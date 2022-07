Prieskum: Kríza koaličným stranam zatiaľ neuškodila, opozíciu neposilnila

Voľby by vyhral Hlas pred SaS a Smerom.

BRATISLAVA. Ani pretrvávajúce napäté vzťahy nezamávali s preferenciami vládnych strán. Kríza v koalícii však neposilnila ani opozičné strany.

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, vyhrala by ich strana Hlas, ktorú by volilo 20 percent respondentov.

Agentúra AKO robila prieskum pre televíziu Joj v čase, keď po stupňujúcich sa sporoch SaS vypovedala koaličnú zmluvu. Agentúra oslovila tisíc respondentov v dňoch od 7. až 14. júla.

Na druhom mieste by sa ocitla strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 14,7 percenta opýtaných, tretia by skončila strana Smer, ktorú by volilo 14,6 percenta respondentov.

Cez brány parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko so ziskom 9,8 percenta, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom 9,2 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 7,2 percenta. Päťpercentné kvórum potrebné na zasadnutie do Národnej rady by so ziskom 6 percent prekročilo hnutie Sme rodina a s 5,4 percenta aj hnutie Republika.

Slovenská národná strana by získala 4,1 percenta, Za ľudí 2,2 percenta a Maďarské fórum 1,8 percenta. Strany Dobrá voľba a Umiernení spolu s Kotlebovcami – Ľudovou stranou Naše Slovensko by získali zhodne po 1,5 percenta hlasov.





