Minúta po minúte: Kičuru sa pýtali aj na kauzu s Bonulom, pochybenie odmietol

Ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na ústavných sudcov.

24. jan 2019 o 8:57 (aktualizované 24. jan 2019 o 11:35) TASR, Peter Kováč, Andrej Kuzmány, Lucia Krbatová, Jakub Habas

>>>Všetky informácie o ústavnom súde, o čom rozhoduje a kandidátoch<<<

Vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov sledujeme minútu po minúte:

11:33 Na otázku registrovaných partnerstiev a adopcie detí homosexuálnymi pármi Kováčechová odpovedala, že spoločnosť sa vyvíja a podľa toho by sa mali vyvíjať aj ľudské práva. Dodala, že rešpektuje súčasnú právnu úpravu, ale v tomto smere vidí priestor na posun.

11:21 Pred výbor predstúpila Eva Kováčechová, ktorá v minulosti verejne kritizovala Štefana Harabina, pričom napríklad uvádzala, že systematicky poškodzuje dôveryhodnosť slovenskej justície.

Ako advokátka zastupovala pred Ústavným súdom šiestich Harabinom odvolaných predsedov súdov.

11:14 Schlosár z ĽSNS sa tradične pýta na názor na adopciu detí homosexuálnymi pármi. Kovács neodpovedal priamo, ale povedal, že Slovensko stojí na hodnotách kresťanstva. V Bilbi sa podľa neho ľudské práva nespomínajú a sú tam len príkazy a povinnosti ako nezabiješ, či neukradeš.

"Z toho dôvodu, pokiaľ niekto má mať nejaké práva, musí tu niekto byť, kto má povinnosť, ich chrániť a garantovať," hovorí.

Vyjadril sa aj k tomu, či bol členom Komunistickej strany. Zdôraznil, že v 70-tych rokoch, keď sa stal vedúcim štátnym notárom, bol jediný v tejto funkcii, čo nebol členom strany.

11:01 Za svoj najväčší úspech v kariére označil Kovács to, že 37 rokov sa poctivo živí právničinou a koná nestranne. "Moja klientela nezvnáša a neevidujem náznaky sťažností na môj postup," povedal s tým, že prácu vykonáva nestranne. Na najväčší úspech sa ho pýtal Marián Giba z Prezidentskej kancelárie.

Reagoval aj na novú kauzu Technopol. Marosz sa ho pýtal na to, či je v poriadku, že notár, ktorý mal osvedčiť platnosť valného zhromaždenia, reagoval tým, že nie je jeho povinnosťou zisťovať skutočný stav vecí.

Kovács na to reagoval, že disciplinárna komisia riešila viacero takýchto prípadov a rozhodla, že notár by mal vo svojej činnosti predísť sporným skutočnostiam, no toto rozhodnutie neobstálo na súdoch.

10:45 Pred výbor predstúpil ďalší kandidát Karol Kovács, ktorý bol do roku 2017 prezidentom Notárskej komory. Tá ho aj nominovala.

“ Docenta Fica považujem za svojho priateľa a verím, že aj on mňa. Nesmierne si ho vážim za to, čo dokázal. „ Kajetán Kičura, kandidát na ústavného sudcu

10:43 Ondrej Dostál sa Kičuru spýtal, aký je jeho vzťah s Robertom Ficom, keďže obaja sú nominantmi Smeru a šéfovi hmotných rezerv sa darí práve vďaka Smeru. Kičura sa k odpovedi dostal až na druhý raz, keď ho Dostál upozornil, že na ňu pôvodne neodpovedal.

"Pána docenta Fica poznám ako právnika od roku 1993, keď som začal čakateľskú prax na súde v Banskej Bystrici. Často sme chodili na ministerstvo spravodlivosti a pán docent nám aj prednášal ako čakateľom," povedal.

Vzápätí upozornil, že jeho vzťah s Ficom je "mimo povahy híringu", keďže sa vraj nemôže vyjadrovať k iným kandidátom. Napokon sa však priamo predsa len vyjadril.

"Docenta Fica považujem za svojho priateľa a verím, že aj on mňa. Nesmierne si ho vážim za to, čo dokázal," ukončil svoje vystúpenie Kičura.

10:41 Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanskká pri svojej otázke skonštatovala, že je nezvyklé, ak sudcovia chodia do rôznych funkcií v štátnej správe. "Spravidla to aspoň súvisí s ich prácou. Toto je však pomerne netypická otočka, čo ale nie je myslené ako kritika," povedala Žitňanská.

Vzápätí sa spýtala, ako funkcia šéta hmotných rezerv pomohla Kičurovi pri získavaní vyššej kvalifikácie na funkciu Ústavného sudcu.

"Po siedmich rokoch hospodárskej praxe môžem povedať, že to plne odporúčam všetkým sudcom všeobecných súdov, aby si vyskúšali, ako je to s reálnou aplikáciou práva v praxi," odpovedal Kičura Žitňanskej. Dodal, že tak videl prácu kolegov z druhej strany, čo je vraj "na nezaplatenie". Ak by sa dostal na Ústavný súd, všetky tieto skúsenosti by zobral so sebou a využil.

Kajetán Kičura. (zdroj: TASR)

10:30 Otázkam o potratoch sa Kičura vyhol s tým, že to nie je otázka na vypočúvanie pred výborom. Dodal však, že ak by sa matkám zakázali interupcie v prvom trimestri aj v prípadoch, ak by mali problémy, štát by mal vyriešiť otázku, ako inak im pomôže. Najmä v prípade, ak by priviedli dieťa na svet živé.

Pri téme nadradenosti práva EÚ voči slovenským zákonom, čo opäť zaujímalo Rastislava Schlosára, reagoval Kičura tým, že to podľa neho nie je problém.

"My sme našu suverenitu len požičali, nevzdali sme sa jej," povedal. Ak by sa ukázalo, že sa s touto suverenitou nenakladá dobre, máme podľa Kičuru možnosť rozhodnúť sa, čo ďalej.

10:21 Na kauzu s Bonulom sa Kičuru spýtal poslanec OĽaNO Ján Marosz. Kičura reagoval, že si je vedomý, že súčasťou politického boja sú rôzne obvinenia a pošpinenia mena. S plnou zodpovednosťou však vraj môže povedať, že k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo

"Tieto údaje sú skreslené. Na Správe štátnych hmotných rezerv sa mi podarilo urobiť také obstarávania, ktoré sú plne kontrolovateľľné a obhájiteľné," povedal.

To, že Bonul dostal ročnú zákazku na stráženie, však pripustil, hoci podľa neho nebol nijako zvýhodnený. "Toho času má rozhodnúť o súťaži Rada Úradu pre verejné obstarávanie," vyhlásil Kičura.

10:16 Na zvláštnu nomináciu Kičuru, ktorého nominoval poslanec Smeru Ján Podmanický, upriamil pozornosť pri svojej otázke Miroslav Beblavý.

Ten sa ho spýtal, či pozná nejaký prípad zo zahraničia, keď sa sudca okresného súdu, teda najnižšej úrovnej súdnej sústavy, ktorý má prax v štátnych orgánoch, stal sudcom Ústavného súdu.

"Takýto prípad nepoznám," reagoval Kičura. Zároveň však dodal, že "aj sudca z najnižšej úrovne súdnej sústavy zažíva rovnaké prolbémy, ako všetci ostatní sudcovia. Zažíva dilemy pri aplikácii práva a základných princípov, na ktorých je postavená ústava," odpovedal Kičura.

Pri téme, kto zo Smeru ho vôbec vytiahol do hmotných rezerv, povedal, že v roku 2012 "bol oslovený poslancami Smer", čo vraj bolo výsledkom jeho práce v regiónoch.

10:07 Na rad prišiel šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura, ktorý je spájaný s viacerými kauzami.

Ešte v stredu upozornila poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová na to, že Kičura podpísal pred pár dňami mimo verejného obstarávania zmluvu s firmou Bonul aj napriek tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie zrušil predchádzajúci tender pre podozrenie z diskriminačných podmienok.

Polanci sa hlásili o možnosť položiť Kičurovi otázku ešte skôr, ako začal s úvodným prejavom. Madej im s pousmiatím sľúbil, že prídu na rad.

09:53 Podľa Jánošíkovej je legitímne aj to, keď sa rozhodovacou činnosťou súdov rozširuje oblasť ochrany ľudských práv aj bez zmenu textu ústavy.

Pri otázke Alojza Baránika z SaS na "exotické a prekvapivé rozhodnutia, ktoré sú bežné na našich súdoch" reagovala akademička tým, že by nerada skĺzla k všeobecným hodnoteniam a slovám.

Pri téme o gender ideológii či interrupciách, ktoré sa poslanec z klubu Mosta-Hídu Eduard Adamčík pýta všetkých kandidátov, reagovala Jánošíková ústretovo.

"To je niečo, čo aj mne prekáža. Že sa o tom nevedie odborná diskusia," vysvetlila.

09:40 Kotlebovec Rastislav Schlosár sa už tradične zaujíma o názor na nadradenosť právnych predpisov EÚ voči slovenským zákonom, s čím má ĽSNS dlhodobo problém.

"Zároveň máme v ústave, že Slovensko rešepektuje medzinárodné záväzky. (...) Aj keby sme tento článok nemali, aj tak by sme museli rešpektovať medzinárodné záväzky. Je to prejavom ústavnej ústretovosti," odpovedala Jánošíková.

Dodala ďalej, že by nemala problém s registrovanými partnerstvami a ani s adopciami detí pre páry rovnakého pohlavia, k čomu podľa nej aj tak dochádza.

Poukázala pri tom aj na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý v minulosti hovoril o práve na rodinný život.

Jánošíková by podľa vlastných slov taktiež nevidí žiadny problém v tom, aby Slovensko pokračovalo v ratifikácii Istanbulského dohovoru.

Monika Jánošíková. (zdroj: TASR)

09:31 Pred výbor predstúpila uznávaná akademička Martina Jánošíková, ktorá sa špecializuje na právo EÚ. K tomu smerovali aj viaceré otázky poslancov.

Pri slovách o vyvodzovaní zodpovednosti voči sudcom Ústavného súdu odpovedá, že to nepovažuje za správne.

"Bolo by veľmi zlé, že za ich rozhodovanie im hrozí niečo iné a že im hrozí vyvodzovanie zodpovednosti, napríklad za nejakú škodu. Bolo by to veľmi zlé. Na druhej strane by každý sudca Ústavného súdu mal v sebe niesť zodpovednosť za to, že je zodpovedný. Je to otázka vnútorného rozpoloženia daného sudcu," povedala Jánošíková.

09:10 Po Dostálovi aj Miroslav Beblavý zo Spolu upozornil, že nedostatok praxe by mohla mať aj štátna tajomníčka Monika Jankovská.

"V prípade, že by sme rodičovskú dovolenku nezapočítavali do právnickej praxe, tak by ani pani Jankovská nespĺňala podmienky na uchádzačov," upozornil Bebalvý.

Ostatných poslancov výboru sa preto spýtal, ako budú posudzovať takéto prípade.

"Po tom, ako si vypočujeme všetkých uchádzačov, bude rozprava a vrátime sa k tomu," reagoval Madej.

09:08 Ondrej Dostál z SaS sa na úvod opýtal šéfa výboru Róberta Madeja, či expremiér Robert Fico už doručil materiály, ktoré by potvrdzovali, že má dostatočne dlhú prax.

Do predpísaných 15 rokov výkonu právnického povolania mu chýba podľa Dostála takmer rok a pol.

Fico v stredu povedal, že praxe má dostatok a dokumenty na to ešte môže doložiť. Madej reagoval, že pokiaľ vie, dokumenty Fico ešte nepredložil.

video //www.sme.sk/vp/37378/

09:05 Poslanci vo štvrtok pokračujú vo vypočúvaní kandidátov na sudcov. Ako prvá predstúpi pred poslancov uznávaná expertka na únijné právo Martina Jánošíková.

Vo štvrtok by mali vypočuť ďalší štrnásť uchádzačov. Pred výborom sa predstavia napríklad Peter Kresák, Kajetán Kičura, Lucia Kurilovská a pravdepodobne aj Edita Pfundtner.

BRATISLAVA. Vo štvrtok pokračuje vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Ústavnoprávny výbor už vypočul prvých trinásť uchádzačov.

Na vypočúvanie do historickej budovy Národnej rady prišiel aj poslanec Robert Fico, či štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti Monika Jankovská.

Sebaprezentácia kandidátov a rozprava nie sú časovo obmedzené, je preto možné, že vypočúvanie bude pokračovať aj na budúci týždeň.

Navrhnutý kandidát na sudcu Ústavného súdu sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky.

Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária Národnej rady verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady so začiatkom 29. januára.