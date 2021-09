Prieskum: Voľby by vyhral Hlas, SaS je tesne pred Smerom

Do parlamentu by prešlo osem strán.

17. sep 2021 o 10:45 (aktualizované 17. sep 2021 o 11:16) Andrej Kuzmány, Veronika Orviská

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, vyhrala by ich strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 18,8 percenta.

Na druhom mieste by so 14,5 percentami skončila SaS a tretí by bol Smer s 13,9 percentami.

Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry AKO, ktorý vykonala v dňoch 6. - 13. septembra na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo spolu osem politických strán a hnutí. OĽaNO by získalo 9,9 percenta, Progresívne Slovensko 8,7 percenta, Sme rodina 6,8 percenta, KDH 6,6 percenta a s 5,2 percentami by do parlamentu prešlo aj hnutie Republika, ktoré založili odídenci od Mariana Kotlebu.

Koaličná strana Za ľudí skončila v prieskume so ziskom len 1,7 percenta.

V porovnaní s posledným prieskumom agentúry AKO sa preferencie strán menili len minimálne. Najviac poskočil Smer, ktorý narástol o 2,6 percenta. Hlas stratil 0,7 percenta. Republika mala v auguste 4,5 percenta a do parlamentu by sa vtedy nedostala.

V prepočte na mandáty by Hlas získal 33 kresiel, SaS 26, Smer 25, OĽaNO 18, Progresívne Slovensko 15, Sme rodina 12, KDH 12 a Republika 9.