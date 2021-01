Sociológ Slosiarik: Hlas bude v roku 2021 preferenčne najsilnejšou stranou

Hlas bude ťažiť okrem iného aj zo zlej epidemiologickej situácie.

9. jan 2021 o 14:55 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Hlas-SD bude v roku 2021 preferenčne najsilnejšia strana. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Martin Slosiarik z prieskumnej agentúry Focus s tým, že vychádza zo súčasnej preferenčnej situácie strany, ktorá sa podľa neho v najbližších mesiacoch nebude zhoršovať, ale zlepšovať.

Súvisiaci článok Prieskum AKO: Voľby by v decembri vyhral Hlas, SaS predbehla OĽaNO Čítajte

Strana expremiéra Petra Pellegriniho (nezaradený) vedie prieskumy verejnej mienky od polovice októbra minulého roka.

„Ani prípadné kauzy členov Hlasu, pokiaľ sa nebudú týkať priamo Petra Pellegriniho, nebudú mať za následok zhoršenie preferenčnej situácie strany.

Hlas bude zároveň ťažiť zo zlej epidemiologickej situácie, ktorá bude v populácii generovať väčšiu nespokojnosť obyvateľov,“ myslí si Slosiarik.

Agentúra AKO v prieskume, ktorý uskutočnila 17. až 19. decembra, namerala Hlasu podporu 22,8 percenta. Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestila koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 16,2 percenta voličov. Nasledovalo by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 14,2 percenta.