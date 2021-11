Prieskum: Voľby by v novembri vyhral Hlas, SaS stratila takmer percento

Tretí Smer by získal rovných 13 percent hlasov.

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali v novembri, najväčšiu podporu by získala strana Hlas so ziskom 18,5 percenta. Druhá by bola SaS s 13,6 percenta a tretí Smer s 13 percentami hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane TV Joj na vzorke 1000 respondentov.

Hnutie OĽANO by podporilo 9,7 percenta opýtaných. Progresívne Slovensko by získalo 8,7 percenta hlasov a hnutie Sme rodina 6,8 percenta. Nasleduje Republika so ziskom 5,6 percenta a KDH s 5,4 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by zostala Aliancia s 4,2 percenta, SNS s 3,6 percenta aj ĽSNS s 3,5 percenta. Dobrú voľbu by volilo 2,3 percenta voličov, Za ľudí 2,2 percenta a Maďarské fórum jedno percento.

Spolu - občianska demokracia by získalo 0,9 percenta, KSS 0,4 percenta a Život - národná strana 0,3 percenta. Demokratická strana, Slovenské hnutie obrody a Strana zelených by zhodne podporilo po 0,1 percenta opýtaných.

Hlas by podľa výsledkov prieskumu získal 34 mandátov v parlamente, SaS 25 a Smer 24 poslancov. OĽANO by obsadilo 18 kresiel, Progresívne Slovensko 16 miest, Sme rodina by malo 13, Republika a KDH zhodne po desať poslancov.

Zber dát prebiehal telefonicky od 8. do 16. novembra.