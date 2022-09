Prieskum: Hlas a Smer sú stále najsilnejší, tretie je už Progresívne Slovensko

Do parlamentu by prešlo osem strán a hnutí.

BRATISLAVA. Najsilnejšou stranou na Slovensku zostáva Hlas Petra Pellegriniho, volilo by ho 20,3 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Na druhom mieste je Smer s 15,3 percentami a na treťom Progresívne Slovensko s 9,6 percentami.

Do parlamentu by sa dostali aj SaS (8,2 percenta), Republika (7,8 percenta), OĽaNO (7,2 percenta), Sme rodina (7 percent) a KDH (6,2 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostala Aliancia (4,6 percenta). SNS by volilo 3,9 percenta opýtaných a ĽSNS 2,9 percenta. Koaličná strana Za ľudí by získala 2,4 percenta.

V prepočte na mandáty by Hlas získal v parlamente 38 kresiel, Smer by ich obsadil 28, Progresívne Slovensko 18, SaS 15, Republika 14, OĽaNO 13, Sme rodina 13 a KDH 11.

Agentúra Focus realizovala prieskum v dňoch 21. až 27. 9. septembra na vzorke 1009 respondentov.