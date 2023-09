Podnikateľ Juraj Habovštiak: Mrzí ma, ako si nacionalisti privlastnili hrdosť na Slovensko. Treba im ju zobrať

Nevzdali to s touto krajinou.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

"Zrušili sme open-space, máme stropné chladenie, v jedálni podávame štyri druhy jedla, strava je za tri centy, zadarmo sa to bohužiaľ nedá, máme fitness centrum, dokončujeme wellness, robíme zdravotné prehliadky," opisuje zakladateľ firmy MTS Juraj Habovštiak (61) dnešné podmienky jeho zamestnancov.

Zistil, že open space ich firme nesedí, ľudia sedeli so slúchadlami, on sám by tak tvoriť nechcel. Počúvať názory ľudí vo firme je preňho kľúčové.

Desať rokov pracoval v Tesle Orava, výrobcovi televízorov. „Odstupné 30-tisíc korún (1000 eur) som investoval do vlastnej firmy, začali sme v našom dome, tu v Krivej,“ hovorí Habovštiak.

Firmu MTS založil v roku 1996, s obchodným partnerom. Vyrábajú zariadenia do výroby, často komplikované roboty, urobia vývoj, projekciu aj konštrukciu, majú aj testovacie stanice.

Klientov majú z automobilového, potravinárskeho aj elektrotechnického priemyslu. Dodávajú na Slovensko aj do zahraničia.

„Špičkoví ľudia, špičkové pracovné podmienky, špičkové produkty,“ to je naša vízia, povie Habovštiak. Chce ale, aby jeho zamestnanci mali nielen pekné pracovné prostredie, ale aj zarobili, uživili rodiny a zaplatili deťom vzdelanie.

Zo 600 zamestnancov má polovica vysokú školu, veľa z nich je programátorov, konštruktérov, projektantov, aj na robotnícke profesie vyžadujú vyššiu kvalifikáciu.

Krivá na Orave, kde Habovštiak podniká, má 800 obyvateľov. Päť volebných období bol obecným poslancom, snaží sa pomáhať aj obci. "Chceme tu udržať mladých," vysvetľuje, prečo pomáhal vytvoriť program na podporu podnikania v obci. Nikdy podľa neho toľko ľudí z obce nerobilo priamo v nej.

"Veľkú fabriku sem medzi kopce na Orave nezmestíte, preto tu vzniklo viac menších kreatívnych firiem," dodá. K dvesto pôvodným domom pribudlo v Krivej už 50. Ľudia, ktorí zostali.

„Celé Slovensko do poriadku nedám, ale viem dať do poriadku svoju rodinu a dedinu, tak sme sa do toho pustili,“ uzavrie Habovštiak.

Juraj Habovšiak v budove, ktorá má nomináciu na cenu CE ZA AR. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Firma MTS je víťazom niekoľkých podnikateľských cien. A jedna z budov, kde firma sídli, má nomináciu na architektonickú cenu CE ZA AR. „Krivá fasáda sa vinie zvlnenou oravskou krajinou vo viacerých vrstvách, drevo odkazuje na typický materiál v regióne," píše sa v nominácii.

Habovštiak hovorí, že nechcel spotvoriť dedinu. Nechce len zarábať, ale priniesť aj hodnoty regiónu a vytvoriť pekné prostredie pre ľudí, ktorí sú potom hrdí na to, kde pracujú. Dôveru dal mladým slovenským architektom.

Do roku 2019 bol Habovštiak generálnym riaditeľom firmy, odovzdal ju mladšiemu kolegovi, dnes nemá ani kanceláriu. Ostal konateľom. "Ja už len pomáham, som oporou," povie.

"Stále máme ponuky na predaj firmy, ale nepredám ju, neberiem ju ako tovar, keď sú tu nadšení zamestnanci, som nadšený aj ja," konštatuje.

Nevzdali to s touto krajinou Tatér, farmárka, podnikatelia či komunitní lídri, kuchárka, produkčný aj návrhárka. Z Prievidze, Gemera, Košíc či z Oravy. Všetci mohli odísť do zahraničia, niektorí z nich tam aj roky žili, no vrátili sa na Slovensko. Táto krajina je ich domovom, majú tu priateľov, rodinu a napriek rôznym problémom aj relatívne spokojný život. Jednoducho, nevzdali to s touto krajinou. Až do 27. septembra prinesieme sedemnásť príbehov ľudí, ktorým záleží na Slovensku, či už aktívne pracujú pre rozvoj svojej komunity, vrátili sa zo zahraničia, alebo si povedali, že stojí zato zápasiť o budúcnosť na Slovensku.

Prečo ste to ešte nevzdali s touto krajinou?

Dôvody sú rodina, ľudia a krajina sama.

Rešpektujem všetkých, ktorí tu žijú, nielen Slovákov. Na Orave špecificky vnímam naše vzťahy, nie je tu taký silný individualizmus. Žijeme spolu a roky budujeme firmu spolu s ľuďmi. Takýto pocit byť spolu som inde nezažil.

Ľudia na Orave majú dobrý vzťah k práci, dá sa tu podnikať. Keď vidím, ako obetavo u nás pracujú, keď niečo zabiehame. V ľuďoch na Slovensku vidím veľký potenciál. Je zbytočné nás urážať, že sme montovňa. Vieme vybudovať dobrú krajinu.

Slovensku dôverujem. Potrebujeme ešte veľa na sebe pracovať, krok za krokom. Mrzí ma, ako si niektoré nacionalistické strany privlastnili hrdosť na Slovensko. Treba im to ukradnúť späť.

Čo znamená skratka MTS?

Manželka to spraví. Ale nie. Máme na to veľa vtipných sloganov. Mlieko, tvaroh, slivovica, to sa hodí k Orave. Alebo Možno to skrachuje.

Pri založení tá skratka bola pre Montážnu techniku a stroje. Teraz hovoríme, že je to Modern Technology Systems, teda systémy využívajúce moderné technológie. Máme zákazníkov aj v Mexiku a Thajsku, preto aj anglický názov, nech sme zrozumiteľní.

Čo vás na podnikaní teší najviac?

Teší nás, že môžeme robiť niečo, v čom sme užitoční pre krajinu, a odstraňovať chudobu. Ľudia, ktorí u nás robia, sa môžu mať dobre. Keď ľuďom dáte príležitosť, dokážu perfektné veci.

Správame sa k sebe dôstojne. Ja som tu pre zamestnancov, nie oni pre mňa. Keď má niekto nápad, je vypočutý. Keď ľuďom verím, vážia si to, ešte ich to aj motivuje. Chceme, aby sa náš zamestnanec našiel v práci, ktorú robí, potom v nej bude aj úspešný.

Podnikáme tiež tak, že čo z krajiny berieme, to jej vraciame, rešpektujeme ju.

Čo si na firme najviac vážia vaši zamestnanci?

Dobré vzťahy. To nám povedali, keď sme sa na to pýtali. Tykáme si tu. Aj mne tykajú a hovoria krstným menom. Nedá sa to s každým zo 600 zamestnancov, ale s väčšinou áno.

Habovšiak pred výrobnou halou. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Mali ste v podnikaní nejaký vzor?

Nie, čo mi naozaj pomohlo, bola znalosť jazykov. Dohovorím sa po nemecky, anglicky, francúzsky aj po rusky. Každý ďalší jazyk, akým človek hovorí, mu rozširuje domov.

Aké máte ešte plány do budúcna?

Nikdy som si nepomyslel, že táto firma bude takáto „opacha“. Ja som sa len chcel posunúť mimo rodinného domu, kde sme začali. V roku 2000 sme postavili prvú budovu, už v roku 2003 sme museli stavať opäť. A tak to odvtedy ide, hala, budova.

Cieľ nemám, ideme podľa potrieb firmy a snažíme sa byť konkurencieschopní.

Chceli ste niekedy žiť v zahraničí?

Veľa cestujeme. Bol som v Nemecku a hovoril som si, je tam krásne, nasťahujem sa tam. Ale napokon som pochopil, že patrím sem.

Vzťahy v rodine sú pre mňa najviac. Aj s priateľmi. Ja by som už nešiel ani do Bratislavy. Tu si ľudia všímajú jeden druhého, pomáhajú si. Vždy zvíťazilo, že som sa tu cítil dobre s ľuďmi. Nič mi tu nechýba.

Habovštiak v jednej z budov firmy MTS. (zdroj: Jozef Jakubčo)

Kedy by ste odišli?

Neplánujem odísť. Žil som tu za komunizmu, podnikal som za Mečiara. Môjho otca chceli vysťahovať z dediny do Banskej Bystrice, že je politicky zlým príkladom. Šikanovali ho. Dúfam, že toto už nezažijem.

Máte obavy, ako dopadnú voľby?

Je to napäté. Najdôležitejšie je udržať demokraciu. Alebo udržať prostredie, aby sme o ňu vždy vedeli bojovať. Keď bude zle, budeme sa musieť brániť. Budeme hľadať riešenie. Nechcem, aby sme sa otočili na Východ, cítim sa ako Európan.

Čo ma trápi, sú extrémy, chcem, aby sme sa vzájomne viac rešpektovali. Kritizujme skutočných extrémistov, tých, čo nežijú hodnoty, aké hlásajú, odsudzujme zlo.

Volím zodpovedne. To robím. Keď bol covid, mali sme vo firme 90-percentnú zaočkovanosť. Keď sa ľuďom veci vysvetlia, pochopia ich.

Čo vás trápi na Orave?

Cesty nie sú ideálne, chýba rýchlostná cesta. Ľudia tu chcú stavať domy, podpora pre mladých, ktorí tu chcú zostať, by pomohla.

My zamýšľame postaviť v Krivej štartovacie zamestnanecké byty. Zišlo by sa tiež zvýšiť úroveň vzdelávania.

Je tu krásna príroda a nadšenci tu robia načierno cyklotrasu, byrokracia je zlá. A to nehovorím, keď niečo vybavujem v Bratislave. Presun kompetencií na región by myslím pomohol. Peniaze by sa využili na maximum.

Čo by ste chceli, aby sa na Slovensku zmenilo?

Máme mať radi svoju krajinu a pozitívne myslieť. Musíme zmeniť naše myslenie. Veľa vecí nemusí riešiť premiér, treba začať od seba. Sme pokazení komunizmom, že štát má zabezpečovať všetko.

Máme v dedine potok, pravidelne ho čistíme, všetci, aj ja pred domom. Mám záujem o verejný priestor a aj ten potok vnímam ako svoj. Nedávno som videl reportáž, kde sa o potok nestarali, vytopilo ich a hovorili, že veď to nebola ich starosť, čistiť potok. Mal to robiť štátny podnik.

Ako budete vyberať vo voľbách?

Ako podnikateľ budem voliť konzervatívnu proeurópsku stranu a demokratické smerovanie. Bezpečnosť Slovenska je pre mňa dôležitá.

Európske smerovanie je pre nás životne potrebné. Témy podnikania, ľudskosť a rešpektovanie všetkých. To je pre mňa priorita.

Ako presvedčiť znechutených, prečo ísť voliť?

Za Mečiara sme stratili veľa ekonomicky aj ľudsky, treba sa poučiť. Niekto zatočí so Slovenskom preto, že sme nešli voliť? To by nebolo dobré. Ani, že si poviem, že tam nie je už nikto čestný, nie je argument.

Zabrzdenie Slovenska na štyri roky, aj to je dosť. Postihne nás to všetkých, bola by to škoda. Ja idem voliť vždy. A mám potom aj svedomie v poriadku.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár