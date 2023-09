Posledný prieskum preferencií: Progresívne Slovensko vedie, OĽaNO rástlo a SaS útok Matoviča nepochoval

Na druhom mieste by skončil Smer.

BRATISLAVA. Nárast podpory Progresívnemu Slovensku a výraznejšiu podporu OĽaNO potvrdzuje aj najnovší prieskum preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ.

Ide o posledný prieskum pred začiatkom volebného moratória od niektorej z agentúr, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie prieskumných agentúr. Z prieskumu vyplýva aj to, že SaS zrejme ustála útoky od predsedu OĽaNO Igora Matoviča, ktorý sa od nedele pokúša diskreditovať lídra SaS Richarda Sulíka.

Progresívne Slovensko by volilo 18 percent voličov so štatisticky zanedbateľným náskokom pred druhým Smerom, ktorému AKO meria podporu na úrovni 17,7 percenta voličov.

Tretí Hlas by volilo 15 percent voličov, na štvrtom mieste je OĽaNO s 9,4 percentami priaznivcov. SaS má podporu 7,3 percenta voličov a AKO jej tak predpokladá istú účasť v parlamente.

Do parlamentu by sa celkovo dostalo deväť strán. KDH, SNS, Republika a Sme rodina však naďalej oscilujú okolo hranice zvoliteľnosti v rozpätí od 6,1 do 5,1 percenta voličov. Účasť v parlamente nemajú istú.

Zo strán, ktorým AKO nameralo menej ako päť percent hlasov si najväčšiu nádej na zvolenie udržujú Demokrati s ziskom 4,3 percenta.

S výnimkou OĽaNO ani jedna zo strán nezaznamenala v porovnaní s predošlými meraniami AKO štatisticky významnú zmenu podpory - rozdiely sú na úrovni desatín percenta.

Matovičova koalícia OĽaNO-KÚ-ZĽ však narástla o 2,4 percenta v porovnaní s prvou polovicou septembra a zrejme si tak zabezpečila istú účasť v parlamente.

Smer by vládu nezostavil

Ak by sa voľby skončili rovnako ako prieskum AKO, šéf Smeru Robert Fico by nedokázal zložiť vládnu koalíciu s podporou väčšiny poslancov parlamentu.

Spoluprácu so Smerom nevylučujú Hlas, SNS a Republika. Takáto štvorkoalícia by však mala len 74 poslancov, čo je o dvoch menej, než je najmenšia možná väčšina. Hlas zároveň odmieta spoluprácu s Republikou.

Všetky ostatné strany, ktoré by sa do parlamentu podľa AKO dostali, spoluprácu so Smerom a Republikou odmietajú.

Vládu by tak bolo schopné zložiť len Progresívne Slovensko. Išlo by však o širokú koalíciu piatich strán. Jednou z dvoch možností by bolo zoskupenie PS, KDH, Sme rodina a SaS so stranou Hlas. Dokopy by mali 85 poslancov v parlamente.

Druhou možnosťou by bolo, ak by Hlas v tomto zoskupení nahradilo OĽaNO. Takáto koalícia by však mala tesnú väčšinu 76 hlasov v Národnej rade.

Účasť bude vysoká

Podľa merania AKO by sa volieb zúčastnilo 66,7 percenta voličov, čo by znamenalo ešte vyššiu účasť, než vo voľbách 2020. Išlo by o najvyššiu volebnú účasť od volieb 2002.

