

Súčasné vedenie Policajného zboru je spoluvinníkom vo vojne branno-bezpečnostných zložiek štátu. Je spolitizované, slúži politickej moci a musí byť vymenené.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Áno

Mal by byť volený konsenzom, napríklad v Národnej rade.

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Áno aj nie

V niektorých zákonných povinnostiach áno, v iných potrebuje zásadnú reformu a návrat dôveryhodnosti.

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné?

Treba ich sprísniť, aby väzenie bolo trestom.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Hodnotíme ju pozitívne. Po mnohých rokoch, keď bolo vedenie polície spolitizované za vlád Fica a Pellegriniho, keď mnohí funkcionári pôsobili ako súčasť korupčného systému „našich ľudí“, sú dnes viacerí z nich odsúdení.

Naša krajina má dnes vedenie Policajného zboru, ktoré je profesionálne a spĺňa všetky kritériá kladené na vzdelanie a osobnostné kvality. To sa prejavuje vo zvyšovaní dôveryhodnosti inštitúcie.

Dôvera občanov za uplynulé tri roky vzrástla o sto percent, Policajný zbor sa stal druhou najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku, čo znamená, že samotní ľudia hodnotia prácu polície pozitívne.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Nie

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Áno aj nie

V súčasnosti na túto otázku nevieme jednoznačne odpovedať.

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Áno

KDH

Treba oceniť, že veľa vyšetrovateľov má evidentnú snahu aktívne bojovať s kriminalitou, a teda napĺňať prirodzené poslanie policajných zložiek. V mnohých oblastiach dosiahli dobré výsledky v podobe právoplatných rozsudkov.

Nesúhlasíme však s tým, ako samotné vedenie Policajného zboru nad rámec vecnej komunikácie priamo zasahuje do politického boja. Jednak to znižuje dôveryhodnosť celého policajného zboru a zároveň to vytvára mimoriadne vážne riziká do budúcnosti.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Nie

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? odpoveď áno alebo nie neposkytli

Z verejne dostupných zdrojov nemáme žiadne informácie, ktoré by svedčili o tom, že by to tak nebolo. Nevieme ani o tom, že by k opačnému záveru došiel Výbor NR SR pre kontrou činnosti SIS.

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Nie

Nutne to treba zmeniť.

SaS

Je to posun k lepšiemu oproti minulosti. Prezident Policajného zboru dokonca komunikačne zatienil bývalého ministra vnútra, ktorý sa nevedel vyjadriť k ničomu.

Prevzal teda iniciatívu a stal sa mediálne známou osobnosťou. Pevne verím, že popritom dokáže aj dotiahnuť do konca rozbehnuté vyšetrovania.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Nie

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Odpoveď áno alebo nie strana neuviedla

Už dlhodobo sa zameriava skôr na miešanie sa do vnútropolitických záležitostí Slovenska.

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Nie

Sú nehumánne.

Demokrati

V niektorých oblastiach, najmä vo veciach ochrany pred domácim násilím, považujeme stále činnosť polície za nedostatočnú. Ak sa obete nemôžu spoľahnúť na ochranu od polície, potom domáce násilie nikdy nevyriešime.

Nemožno však súčasnému vedeniu polície uprieť to, že pokračujú a stále sa otvárajú nové vyšetrovania vo veciach závažnej korupcie a zneužívania právomocí verejnými funkcionármi.

V tomto ohľade sa zdá, že policajný prezident vytvoril také podmienky, kde si vyšetrovatelia môžu robiť svoju prácu a majú pritom rozviazané ruky.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Nie

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Ako v čom

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Nie

Podmienky musíme zlepšovať a modernizovať. Podmienky sa postupne zlepšujú, ale potrebujeme modernizovať väznice.

Modrí, Most-Híd

Vedenie Policajného zboru vyvinulo veľké úsilie na potláčanie kriminality a vyšetrenie trestných činov i podozrení v kauzách, ktoré pútali pozornosť verejnosti.

Prokuratúra a súdy vo viacerých prípadoch potvrdili správnosť konania polície. Zároveň si však myslíme, že prezident Policajného zboru by nemal politizovať a dávať zámienku politikom, aby jeho výroky používali nielen na zvyšovanie polarizácie v spoločnosti, ale aj spochybňovanie práce samotnej polície.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Nie

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Nie

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Áno

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Vojna v Policajnom zbore je dieťaťom Roberta Fica a štýlu jeho vládnutia. Súčasné vedenie Policajného zboru má našu dôveru a snaží sa vykonávať svoju činnosť nestranne a nezávisle v duchu zásady, že zákony a pravidlá musia platiť pre každého bez ohľadu na spoločenské či politické postavenie a čas.

Zmenili by ste spôsob voľby policajného prezidenta, ktorého dnes vymenúva minister vnútra? Áno

Plní SIS svoju úlohu, ktorá spočíva v ochrane bezpečnosti štátu a jeho záujmov? Nie

V programe máme zásadné opatrenia na zmenu úloh aj spôsobu ich plnenia, ako aj kontrolu činnosti bezpečnostných zložiek.

Sú podľa vás podmienky výkonu trestu na Slovensku dôstojné? Nie

