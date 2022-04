Prieskum: Najsilnejší je naďalej Hlas, Smer si drží druhé miesto pred SaS

Do Národnej rady by sa dostalo osem politických subjektov.

BRATISLAVA. Voľby by začiatkom apríla vyhrala strana Hlas so ziskom 18,9 percenta. Druhé miesto by obsadil Smer, ktorému by svoj hlas odovzdalo 14,5 percenta voličov.

Na treťom mieste by sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 14 percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre reláciu Na hrane televízie Joj uskutočnila agentúra AKO od 5. do 11. apríla na vzorke tisíc respondentov.

Do Národnej rady by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach by sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,9 percenta), hnutie Progresívne Slovensko (8,7 percenta), Sme rodina (6,6 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 percenta) a Republika (6,2 percenta).

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Slovenská národná strana (3,9 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (3 percentá), Szövetség - Aliancia (2,6 percenta), Maďarské fórum (2,1 percenta) či strana Za ľudí (2 percentá).

Prieskum vypracovali podľa medzinárodných štandardov kvality Wapor, Esomar a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra AKO členom.

Respondentom v prieskume položili otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete menovať aj nejakú inú.“

Z celkového počtu účastníkov prieskumu by 66,3 percenta vedelo, koho by šlo voliť, 13,1 percenta by nešlo voliť, 19 percent nevedelo odpovedať a zvyšných 1,6 percenta nechcelo odpovedať.